Azimut fore le Prospect aurifère Patwon, Propriété Elmer, région de la Baie James, Québec

LONGUEUIL, QC, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce qu'un programme de forages au diamant est en cours sur la Propriété Elmer (« la Propriété ») détenue à 100 % par la Société à la Baie James au Québec. Cette campagne initiale de 1 000 mètres (6 trous) a pour objectif de tester la continuité géométrique du prospect à haute teneur de Patwon (voir figures 1 à 4).

Les quatre premiers trous réalisés à ce jour présentent des évidences de minéralisations incluant des grains d'or natif dans chacun des trous. Les résultats analytiques sont attendus au début de l'année prochaine. De la géophysique au sol (polarisation provoquée) et une phase additionnelle de forages sont planifiées au début de 2020 dans une zone-cible de haute priorité s'étendant sur 2,1 km par 0,7 km qui inclut Patwon.

Le Prospect Patwon, dont l'échantillonnage initial par Azimut a débuté en octobre 2018 suite à l'acquisition de la Propriété Elmer par désignation sur carte (voir communiqués de presse du 13 septembre 2018 et du 20 novembre 2018) a livré en surface des résultats aurifères substantiels depuis juin 2019. Cela inclut :

Échantillons de rainure (teneurs composites) Numéros de rainure



9,52 g/t Au sur 7,1 m Elm-11 36,3 g/t Au sur 2,0 m Elm-10 22,1 g/t Au sur 2,95 m Elm-9 0,79 g/t Au sur 12,52 m Elm-30, 31, 31' 22,54 g/t Au sur 2,95 m Elm-12'''' 2,16 g/t Au sur 2,98 m Elm-6 2,9 g/t Au sur 3,52 m Elm-R2018-2 6,47 g/t Au sur 1,96 m Elm-4 3,61 g/t Au sur 1,56 m Elm-3 9,56 g/t Au sur 5,36 m Elm-40, 44, 44' 3,36 g/t Au sur 10,32 m Elm-33, 33' 1,1 g/t Au sur 18,03 m Elm-42, 43

Ces résultats indiquent un système minéralisé significatif reconnu sur une longueur de 150 m par une largeur de 50 m. Trois rainures localisées sur le côté ouest du Prospect (9,56 g/t Au sur 5,36 m; 3,36 g/t Au sur 10,32 m et 1,1 g/t Au sur 18,03 m) définissent une zone aurifère d'environ 30 m de large (voir figure 4).

Basé sur les observations de surface, les faciès minéralisés correspondent à un réseau de veines et veinules de quartz d'épaisseur centimétrique à métrique, avec des épontes fortement chloritisées et carbonatisées contenant 1 % à 10 % de pyrite disséminée. Une intrusion mafique recoupée par des dykes felsiques à intermédiaires constituent les principales roches encaissantes.

Quatre types de veines de quartz minéralisées ont été identifiées :

Des veines de cisaillement subparallèles à la schistosité;

Des veines en extension orientées NO-SE, obliques sur la schistosité de direction NE-SO;

Des stockworks principalement associés à des dykes felsiques à intermédiaires; et

Des veines et/ou des épontes minéralisées au contact des dykes felsiques et des lithologies mafiques encaissantes.

La Propriété Elmer comprend 276 claims (145,4 km2) sur 22 km de long. Le projet est localisé 285 km au nord de Matagami, 60 km à l'est de la municipalité de Eastmain et 40 km à l'ouest de la route de la Baie James. La région de la Baie James bénéficie d'infrastructures de qualité incluant des routes d'accès majeures, un réseau hydro-électrique et des aéroports.

Le programme 2019 sur Elmer a comporté les travaux de terrain suivants :

Prospection avec prélèvements de 354 échantillons choisis de roches, incluant 90 échantillons sur le Prospect Patwon;

Échantillonnage en rainures de 332 échantillons totalisant une longueur de 303,18 m , incluant 279 échantillons sur 252,41 m sur Patwon;

, incluant 279 échantillons sur sur Patwon; Décapage mécanisé sur Patwon (à être cartographié en 2020).

Les procédures d'échantillonnage en rainurages et les résultats ont été divulgués dans les communiqués des 16 juillet 2019, 19 septembre 2019 et 22 octobre 2019. Les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il est improbable qu'ils puissent représenter des teneurs moyennes.

Le programme de forages en cours teste la continuité du Prospect Patwon avec des trous peu espacés et forés vers le sud-ouest avec un angle de -45o.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Le programme de terrain a été placé sous la direction de François Bissonnette, géologue, Directeur des opérations, et de Martin Tuchscherer, Chef géologue.

À propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 57,4 millions d'actions émises.

Azimut détient le premier portfolio d'exploration minière au Québec. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Cela inclut deux alliances stratégiques régionales avec SOQUEM sur 6 propriétés aurifères dans la région de la Baie James et 3 propriétés majeures or-cuivre au Nunavik.

Les autres propriétés d'Azimut à haut potentiel dans la région de la Baie James incluent :

4 propriétés aurifères dans le camp d'Eléonore (Eléonore Sud JV, Opinaca A, Opinaca B, Opinaca D);

2 propriétés aurifères dans la ceinture Eastmain inférieure (Elmer, Duxbury); et

inférieure (Elmer, Duxbury); et 6 propriétés avec un potentiel en cuivre, ou cuivre-or, avec de fortes signatures de dimension régionale (Kukamas, Masta, Corvet, Kaanaayaa, Corne, Mercator).

