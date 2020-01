Azimut fore 3,15 g/t Au sur 102,0 m incluant 10,1 g/t Au sur 20,5 m sur le Prospect Patwon, Propriété Elmer, région de la Baie James, Québec

Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce la découverte de minéralisations aurifères substantielles avec de multiples intersections en forages, incluant de fréquents intervalles à haute teneur, dans les 7 trous de son premier programme de forage au diamant sur la Propriété Elmer détenue à 100% par la Société à la Baie James au Québec. De nombreux forages additionnels seront requis pour définir l'épaisseur réelle et les extensions de cette découverte. Le Prospect Patwon fait partie d'une zone-cible hautement prospective de 7 km long identifiée sur la Propriété (voir figures 1 à 3). Un levé de géophysique au sol (polarisation provoquée) est en cours dans le secteur de la découverte et ses environs pour préparer le prochain programme de forage qui sera de plus grande ampleur.

Les résultats de cette phase initiale de forage indiquent que la minéralisation aurifère apparaît selon 3 orientations différentes : 1) selon un système bien identifié et très présent de veines obliques sur la schistosité; 2) selon des veines parallèles à la schistosité; et 3) en veines subhorizontales. Les forages ont été positionnés de façon à recouper ces 3 types de veines.

La direction d'Azimut considère ces résultats parmi les plus significatifs obtenus en exploration aurifère à la Baie James depuis la découverte en 2004 du gisement d'Éléonore par Mines d'Or Virginia. La mine Éléonore est actuellement détenue et opérée par Newmont.

FAITS SAILLANTS (voir tableaux 1 et 2, figures 1 à 8)

Forage ELM19-001 0,62 g/t Au sur 101,3 m (de 13,5 m à 114,8 m) incluant:

0,78 g/t Au sur 32,0 m (de 27,4 m à 59,4 m)

2,45 g/t Au sur 8,0 m (de 85,0 m à 93,0 m)



Forage ELM19-002 3,15 g/t Au sur 102,0 m (de 34,0 m à 136,0 m) incluant:

5,15 g/t Au sur 9,0 m (de 33,5 m à 42,5 m)

1,10 g/t Au sur 28,5 m (de 58,7 m à 87,2 m)

10,1 g/t Au sur 20,5 m (de 96,5 m à 117,0 m)

incluant 12,43 g/t Au sur 6,0 m (de 99,5 m à 105,5 m)

et 107.0 g/t Au sur 1,0 m (de 116,0 m à 117,0 m)

3,22 g/t Au sur 11,0 m (de 125,0 à 136,0 m)



Forage ELM19-003 2,84 g/t Au sur 108,2 m (de 34,3 m à 142,5 m) incluant :

27,36 g/t Au sur 4,7 m (de 34,3 m à 39,0 m)

incluant 254.0 g/t Au sur 0,5 m (de 34,3 à 34,8 m)

4,65 g/t Au sur 29,0 m (de 65,5 m à 94,5 m)

incluant 16,0 g/t Au sur 6,5 m (de 78,0 m à 84,5 m)

2,2 g/t Au sur 7,6 m (de 109,3 m à 116,9 m)

1,66 g/t Au sur 6,0 m (de 121,0 m à 127,0 m)

1,08 g/t Au sur 11,0 m (de à 131,5 m à 142,5 m)



Forage ELM19-004 1,68 g/t Au sur 97,0 m (de 5,0 m à 102,0 m) incluant :

4,16 g/t Au sur 15,5 m (de 5,0 m à 20,5 m)

7,85 g/t Au sur 5,5 m (de 25,5 m à 31,0 m)

incluant 80,0 g/t Au sur 0,5 m (de 25,5 m à 26,0 m)

3,78 g/t Au sur 11,0 m (de 44,5 m à 55,5 m)

incluant 59,5 g/t Au sur 0,5 m (de 51,2 m à 51,7 m)



Forage ELM19-005 1,54 g/t Au sur 54,1 m (de 28,4 m à 82,5 m) incluant :

29,8 g/t Au sur 0,5 m (de 28,4 m à 28,9 m)

2,53 g/t Au sur 13,5 m (de 50,0 m à 63,5 m)

