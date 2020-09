Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce des résultats additionnels pour 17 forages totalisant 3 959 m du programme en cours réalisé sur la Propriété Elmer détenue à 100% par la Société (« la Propriété »). Les résultats des premiers 14 forages carottés ont été divulgués le 27 juillet 2020 et les analyses portant sur 23 autres trous sont attendus. Les résultats acquis à ce jour confirment un système minéralisé aurifère significatif et consistant, incluant une composante à haute teneur dans la plupart des forages.

Faits saillants

Des résultats analytiques ont été reçus pour 38 sondages depuis le programme de forage initial entrepris en novembre 2019; 35 forages ont testé la Zone Patwon et 29 de ces trous ont recoupé des minéralisations significatives (voir ce communiqué et ceux du 14 janvier et du 27 juillet 2020 ).

27 juillet ). La minéralisation aurifère sur Patwon suivie par forage sur au moins 400 m , montre une extension verticale de la surface jusqu'à environ 250 m de profondeur ( 300 m selon le pendage). Patwon demeure ouvert latéralement et en profondeur.

, montre une extension verticale de la surface jusqu'à environ de profondeur ( selon le pendage). Patwon demeure ouvert latéralement et en profondeur. L'objectif principal a été d'établir la continuité latérale et en profondeur de la découverte de Patwon selon une maille de forage systématique aux 50 m .

. La minéralisation a un pendage vers le nord d'environ 70 degrés. Les épaisseurs vraies atteignent jusqu'à 80 m mais varient beaucoup.

mais varient beaucoup. Azimut prévoit réaliser un programme significatif pour étendre par forage la découverte de Patwon et continuer à tester d'excellentes cibles environnantes. Un programme intensif de prospection et d'échantillonnage de till est en cours pour avancer la définition de cibles au sein d'un corridor de 12 km par 3 km encaissant la découverte de Patwon.

Au cours du programme actuel 54 trous totalisant 10 392 m ont été forés (ELM20-008 à -061). Depuis novembre 2019, un total de 61 trous (11 388 m ) a été foré par Azimut (voir figures 1 à 10 et tableau 1).

Forages

Forage ELM20-012 0,97 g/t Au sur 20,80 m (de 72,0 m à 92,8 m ) incluant:

(de à ) incluant: 1,23 g/t Au sur 15,4 m (de 77,4 m à 92,0 m )

(de à )

incluant 5,82 g/t Au sur 1,45 m (de 91,3,0 m à 92,8 m )





(de à ) Forage ELM20-020 3,72 g/t Au sur 8,70 m (de 154,8 m à 165,5 m ) incluant:

(de à ) incluant: 16,8 g/t Au sur 1,7 m (de 154,8 m à 156,5 m )





(de à ) Forage ELM20-023 0,52 g/t Au sur 31,45 m (de 158,0 m à 189,45 m ) incluant:

(de à ) incluant: 3,73 g/t Au sur 2,80 m (de 158,0 m à 160,0 m )





(de à ) Forage ELM20-029 1,50 g/t Au sur 30,50 m (de 96,0 m à 126,5 m ) incluant:

(de à ) incluant: 8,59 g/t Au sur 2,10 m (de 103,9 m à 106,0 m )





(de à ) Forage ELM20-030 0,61 g/t Au sur 46,20 m (de 150,0 m à 196,2 m ) incluant:

(de à ) incluant: 1,03 g/t Au sur 19,55 m (de 150,0 m à 169,55 m )

(de à )

10,65 g/t Au sur 0,5 m (de 195,7 m à 196,2 m )





(de à ) Forage ELM20-031 2,40 g/t Au sur 33,60 m (de 175,0 m à 208,6 m ) incluant:

(de à ) incluant: 9,63 g/t Au sur 6,60 m (de 176,0 m à 182,6 m )

(de à )

incluant 56,10 g/t Au sur 0,60 m (de 180,0 m à 180,6 m )





(de à ) Forage ELM20-032 0.94 g/t Au sur 30.35 m (de 191.65 m à 222.0 m ) incluant:

(de à ) incluant: 1.89 g/t Au sur 13.50 m (de 208.5 m à 222.0 m )

(de à )

incluant 2.83 g/t Au sur 6.35 m (de 213.0 m à 219.35 m )





(de à ) Forage ELM20-033 0.75 g/t Au sur 42.25 m (de 175.35 m à 217.8 m ) incluant:

(de à ) incluant: 1.30 g/t Au sur 15.7 m (de 202.1 m à 217.8 m )

(de à )

incluant 12.55 g/t Au sur 0.95 m (de 216.85 m à 217.8 m )





(de à ) Forage ELM20-038 4,55 g/t Au sur 8,00 m (de 186,0 m à 194,0 m ) incluant:

(de à ) incluant: 10,12 g/t Au sur 2,95 m (de 189,55 m à 192,5 m )





