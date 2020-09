Azimut fait une mise à jour sur ses programmes d'exploration

Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) a le plaisir de faire une mise à jour sur ses principaux projets d'exploration situés dans les régions de la Baie James et du Nunavik au Québec.

Elmer (or)

Des forages au diamant sont en cours pour étendre le système aurifère majeur découvert sur la Propriété (voir communiqués de presse du 14 janvier, 29 juin et 27 juillet 2020). Quinze forages additionnels, pour environ 3 000 m , seront forés jusqu'à la mi-septembre pour compléter le programme de forage de 10 000 m (54 trous) focalisé sur la Zone Patwon. Tenant compte des excellents résultats obtenus, Azimut planifie un programme de forages substantiel pour continuer l'évaluation de la découverte.

, seront forés jusqu'à la mi-septembre pour compléter le programme de forage de 10 (54 trous) focalisé sur la Zone Patwon. Tenant compte des excellents résultats obtenus, Azimut planifie un programme de forages substantiel pour continuer l'évaluation de la découverte. Les résultats analytiques de 14 forages ont été annoncés sur un total de 39 trous forés de mai à juillet. La Société prévoit recevoir la plupart des analyses des autres 25 trous au cours des prochaines semaines. Il est prévu d'envoyer pour analyses les 3 000 m du programme de forages en cours (15 trous additionnels) d'ici fin septembre.

du programme de forages en cours (15 trous additionnels) d'ici fin septembre. La zone minéralisée aurifère est recoupée jusqu'à présent par 17 forages révélant une longueur minimale de 350 m , débutant en surface et reconnue jusqu'à une profondeur de 200 m , avec une épaisseur vraie atteignant 80 m et un pendage de 70 o vers le nord. Cette zone demeure ouverte latéralement et en profondeur.

, débutant en surface et reconnue jusqu'à une profondeur de , avec une épaisseur vraie atteignant et un pendage de 70 vers le nord. Cette zone demeure ouverte latéralement et en profondeur. La découverte de Patwon présente également de façon consistante des intervalles aurifères à haute teneur , ce qui est un indicateur probable d'un système minéralisé robuste.

, ce qui est un indicateur probable d'un système minéralisé robuste. Un large programme (comprenant échantillonnage de till, prospection, analyse structurale) a été entrepris pour identifier de nouvelles cibles dans un corridor prospectif de 12 km de long par 3 km de large sur le projet. La direction d'Azimut considère que ce programme va continuer à établir le potentiel aurifère du corridor structural encaissant la découverte de Patwon.

Pikwa (cuivre-or)

Un levé de géophysique au sol (32 km de polarisation provoquée ou « PP ») est en cours pour avancer jusqu'au stade des forages le secteur Copperfield Est, une cible majeure de 10 km de long (voir communiqués de presse du 23 octobre et 9 décembre 2019, et 27 avril 2020).

27 avril 2020). Un programme initial de 2 000 m de forages au diamant sera entrepris dans un court délai après avoir complété le levé PP.

Rex et Rex Sud (cuivre-or, métaux stratégiques)

Un levé de géophysique au sol (PP) est planifié cet automne avec la reprise des activités d'exploration au Nunavik, suite à la levée des restrictions reliées à la pandémie de COVID-19.

Le levé PP est préparatoire à un programme de 4 200 m minimum de forages au diamant prévu pour débuter en avril 2021.

La Propriété Pikwa fait partie de l'alliance stratégique Azimut-SOQUEM à la Baie James. Les propriétés Rex et Rex Sud font partie de l'alliance stratégique Azimut-SOQUEM au Nunavik (voir communiqué de presse du 15 mai 2019).

Les sections ci-dessous fournissent des informations additionnelles sur les programmes en cours se déroulant sur Elmer et Pikwa (voir figure 1).

Propriété Elmer (100% Azimut)

Azimut a repris les forages le 18 août 2020 pour compléter son programme d'été totalisant 10 000 m avec 15 trous additionnels pour un total de 54 forages. L'objectif est de continuer à étendre la découverte de Patwon latéralement et en profondeur (jusqu'à 250 m) avec une approche de forages systématiques suivant une maille aux 50 m. La direction d'Azimut croit que cette approche de forages maximise les chances de succès considérant la robustesse du système minéralisé de Patwon. Les données préliminaires sur la géométrie et les teneurs pourraient supporter le concept d'une opération minière à ciel ouvert. De nombreux forages additionnels seront requis pour définir les limites, la forme et la teneur de ce corps minéralisé.

Les résultats divulgués jusqu'à présent (voir communiqués de presse du 14 janvier et du 27 juillet 2020) indiquent les éléments clés suivants :

La zone aurifère, recoupée jusqu'à présent par 17 forages, présente une longueur minimale de 350 m, débute en surface et est reconnue jusqu'à une profondeur de 200 m . Elle a une épaisseur vraie atteignant 80 m et présente un pendage de 70 o vers le nord. La zone demeure ouverte latéralement et en profondeur.

. Elle a une épaisseur vraie atteignant et présente un pendage de 70 vers le nord. La zone demeure ouverte latéralement et en profondeur. La minéralisation aurifère apparaît contrôlée par une zone de cisaillement générant deux principaux ensembles de veines (veines de cisaillement et veines d'extension) associés à des roches felsiques encaissantes (intrusions et volcanites) souvent minéralisées et altérées.

