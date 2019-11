Azimut et SOQUEM obtiennent des résultats encourageants en Cuivre-Or sur la Propriété Rex Sud, région du Nunavik, Québec

Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce les résultats du programme d'exploration 2019 sur la Propriété Rex Sud (« la Propriété ») réalisé dans le cadre de l'Alliance Stratégique Azimut-SOQUEM dans la région du Nunavik (« l'Alliance ») (voir figure 1). Le programme de 4 millions $, financé par SOQUEM, a couvert également la Propriété Rex (voir communiqué de presse du 6 novembre 2019) et la Propriété Nantais (diffusion des résultats à venir).

Les travaux de terrain conduisent à:

La découverte d'une nouvelle zone minéralisée en cuivre ( Zone Boréal ) avec des teneurs jusqu'à 3,07% Cu ;

) avec des teneurs jusqu'à ; L'extension de zones minéralisées déjà reconnues (voir communiqués de presse du 8 novembre 2010, 31 octobre 2011, 4 avril 2012 et 13 septembre 2012) avec de nouveaux résultats significatifs obtenus à partir d'échantillons choisis de roches :

Ces résultats soulignent de nouveau le potentiel d'exploration de Rex Sud, une propriété d'exploration ayant l'envergure d'un district pour le cuivre et l'or, accompagné d'autres substances (argent, tellure, molybdène, tungstène et étain). La Propriété renferme au moins 11 zones minéralisées d'extension kilométrique, la plupart situées au voisinage ou entourant une intrusion granitique de forme ovoïde de 15 km par 5 km, (le « Complexe Intrusif de Qalluviartuuq »).

Le prochain programme d'exploration en 2020, financé avec un budget additionnel de 4 millions $ dans le cadre de l'Alliance, permettra d'accélérer l'évaluation des meilleures zones minéralisées avec des forages au diamant et de la prospection. Azimut est le gérant de l'Alliance.

FAITS SAILLANTS (voir figures 2 à 7 et photos 1 à 9)

La figure 2 présente les résultats obtenus en 2019 à partir du programme de terrain. Les figures 3 et 4 font le sommaire des meilleurs résultats acquis jusqu'à présent sur la Propriété.

Découverte de la Zone Boréal:

Cette zone, encaissée dans des orthogneiss felsiques, apparaît comme une brèche hydrothermale avec des fragments angulaires. Elle est identifiée sur 300 m de long par 10 m de large avec une orientation NO-SE et un pendage subvertical. La Zone Boréal reste largement ouverte latéralement. La minéralisation est dominée par de la chalcopyrite avec un peu de pyrite et des traces de bornite. L'altération est marquée par l'abondance d'épidote, avec de l'albite et de la silice. Dix échantillons choisis indiquent des teneurs supérieures à 0,5% Cu, avec 5 échantillons à des teneurs supérieures à 1% Cu incluant une valeur maximale de 3,07% Cu. Extension de 3 zones minéralisées: Dragon, Copperton et Lebreuil

- La Zone Dragon est encaissée dans des volcanites mafiques et felsiques foliées, de direction NO-SE et un pendage vers le NE. Cette zone a environ 450 m de long par 90 m de large et apparaît spatialement corrélée avec un haut magnétique. La minéralisation est principalement de la chalcopyrite accompagnée par de la pyrite et de la magnétite. Les valeurs maximales obtenues sont de 4,05% Cu, 0,6% Mo et 2,78% Cu, 0,13% Mo sur des échantillons choisis. L'altération est caractérisée par de la silicification.

- La Zone Copperton est encaissée dans une intrusion feldspathique plus ou moins cisaillée et de pendage subvertical, ainsi que dans des amphibolites et des métasédiments gneissiques. L'enveloppe minéralisée est reconnue sur 3,5 km de long et 20 m à 100 m de large. La minéralisation est principalement de la chalcopyrite et pyrite sous forme disséminée à semi-massive. Les meilleures teneurs obtenues au cours du dernier programme de prospection sont 5,0 g/t Au, 1,75% Cu et 4,83 g/t Au, 1,5% Cu.

- La Zone Lebreuil est encaissée dans des orthogneiss felsiques. La minéralisation est sous forme de veines et veinules de quartz avec chalcopyrite, associées à de la tourmaline. L'altération est caractérisée par de l'épidote et de l'hématite. Les meilleures teneurs obtenues sur des échantillons choisis sont 3,67% Cu, 11,2 g/t Au et 48,5 g/t Te. L'extension reconnue pour la Zone Lebreuil est d'environ 2 km mais les largeurs sont encore indéfinies. Un levé magnétique, électromagnétique (EM) et spectrométrique héliporté, totalisant 4 611,7 km de lignes avec des lignes espacées de 200 m, a été réalisé sur la Propriété par CGG Multi-Physics de Mississauga ( Ontario ) dans le cadre du programme 2019. Un système Helitem opérant dans le domaine du temps a été utilisé pour le levé EM. Les résultats sont en cours de traitement et seront combinés aux autres résultats d'exploration pour identifier et hiérarchiser les cibles de forages.

