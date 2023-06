TSXV : AZM

LONGUEUIL, QC, le 13 juin 2023 /CNW/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce la préparation d'un programme de forage au diamant d'un minimum de 1 500 m pour tester d'excellentes cibles pour le lithium sur la Propriété Galinée (la « Propriété ») située dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec. La Propriété est un projet en coparticipation à 50% entre Azimut et SOQUEM et Azimut gère le projet. Les travaux de prospection sur Galinée sont planifiés pour débuter après la levée des restrictions actuelles liées aux feux de forêt. Le programme de forage est prévu commencer en août.

FAITS SAILLANTS (voir figures 1 à 11)

Le programme de forage initial testera le prolongement en aval-pendage de la découverte significative rapportée par Winsome Resources (« Winsome ») sur la Propriété Adina, adjacente au projet Galinée. Sur Adina, deux zones subparallèles de pegmatite à spodumène, orientées est-ouest, ont maintenant été suivies en forage sur 830 m de long pour la Main Zone et 760 m pour la Footwall Zone (communiqué de presse de Winsome du 10 mai 2023).





(« Winsome ») sur la , adjacente au projet Galinée. Sur Adina, deux zones subparallèles de pegmatite à spodumène, orientées est-ouest, ont maintenant été suivies en forage sur de long pour la et pour la ( Tel que suggéré par les données publiques, les 2 zones minéralisées identifiées sur Adina ont un pendage sud, vers la Propriété Galinée. L'objectif du programme de forage est double: 1) intersecter sur Galinée le prolongement en aval-pendage des zones Main et Footwall de Winsome, et 2) évaluer le fort potentiel pour des pegmatites à spodumène subparallèles à ces 2 zones, débutant sur Galinée immédiatement au sud et à faible profondeur, mais surmontant géométriquement la Main Zone identifiée sur Adina (voir figures 10 et 11).





et de Winsome, et 2) évaluer le fort potentiel pour des pegmatites à spodumène subparallèles à ces 2 zones, débutant sur Galinée immédiatement au sud et à faible profondeur, mais surmontant géométriquement la identifiée sur Adina (voir figures 10 et 11). Azimut et SOQUEM vont explorer en prospection 10 zones cibles d'extension plurikilométrique à potentiel en lithium, délimitées sur Galinée à partir d'une revue systématique des données acquises durant leurs programmes d'exploration antérieurs. Bien que ces programmes n'étaient pas focalisés sur le lithium, l'analyse des données fournit un excellent support pour le ciblage.





Les critères de ciblage pour le lithium prennent en compte: a) la distribution à l'échelle du projet des éléments indicateurs dans le socle rocheux (lithium, césium, rubidium, gallium, étain et tantale); b) les sédiments de fond de lac montrant des anomalies géochimiques de grande extension selon les mêmes éléments indicateurs; c) les données magnétiques régionales; et d) l'analyse des données de télédétection. Le traitement des données a notamment inclus les données régionales et détaillées des sédiments de lac sur une superficie de 60 par 50 km (3 000 km2) couvrant les propriétés Galinée, Adina et leurs environs.

La Baie James : une province minérale émergente pour le Lithium

Des gisements et des prospects majeurs en lithium sont déjà connus et largement répartis à travers la région de la Baie James qui apparaît comme une province minérale émergente pour le lithium. La région partage plusieurs éléments en commun avec d'importants districts de pegmatite à spodumène, en particulier l'Australie de l'Ouest, incluant un cadre tectono-métamorphique, des âges et des lithologies encaissantes comparables.

Tel que déjà indiqué (voir communiqués de presse du 23 janvier, 23 février et 17 mai 2023), plusieurs programmes d'exploration focalisés sur le lithium seront entrepris par Azimut cet été, incluant notamment des travaux sur les propriétés Pikwa, Dalmas et Pontois détenues en coparticipation avec SOQUEM. De plus, Azimut a identifié un fort potentiel en lithium sur les propriétés suivantes détenues à 100% par la Compagnie: Corvet (877 claims), Kaanaayaa (421 claims) et Lithium Baie James, un projet nouvellement généré (13 blocs de claims, 2 940 claims).

La direction d'Azimut met en garde sur le fait que les résultats ou les découvertes sur les propriétés environnantes ne sont pas nécessairement indicatives de minéralisations sur les propriétés de la Société.

Propriété Galinée

La Propriété Galinée (649 claims, 335 km2), de 36 km de long, est située à environ 50 km au NNO de la mine de diamant Renard (Stornoway) et à 60 km au sud de la route régionale Transtaïga. La géologie de la Propriété est marquée par des intrusions granitiques environnées par des métavolcanites mafiques cisaillées et des gabbros. Les travaux d'exploration antérieurs effectués par Azimut et SOQUEM depuis 2017 comprennent de la géochimie détaillée des sédiments de fond de lac (418 échantillons), de l'échantillonnage de sol (216 échantillons) et de till (207 échantillons) et de la prospection (418 échantillons choisis de roche). Le principal résultat est la découverte du prospect aurifère de Gamora (jusqu'à 2,17 g/t Au) encaissé dans une tonalite (voir communiqué de presse du 13 novembre 2018). Environ 5 km à l'ouest, une trainée de dispersion de grains d'or dans le till indique des échantillons contenant jusqu'à 688 grains d'or délicats, suggérant une source proximale dans le socle rocheux.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101. Rock Lefrançois, Géo., Vice-Président Exploration, et François Bissonnette, Géo., Directeur des Opérations ont également revu le contenu de ce communiqué.

A propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d'Investissement Québec a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d'exploration minière au Québec. Son projet-phare aurifère Elmer, détenu à 100 %, situé dans la région de la Baie James, avance vers la définition de ressources initiales. Azimut contrôle également une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche compétitive d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 79,9 millions d'actions émises et en circulation.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Galinée. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l'emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l'impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, l'imprécision des estimations de réserves, la récupération de l'or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l'augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses incluant la COVID-19, et l'incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d'autres risques liés au développement et à l'exploitation. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s'appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