3,91 g/t Au sur 5,6 m (de 74,8 m à 80,4 m)

incluant 37,0 g/t Au sur 0,5 m (79,9m à 80,4 m)



Forage ELM19-006 1,15 g/t Au sur 129,0 m (de 5,0 m à 134,0 m) incluant :

3,38 g/t Au sur 25,3 m (de 69,2 m à 94,5 m)

incluant 121,0 g/t Au sur 0,5 m (de 70,2 m à 70,7 m)

1,49 g/t Au sur 33,5 m (de 100,5 m à 134,0 m)

incluant 64,9 g/t Au sur 0,5 m (de 104,6 m à 105,1 m)



Forage ELM19-007 1,93 g/t Au sur 82,0 m (de 21,0 m à 103,0 m) incluant :

3,46 g/t Au sur 44,1 m (de 30,0 m à 74,1 m)

incluant 13,09 g/t Au sur 6,6 m (de 34,4 m à 41,0 m)

et 25,35 g/t Au sur 1,9 m (de 45,4 m à 47,3 m)

Basé sur les informations acquises en surface et précédemment divulguées (voir les communiqués de presse du 16 juillet, 19 septembre, 22 octobre et 28 novembre 2019), les objectifs du programme de forage de 996 m, réalisé avec carotte orientée, étaient de:

Recouper perpendiculairement le principal système de veines orienté NO-SE , avec 6 forages totalisant 849 m (forages ELM19-001 à 006) en 2 sections de forages de 3 trous chacune et espacées de 40 m ; et

, avec 6 forages totalisant (forages ELM19-001 à 006) en 2 sections de forages de 3 trous chacune et espacées de ; et Recouper perpendiculairement des veines de cisaillement orientées NE-SO subparallèles la schistosité avec un forage (ELM19-007, 147 m ); la schistosité est globalement parallèle à la fabrique du gradient magnétique et aux contacts lithologiques (voir figure 4).

Le programme de forage fournit les informations critiques préliminaires suivantes :

La minéralisation aurifère est reliée à différents ensembles de veines et veinules de quartz et à leurs épontes et, plus localement, à des brèches hydrothermales d'échelle métrique. Les veines de quartz semblent principalement associées à une intrusion felsique et se situent également près du contact lithologique (ou le long du contact) de l'intrusion avec les roches volcaniques mafiques et les gabbros environnants.

Trois ensembles de veines de quartz sont aurifères, ce qui corrobore les observations faites en surface pour les deux premiers types :

Veines subverticales orientées NO-SE (système principal);



Veines orientées NE-SO, subparallèles à la schistosité avec un pendage de 65 o à 80 o vers le nord; et

à 80 vers le nord; et

Veines subhorizontales jusqu'à présent observées seulement en forage.

Des quantités variables de pyrite (1% à 30%) sont présentes sous forme disséminée (souvent en gros cristaux) ou en stringers centimétriques, ces deux formes étant associées aux veines de quartz et à leurs épontes.

Des grains d'or natif sont fréquents, généralement associés aux veines de quartz, ou en grains isolés dans les stringers de pyrite (voir tableau 2).

Les faciès aurifères sont accompagnés d'altérations avec silice pénétrative, séricite et carbonate et, occasionnellement, par de minces feuillets de tourmaline dans les veines de quartz.

A cette étape de découverte initiale, les résultats des 7 forages et de l'échantillonnage détaillé en surface permettent l'interprétation préliminaire suivante :

Minéralisation reconnue sur 200 mètres de long (ouvert latéralement vers le NE et le SO) avec une épaisseur apparente en surface variant de 50 à 70 mètres ;

(ouvert latéralement vers le NE et le SO) avec une épaisseur apparente en surface variant de ;

Minéralisation identifiée jusqu'à 100 mètres de profondeur, ouvert en profondeur;

de profondeur, ouvert en profondeur;

Le principal contrôle de la minéralisation serait une zone de cisaillement dextre de direction NE-SO générant deux principaux ensembles de veines : veines de cisaillement NE-SO et veines d'extension NO-SE (de type Riedel);



Ces deux types de veines présentent de façon habituelle des épontes riches en sulfures; et



La densité du réseau de veines de quartz dans l'intrusion felsique pourrait être en partie contrôlée par le contraste rhéologique avec les roches mafiques environnantes.

