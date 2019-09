Azimut et SOQUEM complètent un programme d'exploration de 4 millions $ sur des cibles Or-Cuivre dans le Corridor Rex au Nunavik, Nord du Québec

Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce qu'un programme d'exploration de 4 millions $ pour l'or et le cuivre est en voie d'être complété sur trois propriétés majeures dans le cadre de l'Alliance Stratégique Azimut - SOQUEM dans la région du Nunavik (« l'Alliance Nunavik »). L'objectif du programme 2019 était d'avancer les propriétés Rex-Duquet, Rex Sud et Nantais jusqu'au stade des forages, notamment à partir d'un levé électromagnétique (« EM ») héliporté et de prospection détaillée. Les résultats analytiques sont attendus et seront communiqués dans les meilleurs délais. Azimut est le gérant de l'Alliance Nunavik.

Voir figure 1 : http://www.azimut-exploration.com/en/presentations/PR_20190904_Fig1-p.pdf

Depuis 2009, la Société a acquis une position de contrôle dans une vaste région sous-explorée du Nord du Québec (le « Corridor Rex ») formée par deux principaux projets (les propriétés Rex-Duquet et Rex Sud). De plus, la propriété Nantais, localisée environ 110 km à l'est du Corridor Rex, couvre une ceinture de roches vertes à fort potentiel minéral. Ces 3 projets ont été générés à partir d'une modélisation prédictive du potentiel cuivre-or réalisée par Azimut à l'aide du système expert AZtechMineTM sur une superficie de 1 247 900 km2. Les propriétés apparaissent comme des cibles à l'échelle de districts, tel que suggéré par la découverte d'au moins sept zones aurifères et/ou polymétalliques de longueurs plurikilométriques et de plus de 200 prospects distincts.

Voir figures 2 à 4 : http://www.azimut-exploration.com/en/presentations/PR_20190904_Fig2-4-p.pdf

Le Corridor Rex est défini par une forte anomalie en cuivre de 300 km de long dans les sédiments de fonds de lacs (« SFL ») associée à une forte anomalie en terres rares de 100 km de long (communiqués de presse du 31 mars et du 22 juillet 2011). Azimut considère le Corridor Rex comme une nouvelle province minérale reliée à un important corridor structural (la « Zone Allemand-Tasiat ») avec le potentiel de renfermer des gisements majeurs. Les types de gisements suivants sont envisagés: oxydes de fer-cuivre-or (« IOCG »), systèmes or-polymétalliques reliés à des intrusions réduites, minéralisations à cuivre-or dans des zones de cisaillement, et sulfures massifs volcanogènes. Le Corridor Rex présente des similarités avec la Province minérale du Carajás au Brésil qui renferme des gisements de classe mondiale (communiqué de presse du 4 avril 2012).

L'Alliance Nunavik, annoncée le 15 mai 2019, comprend deux phases d'option pouvant atteindre un investissement total de 40 millions $ :

Première option (16 M$ pour 50 %): SOQUEM a l'option de gagner un intérêt initial de 50 % dans les propriétés Rex-Duquet, Rex Sud et Nantais en investissant 16 millions $ en travaux d'exploration sur une période de 4 ans, les 2 premières années étant un engagement ferme de 4 millions $ par année.

SOQUEM a l'option de gagner un intérêt initial de 50 % dans les propriétés Rex-Duquet, et Nantais en investissant 16 millions $ en travaux d'exploration sur une période de 4 ans, les 2 premières années étant un engagement ferme de 4 millions $ par année. Seconde option (8 M$ et évaluation économique préliminaire par propriété désignée pour 10 % additionnels): SOQUEM aura l'option de gagner un intérêt additionnel de 10 % sur chaque propriété désignée (pour un intérêt total de 60 % sur chacune de ces propriétés) en investissant 8 millions $ par propriété désignée sur une période de 2 ans en livrant une évaluation économique préliminaire.

