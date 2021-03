Azimut identifie 10 cibles de forages prioritaires sur Elmer

Symbole : AZM.Croissance TSX

Excellent potentiel d'exploration en continuité latérale et parallèlement à la découverte aurifère de Patwon

LONGUEUIL, QC, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce les résultats d'un levé géophysique de polarisation provoquée (« PP ») couvrant 105 km de lignes dans un corridor d'exploration prioritaire de 8 km par 3 km environnant la découverte de Patwon. La Zone Patwon est localisée sur la Propriété Elmer détenue à 100% par la Société (« la Propriété ») dans la région de Eeyou Istchee Baie James au Québec (voir figures 1 à 6).

Ces nouveaux résultats de PP, combinés avec les résultats de prospection et de till récemment divulgués, confirment un fort potentiel d'exploration dans l'extension latérale mais aussi parallèlement à la découverte aurifère de Patwon.

Au moins 30 forages (5 000 m) seront réalisés sur ces nouvelles cibles d'ici au début du mois de juin.

De plus, 30 autres forages (10 000 m) sont prévus pour délimiter les extensions latérales et en profondeur de la découverte de Patwon (voir communiqué de presse du 27 janvier 2021). A ce jour, Azimut a réalisé 11 des trous de ce programme pour 2 801 m. Patwon est actuellement reconnu sur une longueur de 500 m, une profondeur de 250 m, et une épaisseur vraie atteignant jusqu'à 80 m. La zone reste ouverte dans toutes les directions.

Faits saillants (voir figures 4 à 6):

Programme de PP réalisé sur 105 km de lignes de levés.

Dix cibles prioritaires, avec une longueur cumulative de plus de 11,8 km.

Les zones cibles présentent souvent une excellente corrélation spatiale entre les éléments suivants :

Prospects aurifères à haute teneur ;

;

Anomalies PP de chargeabilité ;

;

Zones anomaliques aurifères dans le till (communiqué de presse du 17 janvier 2021); et

(communiqué de presse du 17 janvier

Zones de cisaillement de grande extension .

. Une nouvelle interprétation géologique et structurale sur toute la propriété met en évidence d'autres intrusions felsiques qui pourraient être comparables à l'intrusion aurifère de Patwon.

Le nouveau levé PP vient étendre le levé initial de 52 km réalisé en 2020 pour établir la signature de la découverte de Patwon et ses environs immédiats (voir communiqué de presse du 18 mars 2020). La corrélation entre les anomalies PP identifiées à Patwon et les résultats aurifères obtenus en forage valide clairement la PP comme outil d'exploration pour définir des cibles additionnelles et ce, en association avec d'autres méthodes.

La Propriété Elmer comprend 515 claims couvrant 271,3 km2 sur 35 km de long. Le projet est localisé à 285 km au nord de Matagami, 60 km à l'est de la municipalité de Eastmain et 5 km à l'ouest de la route asphaltée de la Baie James. La région de la Baie James bénéficie d'infrastructures de qualité incluant des routes d'accès majeures, un réseau hydro-électrique et des aéroports.

A propos du levé de polarisation provoquée

La méthode PP a pour principe d'injecter du courant dans le sol avec des électrodes et de mesurer la réponse en voltage. Les lectures indiquent la chargeabilité des minéraux métalliques et la résistivité des roches. Une plus grande quantité de matériel chargeable va, de façon typique, produire une réponse plus forte.

Cette méthode est particulièrement appropriée pour déterminer l'importance de minéralisations de type disséminé (en particulier avec des minéraux comme la pyrite) dans des environnements résistifs. Cette approche est fréquemment utilisée dans l'exploration aurifère.

Geosig Inc. de la ville de Québec (Québec) a effectué le levé géophysique PP selon une configuration pôle-dipôle, avec des lignes espacées de 200 m, et des mesures tous les 25 m (n=1 à 8).

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Le programme de terrain est placé sous la direction de François Bissonnette, Géo., Directeur des opérations, et de Simon Houle, Géo., Chef géologue qui ont revu le contenu de ce communiqué de presse. Joël Simard, Géo., géophysicien consultant pour Azimut, a été responsable du traitement et de l'interprétation des données de ce levé et a revu le contenu de ce communiqué.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 69.2 millions d'actions émises. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Exploration Azimut inc.

Renseignements: Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction, Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045, [email protected], www.azimut-exploration.com

Liens connexes

www.azimut-exploration.com