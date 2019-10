Azimut et SOQUEM annoncent des résultats additionnels sur le Trend Copperfield, Propriété Pikwa, région de la Baie James, Québec

Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) a le plaisir d'annoncer d'excellents résultats additionnels provenant du Trend Copperfield sur la Propriété Pikwa (« la Propriété ») dans la région de la Baie James au Québec. Ces résultats font suite à la découverte d'un champ de blocs erratiques minéralisés d'une longueur de 5,2 km, spatialement associé à des affleurements minéralisés, tel qu'annoncé dans le communiqué de presse du 16 octobre 2019 (voir figures 1 à 7).

Les meilleurs résultats obtenus sur une série de 20 nouveaux échantillons, prélevés à partir d'affleurements (o) et de blocs erratiques (b), sont :

Cuivre (%) Au (g/t) Argent (g/t) Molybdène (%) Echantillon # 6,92 0,19 58,0 0,0551 A0366587 (b) 6,37 0,56 9,95 0,0017 A0366594 (b) 6,33 0,36 15,25 0,0004 A0366596 (b) 3,65 1,14 7,66 0,0027 A0366517 (o) 3,39 0,94 7,48 0,0036 A0366595 (b) 3,17 0,22 15,65 0,0040 A0366586 (b) 2,74 0,54 2,46 0,0012 A0366512 (o) 2,31 0,06 9,47 0,0021 A0366591 (b) 1,73 0,23 17,0 0,0566 A0366592 (b) 1,39 0,42 2,86 0,0005 A0366516 (o) 1,22 0,64 2,43 0,0327 A0366513 (o) 0,86 0,33 1,53 0,0043 A0366510 (o) 0,76 0,14 4,3 0,0061 A0366593 (b) 0,53 0,08 8,32 0,0276 A0366505 (b) 0,45 0,14 4,2 0,0010 A0366507 (b) 0,35 0,11 2,64 0,0381 A0366506 (b)

Un total de 114 échantillons choisis de roches a été prélevé le long du Trend Copperfield à partir d'affleurements et de blocs erratiques dans un secteur généralement peu affleurant. Les résultats analytiques sont encore attendus pour 78 échantillons.

Le contexte minéralisé est caractérisé comme suit :

Les minéraux de cuivre sont dominés par la chalcopyrite sous forme disséminée ou en veines et veinules semi-massives, avec fréquemment de la bornite et de la chalcocite; les minéraux secondaires sont la malachite et occasionnellement l'azurite;



Les autres sulfures incluent la molybdénite, et moins fréquemment la pyrite et la pyrrhotite;



Les minéralisations sont principalement encaissées dans des gneiss riches en biotite (interprétés comme métadiorite altérée ou granodiorite); les roches encaissantes sont altérées de façon variable incluant de l'altération potassique (biotite, feldspath potassique), et la présence de séricite, épidote, chlorite et magnétite;



La minéralisation se place généralement le long des plans de foliation, souvent en association avec des veinules de quartz; et



La foliation a une direction ENE-OSO, plongeant en moyenne de 50o à 60o vers le sud.

Les résultats précédemment annoncés pour le Trend Copperfield étaient comme suit (voir communiqué de presse du 16 octobre 2019) :

Cuivre (%) Au (g/t) Argent (g/t) Molybdène (%) Echantillon # 9,81 13,45 37,6 0,0007 A0366271 (o) 4,94 2,99 41,3 0,1635 A0366264 (b) 2,54 1,36 3,64 0,0035 A0366269 (o) 2,06 0,41 6,27 0,0115 A0366439 (b) 0,93 0,38 10,0 0,0097 A0366266 (b) 0,70 0,15 6,04 0,0143 A0366435 (b) 0,69 0,36 8,81 0,2460 A0366268 (b) 0,61 0,18 6,82 0,0800 A0366432 (b)

L'extension ouest du Trend Copperfield reste largement ouverte. Une longueur additionnelle de 15 km est interprétée à partir de fortes anomalies de cuivre dans les sédiments de fond de lacs, la présence de deux forts conducteurs électromagnétiques et d'un haut magnétique linéaire. L'intensité plus faible de la signature en cuivre vers l'ouest est expliquée par une plus grande épaisseur de la couverture de till.

Plusieurs aspects reliés au contexte géologique du Trend Copperfield suggèrent qu'il puisse représenter un analogue Archéen au gisement Paléoprotérozoïque de classe mondiale de Aitik, un porphyre à Cu-Au-Ag-Mo localisé en Suède. Le Trend Copperfield est considéré comme une cible d'exploration cuivre-or majeure basé sur ces similarités (voir communiqué de presse du 16 octobre 2019).

La Propriété Pikwa (701 claims, 359,4 km2) s'étend sur 40 km de long par 17 km de large et donne une position de contrôle sur une cible polymétallique majeure. Pikwa est localisé 303 km à l'est de la municipalité Cri de Wemindji, dans une région desservie par d'excellentes infrastructures incluant des routes permanentes, un réseau de lignes électriques et des aéroports. La route régionale Transtaïga (une route est-ouest en gravier) traverse le nord du projet, ainsi que deux lignes électriques.

La Propriété fait partie de l'alliance stratégique entre Azimut et SOQUEM Inc. (« SOQUEM »), une filiale de Ressources Québec. De nouveaux développements majeurs de l'alliance ont été divulgués par la Société dans le communiqué de presse du 15 mai 2019. Azimut est le gérant de l'alliance.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale de Ressources Québec a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

À propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 57,4 millions d'actions émises.

Azimut détient le premier portfolio d'exploration minière au Québec. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Cela inclut deux alliances stratégiques régionales avec SOQUEM sur 6 propriétés aurifères dans la région de la Baie James et 3 propriétés majeures or-cuivre au Nunavik.