REX-DUQUET

La propriété Rex-Duquet (1 840 claims) est formée par trois principaux blocs de claims totalisant 785,9 km2 avec une longueur cumulative de 74 km. Le projet est exploré pour son potentiel en or, argent, cuivre et éléments de terres rares.

Les travaux de 2019 comprennent un levé EM héliporté (3 450 km de lignes) et de la prospection détaillée.

Deux principales zones minéralisées en cuivre sont connues sur la propriété :

Zone RBL : au moins 3 km de long par 50 à 200 m de large avec des teneurs jusqu'à 11,3% Cu (échantillon choisi). Les teneurs en cuivre sont fréquemment associées avec des valeurs anomales en cobalt (jusqu'à 0,19% Co ) et tungstène au sein d'une large enveloppe (jusqu'à 200 m ) avec baryum, manganèse et phosphore.

: au moins 3 km de long par 50 à de large avec des teneurs jusqu'à (échantillon choisi). Les teneurs en cuivre sont fréquemment associées avec des valeurs anomales en cobalt (jusqu'à ) et tungstène au sein d'une large enveloppe (jusqu'à ) avec baryum, manganèse et phosphore. Zone CM: au moins 2,5 km de long par 50 à 150 m de large avec des teneurs jusqu'à 4,3% Cu (échantillon choisi). La minéralisation en cuivre est associée avec des valeurs anomales en cobalt (jusqu'à 0,14% Co), molybdène (jusqu'à 0,11% Mo), tungstène, baryum, manganèse et phosphore.

Encaissées dans des gneiss migmatitiques, les zones minéralisées RBL et CM sont décrites comme des systèmes hydrothermaux tardi-tectoniques de grande extension, associés à des structures cassantes, avec des veines, des veinules et des brèches. Ces deux zones contiennent de la chalcopyrite, de la bornite et de la pyrite et un réseau dense de veines et veinules de magnétite et/ou d'hématite avec ou sans veines et veinules de quartz. L'altération est dominée par une forte altération potassique et une silicification pénétrative, localement accompagnée par de l'albite, de la chlorite et de l'épidote. Séparées par 30 km de distance, les zones RBL et CM sont spatialement associées à deux structures majeures subparallèles, ce qui suggère des systèmes significatifs enracinés à l'échelle régionale.

Plusieurs autres prospects sur la propriété, dont certains d'échelle kilométrique, présentent des teneurs significatives en or (jusqu'à 580 g/t Au), argent (jusqu'à 552,9 g/t Ag), cuivre (jusqu'à 4,4% Cu), tungstène (jusqu'à 0,87% W), molybdène (jusqu'à 0,57% Mo) et rhénium (jusqu'à 1,44 g/t Re) à partir d'échantillons choisis (communiqués de presse du 12 octobre 2010 et du 9 février 2012). Les échantillons choisis de roches sont sélectifs par nature; il est improbable qu'ils puissent représenter des teneurs moyennes. De plus, les résultats obtenus dans la partie sud de Rex-Duquet ont révélé un corridor de 4 km de long avec des valeurs anomales en baryum (jusqu'à 11,95% Ba) au sein d'une cible de 13 km de long marquée par une forte signature en cuivre-molybdène-cobalt-terres rares-manganèse dans les SFL. Ce secteur est considéré comme une cible IOCG prioritaire.

REX SUD

La propriété Rex Sud (2 362 claims) comprend deux principaux blocs de claims totalisant 1 029 km2 avec une longueur cumulative de 68 km. La propriété est explorée pour son potentiel en or, argent, cuivre, terres rares et tungstène. Le potentiel en nickel-cuivre-cobalt est également considéré.

Les travaux de 2019 comprennent un levé EM héliporté (4 580 km de lignes) et de la prospection détaillée.

