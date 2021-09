Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) a le plaisir d'annoncer que le programme de forage réalisé cet été sur les propriétés Rex-Duquet (« Rex ») et Rex Sud, a été complété sur huit cibles significatives incluant les types de minéralisation suivants : iron oxide copper-gold (« IOCG »), intrusions réduites avec systèmes or-polymétallique, et zones de cisaillement à cuivre-or.

Ces projets font partie d'une Alliance Stratégique majeure (« l'Alliance ») signée entre Azimut et SOQUEM Inc. (« SOQUEM ») (voir communiqué de presse du 15 mai 2019). En 2021, SOQUEM a financé le programme d'exploration de 4 millions $ sur les deux propriétés qui a consisté en 48,8 km de géophysique au sol (polarisation provoquée ou « PP »), en 2 890 m (17 trous) de forages au diamant, et en échantillonnage par rainurage. Les résultats d'analyses sont en attente. Azimut est le gérant de l'Alliance.

La région offre un potentiel significatif pour des substances minérales considérées comme critiques ou stratégiques par les gouvernements du Québec et du Canada, en particulier pour les métaux suivants : cuivre, tellure, bismuth, tungstène, étain, molybdène, rhénium, indium et éléments des terres rares. Les propriétés Rex et Rex Sud couvrent une région considérée par la direction d'Azimut comme une nouvelle province minérale pouvant renfermer des gisements majeurs.

Les propriétés font partie du Corridor Rex défini comme une forte anomalie en cuivre de 300 km de long dans les sédiments de fonds de lacs (« SFL »), associée à une forte anomalie en terres rares de 100 km de long. L'Alliance a l'ambition de valoriser le potentiel minéral de cette région largement sous-explorée.

Programme d'exploration 2021 (voir figures 1 à 4)

Le programme de l'été 2021 a consisté en:

Géophysique au sol pour mieux définir et hiérarchiser les cibles de forage (environ 48,8 km de ligne de PP et 72,6 km de levés magnétiques). Ce travail préparatoire a débuté au mois d'avril et a été complété en juin.

Forages au diamant totalisant 2 890 m en 17 trous (2 152 m avec 12 trous à Rex, et 738 m avec 5 trous à Rex Sud ).

Les éléments clés des principales cibles forées au cours du programme 2021 sont résumés ci-dessous. Ils correspondent à des résultats déjà divulgués. Veuillez noter que les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il est improbable qu'ils puissent représenter des teneurs moyennes.

Zone RBL (Rex)

La Zone RBL est reconnue sur au moins 3 km de long par 50 à 200 m de large, avec des valeurs atteignant jusqu'à 11,3% Cu sur des échantillons choisis. La minéralisation consiste principalement en chalcopyrite (avec un peu de digénite et covellite) et pyrite. La minéralisation en cuivre se présente sous forme disséminée, en veinules, en stockwerk, en amas massifs centimétriques à décimétriques, en veines semi-massives et en ciment de brèches.

La zone est marquée par un large corridor d'altération (de 50 m à 400 m de large), associé à une faille cassante de direction NNO. L'altération consiste principalement en altération potassique pénétrative oblitérant les formations encaissantes gneissiques primaires, accompagnée de silicification pénétrative, de veines et veinules de quartz avec chlorite et épidote. Le corridor présente un vaste réseau en stockwerk de veines et veinules de quartz-magnétite/hématite et de brèches polygéniques.

RBL présente les caractères d'un système hydrothermal-magmatique majeur de type IOCG avec une possibilité d'extension significative en profondeur. D'autres zones comparables le long du Corridor Rex apparaissent reliées à des failles cassantes (les zones KAAM, Mousquetaires, CM, Jemima, Impact et Sombrero), soulignant le potentiel régional pour ce type de gisement dans un contexte de failles profondes d'échelle crustale.

