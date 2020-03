Azimut : Mise à jour sur les programmes d'exploration

Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 25 mars 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce la décision de suspendre immédiatement toutes ses opérations de terrain pour respecter l'ordre du Gouvernement du Québec en réponse à la pandémie de COVID-19. Tous les employés d'Azimut et ses fournisseurs de services sont en cours de démobilisation dans des conditions sécuritaires et seront prêts à reprendre les travaux dès que cela sera possible.

À ce jour, il n'y a aucun changement anticipé concernant le programme planifié, et entièrement financé, de 10,5 millions $ pour 2020. Ce programme inclut 18 000 m de forages sur 5 propriétés d'or et de cuivre-or au Québec.

Sur la Propriété Elmer (100 % Azimut), 2 foreuses sont déjà positionnées pour un programme de 6 000 m (30 trous) de forage au diamant. L'objectif est d'évaluer les extensions de la découverte aurifère de Patwon qui consiste en de multiples et larges intersections minéralisées en forage, incluant 3,12 g/t Au sur 102,0 m. La plupart des zones cibles apparaissent accessibles et permettraient la réalisation de forages tout au long de l'année (voir communiqué de presse du 18 mars 2020).

Un levé magnétique héliporté de haute définition totalisant 2 706 km avec des lignes espacées aux 50 m vient d'être réalisé dans la partie Est de la Propriété. Les résultats de ce levé seront traités et interprétés au cours des prochaines semaines.

Sur la Propriété Pikwa (SOQUEM/Azimut), un levé de polarisation provoquée totalisant 21 km a été réalisé sur une grille de 5,6 km de long par 700 m de large avec des lignes espacées de 200 m. Le traitement et l'interprétation de ces résultats sont en cours et permettront la réalisation d'un premier programme de forages carottés. D'excellents résultats ont été obtenus lors du dernier programme de terrain avec la délimitation d'une zone-cible cuivre-or de plusieurs kilomètres d'extension (jusqu'à 9,8 % Cu et 13,4 g/t Au sur affleurements, jusqu'à 20,1 % Cu sur des blocs erratiques) (voir communiqués de presse du 23 octobre et du 9 décembre 2019).

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.

À propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 65,2 millions d'actions émises.

Azimut détient le plus important portfolio d'exploration minière au Québec. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Cela inclut deux alliances stratégiques régionales avec SOQUEM sur 6 propriétés aurifères dans la région de la Baie James et 3 propriétés majeures or-cuivre au Nunavik.