La Propriété Rex Sud (2 362 claims) consiste en deux blocs de claims totalisant 1 029 km2 avec une longueur cumulative de 68 km. Le programme 2019 a été focalisé sur le bloc Est des claims. Un total de 320 échantillons choisis a été prélevé principalement à partir d'affleurements. Les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il est improbable qu'ils puissent représenter des teneurs moyennes.

A propos du Corridor Rex

En 2009, Azimut a acquis une position de contrôle dans une vaste région sous-explorée du Nord du Québec (le « Corridor Rex ») formée par deux principaux projets (les propriétés Rex et Rex Sud). Ces 2 projets ont été générés à partir d'une modélisation prédictive du potentiel cuivre-or réalisée par Azimut sur une superficie de 1 247 900 km2 à l'aide du système expert AZtechMineTM. Le principal objectif était d'identifier des cibles d'exploration de classe mondiale sur le territoire du Plan Nord mis en place par le Gouvernement du Québec.

Le Corridor Rex est défini par une forte anomalie en cuivre de 300 km de long dans les sédiments de fonds de lacs associée à une forte anomalie en terres rares de 100 km de long (communiqués de presse du 31 mars et du 22 juillet 2011). Azimut considère le Corridor Rex comme une nouvelle province minérale reliée à un important corridor structural (la « Zone Allemand-Tasiat ») avec le potentiel de renfermer des gisements majeurs. Les types de gisements suivants sont envisagés: oxydes de fer-cuivre-or (« IOCG »), systèmes or-polymétalliques reliés à des intrusions réduites, minéralisations à cuivre-or dans des zones de cisaillement, et sulfures massifs volcanogènes. Le Corridor Rex présente des similarités avec la Province minérale du Carajás au Brésil qui renferme des gisements de classe mondiale (communiqué de presse du 4 avril 2012).

A propos de l'Alliance Azimut - SOQUEM au Nunavik

L'Alliance Nunavik, annoncée le 15 mai 2019, comprend deux phases d'option pouvant atteindre un investissement total de 40 millions $ :

Première option (16 M$ pour 50%) : SOQUEM a l'option de gagner un intérêt initial de 50% dans les propriétés Rex-Duquet, Rex Sud et Nantais en investissant 16 millions $ en travaux d'exploration sur une période de 4 ans, les 2 premières années étant un engagement ferme de 4 millions $ par année.

SOQUEM a l'option de gagner un intérêt initial de 50% dans les propriétés Rex-Duquet, et Nantais en investissant 16 millions $ en travaux d'exploration sur une période de 4 ans, les 2 premières années étant un engagement ferme de 4 millions $ par année. Seconde option (8 M$ et évaluation économique préliminaire par propriété désignée pour 10% additionnels) : SOQUEM aura l'option de gagner un intérêt additionnel de 10% sur chaque propriété désignée (pour un intérêt total de 60% sur chacune de ces propriétés) en investissant 8 millions $ par propriété désignée sur une période de 2 ans en livrant une évaluation économique préliminaire.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Le programme de terrain a été placé sous la direction de François Bissonnette, géologue, Directeur des opérations, et de Martin Tuchscherer, Chef géologue, tous deux à l'emploi d'Azimut. Des géologues de SOQUEM ont également fait partie de l'équipe d'exploration.

A propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale de Ressources Québec a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 57,4 millions d'actions émises. La structure de l'actionnariat est considérée par la Société comme un atout clé. Aucune consolidation du capital n'a été effectuée par Azimut depuis sa fondation en 1986.

Azimut détient le premier portfolio d'exploration minière au Québec. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Cela inclut deux alliances stratégiques régionales avec SOQUEM sur 6 propriétés aurifères dans la région de la Baie James et 3 propriétés majeures or-cuivre au Nunavik.

Les autres propriétés d'Azimut à haut potentiel dans la région de la Baie James incluent :

4 propriétés aurifères dans le camp d'Eléonore (Eléonore Sud JV, Opinaca A, Opinaca B, Opinaca D) ;

2 propriétés aurifères dans la ceinture Eastmain inférieure (Elmer, Duxbury) ; et

inférieure (Elmer, Duxbury) ; et 6 propriétés avec un potentiel en cuivre, ou cuivre-or, avec de fortes signatures de dimension régionale (Kukamas, Masta, Corvet, Kaanaayaa, Corne, Mercator).