Zone Mousquetaires (Rex)

Mousquetaires est une zone-cible d'au moins 1,5 km de long par 200 m de large associée à une faille cassante minéralisée en cuivre recoupant une formation de fer foliée. La zone indique des teneurs jusqu'à 13,65% Cu, 0,12% Mo, 25,9 g/t Te et 14,25 g/t Re obtenues sur différents échantillons choisis. Cette zone qui montre des altérations et des types de veines comparables à la Zone RBL, pourrait correspondre à l'extension de RBL localisée 10 km au NNO.

Zone Subtile (Rex)

La Zone Subtile est une zone-cible reconnue sur 500 m de long par 150 m de large, d'orientation NNO et de pendage subvertical. Ce secteur, largement ouvert latéralement, est interprété comme un système minéralisé associé à une zone de cisaillement qui présente de hautes teneurs : jusqu'à 580 g/t Au, 915 g/t Ag, 7,87% Zn, et 11,7 g/t Te, 0,5% W, 0,25% Mo obtenus sur différents échantillons choisis.

Zone PAK et Zone PAK Nord (Rex)

Les zones PAK et PAK Nord apparaissent en continuité avec la Zone Subtile. Elles constituent un groupe de 10 prospects répartis sur une distance de 7 km qui indiquent des teneurs jusqu'à 133,5 g/t Au, 851 g/t Ag, 9,09% Zn, >500 g/t Te, 1,6% Cu et 0,87% W à partir d'échantillons choisis et de blocs erratiques proximaux.

Zone Augossan (Rex Sud)

Augossan représente une large enveloppe polymétallique (Au, Ag, Cu, W, Sn, Te, Bi, Rb, Mo) au contact entre un complexe intrusif de type A à fluorite-topaze, de 15 km par 5 km et de forme ovoïde (le Complexe Intrusif de Qalluviartuuq), et de roches volcano-sédimentaires. Augossan est une zone d'environ 8 km de long par 100 à 350 m de large, telle que définie par les résultats de prospection détaillée et d'un programme de reconnaissance antérieur par forages en circulation renversée (« RC »). La zone reste ouverte dans toutes les directions notamment vers l'intrusion.

Les travaux de prospection indiquent des teneurs jusqu'à 47,2 g/t Au, 90,0 g/t Ag, 2,56% Cu, 60,8 g/t Te, 4,62% W, 7,53% Sn, 0,36% Mo, 0,77% Bi, et 0,25% Rb à partir de différents échantillons choisis.

L'échantillonnage par rainurage permet d'obtenir 7,53% Sn, 0,72% W et 0,14% Cu sur 2,7 m. Les forages antérieurs en RC indiquent en particulier: 0,14% W sur 15,24 m; 0,12% W et 0,35% Cu sur 7,62 m; 1,28 g/t Au, 8,41 g/t Ag et 0,12% Cu sur 6,1 m; et 1,10 g/t Au et 2,60 g/t Ag sur 9,14 m.

Zone Copperton (Rex Sud)

Cette zone est encaissée dans une intrusion feldspathique plus ou moins cisaillée et de pendage subvertical, ainsi que dans des amphibolites et des métasédiments gneissiques. L'enveloppe minéralisée est reconnue sur 3,5 km de long et 20 m à 100 m de large. La minéralisation est principalement de la chalcopyrite, pyrite et pyrrhotite disséminée à semi-massive. Les meilleures teneurs obtenues sont 9,56 g/t Au, 82,7 g/t Ag, 9,56% Cu, 38,4 g/t Te et 0,23% W à partir de différents échantillons choisis.

Zone Dragon Nord (Rex Sud)

Cette zone-cible est encaissée dans des volcanites mafiques et felsiques foliées, de direction NO et de pendage NE. Elle a environ 450 m de long par 90 m de large et apparaît spatialement corrélée avec un haut magnétique. La minéralisation est principalement de la chalcopyrite accompagnée par de la pyrite et de la magnétite. Les meilleures teneurs sont de 4,05% Cu, >100 g/t Ag, 0,6% Mo et 2,78% Cu, 0,13% Mo obtenues sur des échantillons choisis L'altération est caractérisée par de la silicification.

