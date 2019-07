Azimut et SOQUEM continuent l'exploration sur quatre propriétés aurifères (Pikwa, Pontois, Galinée et Dalmas), région de la Baie James, Québec

Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 22 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) a le plaisir d'annoncer le début de nouveaux programmes d'exploration sur 4 propriétés aurifères dans le cadre de l'Alliance Stratégique Azimut - SOQUEM (« l'Alliance ») dans la région de la Baie James (voir figure 1). L'objectif est de poursuivre l'évaluation de ces propriétés sur lesquelles des résultats significatifs ont été obtenus depuis 2016. Azimut est l'opérateur des programmes en cours.

Toutes ces propriétés bénéficient des infrastructures majeures existant dans la région de la Baie James incluant des routes d'accès goudronnées, un réseau hydro-électrique et des aéroports.

La Propriété Pikwa (703 claims, 360,4 km2), de 40 km de long et 17 km de large, procure une position de contrôle sur une cible aurifère et polymétallique majeure. Les travaux entrepris par l'Alliance ont conduit à la mise en évidence de deux corridors prospectifs (voir figure 2):

Le Corridor Copperfield de 20 km de long, placé directement en continuité avec la découverte de Mythril d' Exploration Midland Inc. ( TSXV: MD ), comprend plusieurs conducteurs électromagnétiques (« EM ») spatialement associés à de fortes anomalies multi-élémentaires (Cu-Mo-Ag-Bi-W) dans les sédiments de fonds de lacs (« SFL »).

de 20 km de long, placé directement en continuité avec la d' ( ), comprend plusieurs conducteurs électromagnétiques (« EM ») spatialement associés à de fortes anomalies multi-élémentaires (Cu-Mo-Ag-Bi-W) dans les sédiments de fonds de lacs (« SFL »). Le Corridor Hypérion de 10,5 km de long, qui inclut le Prospect Hypérion (jusqu'à 7,17 g/t Au), est marqué par de forts conducteurs EM surimposés à des anomalies géochimiques multi-élémentaires dans les SFL (voir communiqués de presse du 20 mars et du 15 avril 2019).

Les travaux sur Pikwa consisteront en : prospection focalisée, tranchées mécanisées, échantillonnage par rainurage, échantillonnage de sol et de till et levés additionnels de SFL. Ce programme permettra d'avancer la Propriété jusqu'au stade des forages.

La Propriété Pontois (399 claims, 203,2 km2) couvre une ceinture sous-explorée de roches vertes cisaillées. Le principal résultat obtenu à ce jour est la découverte du Prospect Black Hole (jusqu'à 6,02 g/t Au) associé à un facies mafique intrusif. De la prospection additionnelle et un levé détaillé de SFL seront entrepris dans ce secteur.

La Propriété Galinée (658 claims, 339,6 km2) procure une position de contrôle sur une anomalie d'importance régionale en SFL marquée par une forte signature en arsenic-bismuth-antimoine. Un groupement très inhabituel de hautes valeurs en or dans les SFL est également identifié. Les travaux de terrain ont conduit à la découverte du Prospect Gamora (jusqu'à 2,17 g/t Au), encaissé dans une tonalite, et reconnu sur 130 m de long par 30 m de large. Environ 5 km à l'ouest de Gamora, une trainée de dispersion de grains d'or dans le till a été identifiée avec, comme meilleur résultat, 52 grains d'or délicats. La provenance de ces grains d'or est interprétée comme dérivant d'une source proximale. Les travaux planifiés sur le projet incluent de la prospection focalisée, de l'échantillonnage de sol et de till, et un levé détaillé additionnel de SFL.

La Propriété Dalmas (88 claims, 44,9 km2) couvre une ceinture de roches vertes cisaillée présentant une forte signature arsenic-bismuth-cuivre-antimoine en SFL. Les travaux réalisés en prospection de reconnaissance ont conduit à identifier des valeurs anomales en or, arsenic et cuivre. Les travaux planifiés incluent de l'échantillonnage de till et de la prospection additionnelle.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale de Ressources Québec a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

À propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 53,3 millions d'actions émises.

Azimut détient le premier portfolio d'exploration minérale au Québec. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