La découverte de Patwon montre une distribution consistante en intersections à haute teneur dans la plupart des forages minéralisés.

dans la plupart des forages minéralisés. Patwon est considéré comme un système minéralisé aurifère de type orogénique, classiquement associé à des corridors de déformation de grande extension le long des ceintures de roches vertes. Ces corridors sont propices à la présence de plusieurs zones aurifères à contrôle structural ayant souvent des extensions verticales importantes (d'échelle kilométrique). La Propriété Elmer, qui couvre sur 35 km de long une grande partie de la ceinture de roches vertes archéennes de la Basse Eastmain, présente les éléments clés d'un corridor prospectif régional, incluant plusieurs prospects aurifères à haute teneur sous-explorés.

La Propriété Elmer est localisée 5 km à l'ouest de la route asphaltée de la Baie James, un axe routier majeur. De plus, le projet peut bénéficier d'infrastructures de qualité incluant un réseau hydro-électrique et des aéroports.

Azimut a acquis la Propriété en 2018 par désignation sur carte, suite à une modélisation prédictive du potentiel aurifère couvrant la région de la Baie James réalisée par la Société utilisant le système expert exclusif AZtechMineTM. Le premier programme de travaux a débuté au mois d'octobre 2018.

Propriété Pikwa (SOQUEM / option Azimut)

Des levés géophysiques au sol (PP) sont en cours sur Copperfield Est, une cible cuivre-or de 10 km de long faisant partie du Trend Copperfield identifié sur la Propriété Pikwa. Le levé actuel représente l'extension sur 4,4 km de long d'un levé antérieur qui a mis en évidence une série d'anomalies PP d'intensité modérée à forte traversant toute l'étendue de la grille (voir communiqué de presse du 27 avril 2020).

La cible Copperfield Est montre une excellente corrélation spatiale entre les éléments suivants déjà divulgués :

Une série d'anomalies PP identifiée sur 5,6 km de long.

Une forte anomalie de cuivre en sol délimitée sur 5,5 km de long.

Plusieurs affleurements minéralisés à haute teneur (échantillons choisis jusqu'à 9,81% Cu et 13,45 g/t Au ).

(échantillons choisis jusqu'à et ). Un champ de blocs erratiques minéralisés ( jusqu'à 20,1% Cu ) de grande extension latérale.

) de grande extension latérale. Deux conducteurs électromagnétiques de 500 m de long localisés vers l'ouest, en continuité avec la série d'anomalies PP. Ces conducteurs, qui pourraient correspondre à de fortes minéralisations sulfurées, seront couverts par les levés PP en cours.

L'intégration de ces données permettra de préparer un programme de forages au diamant de 2 000 m prévu débuter cet automne.

Un total de 268 échantillons choisis de roches prélevé le long du Trend Copperfield, en particulier dans le secteur couvert par le levé de géochimie de sol, inclut 141 échantillons provenant de blocs et 127 à partir d'affleurements. Le taux d'affleurements dans le secteur couvrant l'anomalie en sol est généralement faible. Les résultats clés obtenus jusqu'à présent sont résumés comme suit (voir également les communiqués de presse du 16 octobre, 23 octobre et 9 décembre 2019 pour des détails) :

Cuivre : 80 échantillons ont des teneurs supérieures à 0,2% Cu, dont 17 échantillons avec des teneurs de 0,5% Cu à 1,0% Cu, et 40 échantillons à des teneurs supérieures à 1,0% Cu jusqu'à 20,1% Cu ;

: 80 échantillons ont des teneurs supérieures à 0,2% Cu, dont 17 échantillons avec des teneurs de 0,5% Cu à 1,0% Cu, et 40 échantillons à des teneurs supérieures à jusqu'à ; Or: 41 échantillons ont des teneurs supérieures à 0,2 g/t Au, dont 12 échantillons avec des teneurs de 0,5 g/t Au à 1,0 g/t Au, et 11 échantillons à des teneurs supérieures à 1,0 g/t jusqu'à 13,45 g/t Au.

Les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il est improbable qu'ils puissent représenter des teneurs moyennes.

Le Trend Copperfield est interprété comme un système porphyrique mis en place sur les bordures d'une intrusion et cisaillé de façon subséquente au cours des évènements tectoniques régionaux.

Tel qu'indiqué dans les communiqués de presse antérieurs, plusieurs éléments géologiques et minéralogiques du Trend Copperfield suggèrent qu'il puisse représenter potentiellement un analogue Archéen au contexte du gisement Paléoprotérozoïque de Aitik, un porphyre à Cu-Au-Ag-Mo localisé en Suède. La mine Aitik, détenue par Boliden, est le plus grand gisement à ciel ouvert d'Europe du nord. Cette mine fournit des paramètres sur la géométrie, les dimensions et les teneurs, qui permettent d'optimiser l'approche d'exploration à Copperfield.

Azimut a acquis la Propriété Pikwa en 2016 suite à une modélisation prédictive du potentiel aurifère réalisée par la Société à l'échelle de la Baie James en utilisant le système expert exclusif AZtechMineTM.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 65.8 millions d'actions émises. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Exploration Azimut inc.

Renseignements: Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction, Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045, [email protected], www.azimut-exploration.com

Liens connexes

www.azimut-exploration.com