Zone Dragon (Rex Sud)

La Zone Dragon est encaissée dans des orthogneiss felsiques. La minéralisation se présente sous forme de chalcopyrite dans des veines et veinules de quartz, associée à de la tourmaline. L'altération est marquée par de l'épidote et de l'hématite. Les meilleures teneurs obtenues à partir d'échantillons choisis sont 3,67% Cu, 11,2 g/t Au et 48,5 g/t Te. L'extension préliminaire de cette zone est d'environ 2 km mais les largeurs sont encore indéfinies.

A propos du Corridor Rex

Les propriétés Rex et Rex Sud, chacune ayant l'envergure d'un district, donnent une position de contrôle sur l'anomalie géante en cuivre dans les SFL du Corridor Rex depuis 2009. L'anomalie est spatialement bien corrélée à plus de 150 prospects et zones minéralisées polymétalliques (voir communiqués de presse du 6 novembre et du 25 novembre 2019).

Le Corridor Rex est une vaste région sous-explorée du Nord du Québec. Les propriétés Rex et Rex Sud ont été acquises par désignation sur carte à la suite d'une modélisation prédictive du potentiel cuivre-or réalisée par Azimut sur 1 247 900 km2 à l'aide du système expert AZtechMineTM.

La Propriété Rex-Duquet (2 040 claims) comprend 3 principaux blocs de claims totalisant 871,5 km2 avec une longueur cumulative de 74 km. La Propriété Rex Sud (2 343 claims) consiste en 2 blocs de claims totalisant 1 020,6 km2 avec une longueur cumulative de 68 km.

A propos de l'Alliance Azimut - SOQUEM au Nunavik et du programme 2021

L'Alliance Nunavik, annoncée le 15 mai 2019, comprend deux phases d'option pouvant atteindre un investissement total de 40 millions $ :

Première option (16 M$ pour 50%) : SOQUEM a l'option de gagner un intérêt initial de 50% dans les propriétés Rex-Duquet, Rex Sud et Nantais en investissant 16 millions $ en travaux d'exploration sur une période de 4 ans, les 2 premières années étant un engagement ferme de 4 millions $ par année.

SOQUEM a l'option de gagner un intérêt initial de 50% dans les propriétés Rex-Duquet, et Nantais en investissant 16 millions $ en travaux d'exploration sur une période de 4 ans, les 2 premières années étant un engagement ferme de 4 millions $ par année. Seconde option (8 M$ et évaluation économique préliminaire par propriété désignée pour 10% additionnels) : SOQUEM aura l'option de gagner un intérêt additionnel de 10% sur chaque propriété désignée (pour un intérêt total de 60% sur chacune de ces propriétés) en investissant 8 millions $ par propriété désignée sur une période de 2 ans en livrant une évaluation économique préliminaire.

Geosig Inc. basé à Québec (Québec) a réalisé les levés géophysiques sur les propriétés Rex et Rex Sud. Le levé PP a été exécuté selon une configuration pôle-dipôle avec des lectures tous les 25 m (n=1 à 8). Forages Chibougamau Ltée basé à Chibougamau (Québec) a effectué les forages. Le diamètre des trous est BTW.

Les échantillons de carottes sont envoyés aux Laboratoires AGAT de Mississauga en Ontario, et à ALS Minerals à Val d'Or au Québec. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d'échantillons de forages sont insérés dans tous les envois pour analyse.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Le programme est placé sous la direction de François Bissonnette, Géo., Directeur des opérations pour Azimut. Des professionnels de SOQUEM ont également fait partie de l'équipe d'exploration.

A propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d'Investissement Québec a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. Azimut avance activement la découverte aurifère de Patwon sur son projet-phare de Elmer, détenu à 100% par la Société, et situé dans la région de la Baie James.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 81.7 millions d'actions émises et en circulation. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