Les relations géométriques détaillées entre les intersections obtenues en forage seront mieux définies en continuant l'analyse des données et avec la réalisation de forages additionnels.

Le Prospect Patwon, localisé dans la partie centrale de la Propriété, présente des extensions potentielles plurikilométriques dans un secteur historiquement très peu exploré. Deux occurrences à haute teneur ( 25,2 g/t Au sur 1,0 m , 12,65 g/t Au ), respectivement localisées à 270 m et 840 m au SO de Patwon, soulignent le potentiel de ce secteur qui fait partie d'une zone cible à haut potentiel d'une longueur de 7 km (voir figures 2 et 3).

dans un secteur historiquement très peu exploré. Deux occurrences à haute ( , ), respectivement localisées à et au SO de Patwon, soulignent le potentiel de ce secteur qui fait partie d'une (voir figures 2 et 3). Un levé détaillé de polarisation provoquée est en cours pour couvrir ces 3 prospects selon une grille de 2,1 km par 0,7 km (voir figure 3). Il est anticipé que ce levé sera une méthode efficace pour générer des cibles de forage de qualité.

La Propriété Elmer et la Propriété Duxbury (adjacente à Elmer et également détenue à 100% par la Société), procurent une position de contrôle sur une longueur de 35 km sur une ceinture prospective de roches vertes. Les deux propriétés ont été acquises par désignation sur carte à la suite d'une modélisation prévisionnelle du potentiel aurifère réalisée par Azimut dans la région de la Baie James avec le système expert exclusif AZtechMineTM.

Elmer comprend 276 claims (145,4 km2) sur 22 km de long. Duxbury, localisé à l'est, permet une extension additionnelle de 13 km de long. Les projets sont localisés 285 km au nord de Matagami, 60 km à l'est de la municipalité de Eastmain et 20 km à l'ouest de la route asphaltée de la Baie James. La région de la Baie James bénéficie d'infrastructures de qualité incluant des routes d'accès majeures, un réseau hydro-électrique et des aéroports.

Contrat de forage et protocole analytique

Le contrat de forage a été octroyé à l'entreprise Forages Chibougamau Ltée, basée à Chibougamau au Québec. Le diamètre des forages est BTW. Les forages ont été réalisés du 19 au 30 novembre 2019.

Les échantillons de carottes de forages ont été envoyés au Laboratoire ALS Minerals à Val d'Or au Québec. L'or a été analysé par pyroanalyse, suivi par absorption atomique ou finition gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Tous les échantillons ont aussi été analysés par méthode ICP pour un ensemble de 48 éléments chimiques. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d'échantillons de forages ont été insérés dans tous les envois pour analyse.

Ce programme a été rendu possible grâce au financement réalisé à l'automne 2019 avec six fonds institutionnels du Québec : Capital régional et coopératif Desjardins, CDPQ Sodemex Inc., Fonds de solidarité FTQ, Fonds régionaux de solidarité FTQ Nord-du-Québec, SIDEX s.e.c. et Société de développement de la Baie James.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Le programme de terrain a été placé sous la direction de François Bissonnette, géologue, Directeur des opérations, et de Martin Tuchscherer, Chef géologue.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 58,5 millions d'actions émises.

Azimut détient le premier portfolio d'exploration minière au Québec. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Cela inclut deux alliances stratégiques régionales avec SOQUEM sur 6 propriétés aurifères dans la région de la Baie James et 3 propriétés majeures or-cuivre au Nunavik.

Les autres propriétés d'Azimut à haut potentiel dans la région de la Baie James incluent :

4 propriétés aurifères dans le camp d'Eléonore (Eléonore Sud JV, Opinaca A, Opinaca B, Opinaca D); et

6 propriétés avec un potentiel en cuivre, ou cuivre-or, avec de fortes signatures de dimension régionale (Kukamas, Masta, Corvet, Kaanaayaa, Corne, Mercator).

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

