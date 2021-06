Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) annonce qu'un important programme d'exploration a débuté sur deux propriétés, Elmer et Wapatik, détenues à 100% par la Société, couvrant 60 km de géologie favorable dans la ceinture de roches vertes encaissant la découverte aurifère de Patwon. Azimut détient une position de contrôle dans cette ceinture sous-explorée mais très prospective de la région de la Baie James au Québec. Des structures de grande extension, favorables pour des minéralisations aurifères, ont été identifiées sur les deux propriétés (voir figures 1 à 3).

Azimut a récemment divulgué des résultats significatifs dans l'extension de la zone aurifère de Patwon, incluant 24,0 g/t Au sur 18 m (voir communiqués de presse du 19 mai, 2 juin et 22 juin 2021). Des résultats d'analyses sont en attente pour 54 forages réalisés au cours de ce programme (17 sur Patwon et 37 sur les nouvelles cibles testées).

Vaste échantillonnage de till et phase de prospection

Sur la Propriété Elmer de 35 km de long, la Société réalisera un échantillonnage systématique du till (sédiments glaciaires) pour étendre le levé effectué en 2020 dans le corridor prioritaire de 3 km par 8 km positionné autour de la découverte de Patwon. Neuf clusters aurifères distincts, identifiés au cours de ce levé initial, sont principalement constitués de grains délicats et contribuent à définir des cibles de forages additionnelles près de la découverte (voir communiqués de presse du 19 janvier et de 18 mars 2021). Le levé de till de 2021 sera suivi par de la prospection détaillée.

Sur la Propriété Wapatik de 25 km de long, localisée 13 km à l'est de la Propriété Elmer et dans sa continuité géologique, la Société adopte une approche comparable pour réaliser un levé initial d'échantillons de till suivi par des travaux de prospection détaillés. Le projet Wapatik a été optionné à Mont Royal Resources Limited ("Mont Royal") (ASX: MRZ). Mont Royal peut acquérir de la part d'Azimut un intérêt de 50% dans le projet sur une période de 4 ans avec 4 millions $ en dépenses d'exploration, et un intérêt additionnel de 20% avec un investissement de 3 millions $ (voir communiqué de presse du 22 septembre 2020). Le programme d'exploration de 2021, entièrement financé par Mont Royal, s'élève à 600 000 $. Azimut est le gérant du projet.

Contexte prospectif pour des minéralisations aurifères en continuité de Patwon

Ces derniers mois, Azimut a réalisé une réinterprétation géologique et structurale systématique des deux propriétés pour définir et hiérarchiser des cibles d'exploration. Cette réinterprétation est supportée par de nouvelles données magnétiques, de télédétection et de terrain. Des données magnétiques à haute résolution ont été acquises au début de 2021 avec le levé de NOVATEM de Mont-Saint-Hilaire (Québec). Ce levé héliporté a couvert toute la Propriété Wapatik avec 5 116 km de lignes espacées aux 25 m.

La réinterprétation géologique et structurale couvre une longueur cumulative de 60 km le long de la ceinture de roches vertes Eastmain Inférieure de la Sous-province archéenne de La Grande, située environ 10 km au nord de la limite avec la Sous-province d'Opinaca.

La Propriété Elmer comprend 515 claims (271,3 km2). La propriété Wapatik comprend 220 claims (115 km2).

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. François Bissonnette, Géo., Directeur des opérations, Simon Houle, Géo., Chef géologue, et Mathieu Landry, Géo., VP Technologie et Développement des affaires, ont également revu le contenu de ce communiqué.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. Azimut avance activement la découverte aurifère de Patwon sur son projet-phare de Elmer, détenu à 100% par la Société, et situé dans la région de la Baie James.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 69.2 millions d'actions émises. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Elmer. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l'emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l'impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, l'imprécision des estimations de réserves, la récupération de l'or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l'augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses incluant la COVID-19, et l'incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d'autres risques liés au développement et à l'exploitation. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s'appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