(de à ) Forage ELM20-039 0,49 g/t Au sur 31,50 m (de 219,5 m à 251,0 m ) incluant:

(de à ) incluant: 1,20 g/t Au sur 8,50 m (de 242,5 m à 251,5 m )





(de à ) Forage ELM20-040 3,93 g/t Au sur 4,55 m (de 239,0 m à 243,55 m ) incluant:

(de à ) incluant: 8,04 g/t Au sur 2,05 m (de 241,5 m à 243,55 m )





(de à ) Forage ELM20-051A 3,85 g/t Au sur 22,35 m (de 198,15 m à 220,5 m ) incluant:

(de à ) incluant: 19,34 g/t Au sur 3,05 m (de 199,15 m à 202,2 m )

(de à )

10,30 g/t Au sur 1,00 m (de 219,5 m à 220,5 m )

Azimut a fait analyser en priorité des échantillons du trou ELM20-051A pour accélérer l'évaluation de la continuité en profondeur. Deux autres sondages ont testé la zone à une profondeur de 250 m (ELM20-52 et ELM20-56); les résultats sont attendus.

_________________________

La découverte de Patwon se caractérise comme suit :

La minéralisation aurifère est principalement reliée à deux réseaux de veines de quartz: a) des veines de cisaillement orientées NE-SO subparallèles à la schistosité avec un pendage de 65 o à 80 o vers le nord; et b) des veines d'extension (de type Riedel) subverticales orientées NO-SE.

à 80 vers le nord; et b) des veines d'extension (de type Riedel) subverticales orientées NO-SE. Le sulfure dominant est la pyrite, présente sous forme finement disséminée et en gros cristaux, en stringers centimétriques, ou en lentilles semi-massives à massives. La pyrite disséminée et les stringers de pyrite sont associés aux veines de quartz et à leurs épontes. Aucun minéral d'arsenic n'a été observé.

Les grains d'or natif sont fréquents, généralement associés aux veines de quartz et aux différentes formes de minéralisation en pyrite. Les grains d'or sont isolés ou bien se trouvent en amas de grains.

Les faciès aurifères sont accompagnés d'altérations avec silice pénétrative, séricite et carbonate. De la tourmaline est présente en minces feuillets dans les veines de quartz, ou en cristaux associés à la pyrite grossière et aux stringers.

La minéralisation apparaît principalement associée à une intrusion felsique et à des volcanites felsiques incluant des tufs clastiques et à cendres, près d'un contact avec une épaisse unité de gabbro.

L'enveloppe minéralisée d'orientation NE-SO, de pendage 70 degrés vers le nord en moyenne, est subparallèle à la schistosité.

La densité du réseau de veines de quartz dans l'intrusion felsique et dans les volcanites felsiques pourrait être en partie contrôlée par le contraste rhéologique avec les roches mafiques environnantes.

Les minéralisations de Patwon s'apparentent au type "or orogénique" qui présente classiquement des extensions significatives en profondeur (d'échelle kilométrique), associé à des corridors de déformation de grande extension le long des ceintures de roches vertes. La direction d'Azimut croit qu'il y a une bonne possibilité d'étendre la Zone Patwon, et de trouver d'autres zones comparables en continuité géologique.

La Propriété Elmer comprend 515 claims couvrant 271,3 km2 sur 35 km de long. Le projet est localisé à 285 km au nord de Matagami, 60 km à l'est de la municipalité de Eastmain et 5 km à l'ouest de la route asphaltée de la Baie James. La région de la Baie James bénéficie d'infrastructures de qualité incluant des routes d'accès majeures, un réseau hydro-électrique et des aéroports. Le projet a été acquis par désignation sur carte à la suite d'une modélisation prévisionnelle du potentiel aurifère réalisée par Azimut dans la région de la Baie James avec le système expert exclusif AZtechMineTM.

Contrat de forage et protocole analytique

Le contrat de forage a été octroyé à l'entreprise Forages Chibougamau Ltée, basée à Chibougamau au Québec. Le diamètre des forages est BTW.

Les échantillons de carottes de forages ont été envoyés au Laboratoire ALS Minerals à Val d'Or au Québec. L'or a été analysé par pyroanalyse, suivi par absorption atomique ou finition gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Tous les échantillons ont aussi été analysés par méthode ICP pour un ensemble de 48 éléments chimiques. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d'échantillons de forages ont été insérés dans tous les envois pour analyse.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Le programme de terrain a été placé sous la direction de François Bissonnette, géologue, Directeur des opérations, et de François Gagnon, géologue, Chef de projet.

À propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 69.1 millions d'actions émises. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

www.azimut-exploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Exploration Azimut inc.

Renseignements: Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction, Tel.: (450) 646-3015, Fax: (450) 646-3045, [email protected]

Liens connexes

www.azimut-exploration.com