Les zones minéralisées et les prospects significatifs (déjà annoncés) sont :

Zone Augossan : au moins 7 km de long par 100 à 350 m de large et ouverte dans toutes les directions. Des teneurs significatives sont obtenues sur cette zone à partir d'échantillons choisis en or (jusqu'à 47,2 g/t Au ), argent (jusqu'à 90 g/t Ag ), cuivre (jusqu'à 2,56% Cu ), bismuth (jusqu'à 0,19% Bi ), molybdène (jusqu'à 0,36% Mo ), étain (jusqu'à 2,58% Sn ), tellure (jusqu'à 60,8 g/t Te ) et tungstène (jusqu'à 4,62% W ). Cette zone apparaît comme une importante enveloppe polymétallique au contact entre une intrusion granitique à fluorine-topaze (le complexe intrusif de Qalluviartuuq) et les roches volcano-sédimentaires encaissantes. Les résultats d'un programme initial de forages de types RC et RAB incluent notamment :

: au moins 7 km de long par 100 à de large et ouverte dans toutes les directions. Des teneurs significatives sont obtenues sur cette zone à partir d'échantillons choisis en or (jusqu'à ), argent (jusqu'à ), cuivre (jusqu'à ), bismuth (jusqu'à ), molybdène (jusqu'à ), étain (jusqu'à ), tellure (jusqu'à ) et tungstène (jusqu'à ). Cette zone apparaît comme une importante enveloppe polymétallique au contact entre une intrusion granitique à fluorine-topaze (le complexe intrusif de Qalluviartuuq) et les roches volcano-sédimentaires encaissantes. Les résultats d'un programme initial de forages de types RC et RAB incluent notamment : 0,14% W sur 15,24 m

sur

0,12% W , 0,35% Cu sur 7,62 m

, sur

1,28 g/t Au, 8,41 g/t Ag, 0,12% Cu sur 6,1 m

Un échantillon de rainure permet d'obtenir 7,63% Sn et 0,72% sur 2,7 m.

Zone Anorthosite : 4 km de long par 200 m de large avec des minéralisations en Au, Ag, Cu, W et Te. Les meilleures teneurs atteignent 33 g/t Au sur 0,5 m (rainure), 1,96% Cu (échantillon choisi) et 0,22% W (échantillon choisi).

: 4 km de long par de large avec des minéralisations en Au, Ag, Cu, W et Te. Les meilleures teneurs atteignent (rainure), (échantillon choisi) et (échantillon choisi). Zone Copperton : 3,5 km de long par 20 à 100 m de large avec des minéralisations en chalcopyrite et pyrite disséminées, en veinules et en lentilles de sulfures semi-massifs à massifs; encaissées dans une intrusion feldspathique plus ou moins cisaillée et de pendage subvertical, ainsi que dans des amphibolites et des métasédiments gneissiques. Les meilleures teneurs atteignent 9,28% Cu , 9,56 g/t Au , 82,7 g/t Ag et 38,4 g/t Te (échantillons choisis).

: 3,5 km de long par 20 à de large avec des minéralisations en chalcopyrite et pyrite disséminées, en veinules et en lentilles de sulfures semi-massifs à massifs; encaissées dans une intrusion feldspathique plus ou moins cisaillée et de pendage subvertical, ainsi que dans des amphibolites et des métasédiments gneissiques. Les meilleures teneurs atteignent , , et (échantillons choisis). Zone Aura-Pegor : 2 km de long avec pyrite disséminée et forte altération incluant de la tourmaline en veinules et en stockwork avec silice et albite. Les meilleures teneurs obtenues sont de 11,75 g/t Au , 0,95% Cu , 0,27% Mo , 0,23% W , 0,14% Bi et 34 g/t Te (échantillons choisis).

: 2 km de long avec pyrite disséminée et forte altération incluant de la tourmaline en veinules et en stockwork avec silice et albite. Les meilleures teneurs obtenues sont de , , , , et (échantillons choisis). Zone Jemima : 2 km de long par 30 à 100 m de large, caractérisée par de la chalcopyrite et bornite disséminées associées à des veines et veinules d'hématite-magnétite, ou en ciment de brèches, avec une forte altération pénétrative en potassium et silice, chlorite et épidote. Les minéralisations et les altérations associées sont reliées à des structures cassantes qui recoupent clairement les roches gneissiques encaissantes. Les meilleures teneurs obtenues sont de 2,86% Cu, 0,17% Mo et 0,42 g/t Re (échantillons choisis).

