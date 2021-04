Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) présente une mise à jour du programme de forage au diamant en cours totalisant 15 000 m (60 forages) sur la Propriété Elmer (« la Propriété ») détenue à 100% par la Société dans la région de la Baie James au Québec (voir figures 1 à 4).

Depuis le début du mois de février, Azimut a foré 16 trous totalisant 4 836 m pour étendre la découverte aurifère de Patwon située sur la Propriété. Cette phase de délimitation (10 000 m, 30 trous) vise à explorer les extensions latérales et en profondeur (jusqu'à 350 m) de la découverte avec une maille de forage systématique aux 50 m. La Zone Patwon est un corps minéralisé à fort pendage, actuellement défini sur une longueur de 500 m, une profondeur de 250 m, avec une épaisseur vraie atteignant jusqu'à 80 m (voir communiqué de presse du 30 novembre 2020). Les observations visuelles préliminaires des carottes de forages sont comparables aux descriptions faites pour les trous antérieurs, avec en particulier la présence de veines de quartz, de minéralisations en pyrite, de fortes altérations et de grains d'or natif.

Une seconde foreuse a été mobilisée cette semaine pour commencer à tester avec 5 000 m (30 trous) 10 cibles de qualité à proximité de la Zone Patwon. Les cibles, localisées au sein d'un corridor prioritaire de 8 km de long par 3 km de large, ont été définies et hiérarchisées sur la base de la coïncidence spatiale des paramètres suivants (voir communiqué de presse du 18 mars 2021):

Données de prospection, incluant des prospects aurifères à haute teneur pas encore forés

pas encore forés Anomalies de polarisation provoquée

Clusters aurifères dans les sédiments glaciaires

Zones de cisaillement interprétées

Le programme de forage devrait être complété à la mi-juin. Environ 3 100 échantillons de carotte ont déjà été envoyés au Laboratoire AGAT de Mississauga (Ontario) pour analyses. Les résultats de forage seront divulgués de façon régulière.

La Propriété Elmer

La Propriété Elmer comprend 515 claims couvrant 271,3 km2 sur 35 km de long. Le projet est localisé à 285 km au nord de Matagami, 60 km à l'est de la municipalité de Eastmain et 5 km à l'ouest de la route asphaltée de la Baie James. La région de la Baie James bénéficie d'infrastructures de qualité incluant des routes d'accès majeures, un réseau hydro-électrique et des aéroports.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Le programme de terrain est placé sous la direction de François Bissonnette, Géo., Directeur des opérations, et de Simon Houle, Géo., Chef géologue qui ont revu le contenu de ce communiqué de presse.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 69.2 millions d'actions émises. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