La propriété Rex Sud démontre un potentiel majeur pour au moins deux types de minéralisations:

Un système principalement mis en place au pourtour du complexe intrusif à fluorine-topaze de Qalluviartuuq, de dimension 15 km par 5 km, incluant les principales zones et prospects suivants : Augossan, Anorthosite, Pegor, Ferrus, Le Breuil et Dragon. Un potentiel d'exploration additionnel significatif existe le long du contact entre l'intrusion et les roches volcano-sédimentaires encaissantes sur près de 30 km de long, ainsi que dans l'intrusion elle-même.

et Dragon. Un potentiel d'exploration additionnel significatif existe le long du contact entre l'intrusion et les roches volcano-sédimentaires encaissantes sur près de 30 km de long, ainsi que dans l'intrusion elle-même. Minéralisations de type IOCG à cuivre dominant, associées à des structures cassantes, avec oxydes de fer (hématite et/ou magnétite) en veines, veinules et localement des brèches, des altérations potassiques et silicification pénétratives. La zone Jemima et les prospects Sombrero et Impact apparaissent comparables aux zones RBL et CM identifiées sur la propriété Rex. De plus, les prospects Kumo, Larissa, Agaku-1, Agaku-2 et Agaku-4 identifiés sur Rex Sud sont également considérés comme des cibles IOCG.

NANTAIS

La propriété Nantais (541 claims), encore très peu explorée, est formée par un bloc de claims totalisant 227 km2 et une longueur de 32 km. Les types de cibles envisagés sont : sulfures massifs volcanogènes riches en or (Au-Ag-Cu-Zn) et zones de cisaillement à or-cuivre. La propriété couvre une forte anomalie de dimension régionale en arsenic-cuivre-bismuth dans les SFL, surimposée à une ceinture de roches vertes cisaillée.

Le programme de travaux 2019 consiste en prospection systématique de zones-cibles définies par l'intégration des résultats antérieurs : données EM et magnétiques héliportées, télédétection, modélisation des données des SFL et résultats de prospection.

Les résultats clés à ce jour sont la découverte d'un corridor minéralisé largement affleurant de 3 km de long par 200 m de large. Les minéralisations sont encaissées dans des unités de roches volcaniques mafiques et felsiques orientées nord-sud et à fort pendage.

Les programmes de reconnaissance ont permis d'obtenir des résultats (déjà annoncés) en or (jusqu'à 26,1 g/t Au), argent (jusqu'à 99,3 g/t Ag), zinc (jusqu'à 2,26% Zn), plomb (jusqu'à 1,29% Pb) et cuivre (jusqu'à 0,86% Cu) à partir d'échantillons choisis de roches.

Des anomalies électromagnétiques d'une longueur cumulative de 18,4 km, correspondant à 23 conducteurs distincts, ont été identifiées sur la propriété. Plusieurs de ces anomalies coïncident avec le corridor minéralisé de 3 km par 200 m (communiqués de presse du 27 août et du 29 septembre 2014).

CGG Multi-Physics de Mississauga (Ontario) effectue actuellement le levé EM sur les propriétés Rex-Duquet et Rex South avec un système Helitem (opérant dans le domaine du temps). Ce levé consiste en 8 390 km de lignes espacées aux 200 m. Les résultats obtenus seront combinés aux autres données pour identifier et hiérarchiser les cibles de forages sur ces deux propriétés.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale de Ressources Québec a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

À propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 53,3 millions d'actions émises.

Azimut détient le premier portfolio d'exploration minérale au Québec. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

www.azimut-exploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Exploration Azimut inc.

Renseignements: Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction, Tel.: (450) 646-3015, Fax: (450) 646-3045, info@azimut-exploration.com

Related Links

www.azimut-exploration.com