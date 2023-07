TSXV : AZM

OTCQX : AZMTF

LONGUEUIL, QC, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce la signature, le 7 juillet 2023, de deux ententes d'option et de coentreprise (les « Ententes ») avec Rio Tinto Exploration Canada Inc. (« RTEC » ou « Rio Tinto ») pour ses propriétés lithium Corvet et Kaanaayaa (les « Propriétés ») détenues à 100%. Les Ententes prévoient une valeur globale de 115,7 millions $ CA en dépenses et en paiements au comptant.

Les Propriétés sont situées dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec ( voir figures 1 à 3 ).

Rio Tinto Exploration Canada est une filiale canadienne de Rio Tinto Group (LSE: RIO, ASX: RIO), un groupe minier leader opérant à l'échelle mondiale pour découvrir, exploiter et valoriser les ressources minérales de la Terre.

FAITS SAILLANTS

Selon ces Ententes, Rio Tinto peut acquérir un intérêt initial de 50% sur chacune des Propriétés d'Azimut sur une période de 4 ans en finançant 7 millions $ en dépenses d'exploration et en effectuant des paiements au comptant totalisant 850 000 $ par propriété (investissement combiné de 14 millions $ en dépenses et 1,7 million $ en paiements, incluant 250 000 $ par propriété à la signature). Azimut sera le gérant des travaux au cours de cette première phase d'option. Les dépenses d'exploration et les paiements, y compris l'engagement ferme de dépenses de 1,5 million $ par propriété pour les 12 premiers mois, débuteront à la levée des restrictions liées aux incendies de forêt au Québec (la « Date de Commencement »).

Rio Tinto peut gagner un intérêt additionnel de 20% sur une période de 5 ans avec un investissement additionnel de 50 millions $ par propriété (investissement combiné de 100 millions $). Rio Tinto sera le gérant des travaux au cours de cette deuxième phase d'option.

Azimut dispose du droit, à son choix, d'être financé par Rio Tinto jusqu'à la production, par un prêt sécurisé de Rio Tinto, en octroyant à Rio Tinto un intérêt additionnel de 5% dans les Propriétés (pour un total de 75% d'intérêt).

Le programme d'exploration de la première année évaluera et testera de façon agressive le potentiel en lithium des Propriétés (1,5 million $ par propriété).

Les Propriétés présentent un potentiel significatif en lithium supporté par les données géoscientifiques régionales et par leur localisation stratégique dans un important district émergeant en lithium.

La Propriété Corvet (877 claims, 423 km 2 ), de 33 km de long, chevauche une limite tectonique majeure. Les principaux traits géologiques sont plusieurs intrusions granitiques environnées de paragneiss. La Propriété couvre une cible d'exploration remarquable, marquée par une forte anomalie en lithium de 26 km de long dans les sédiments de lac, corrélée à une forte signature en césium, rubidium, gallium et étain (Cs-Rb-Ga-Sn).

(877 claims, 423 km ), de 33 km de long, chevauche une limite tectonique majeure. Les principaux traits géologiques sont plusieurs intrusions granitiques environnées de paragneiss. La Propriété couvre une cible d'exploration remarquable, marquée par une forte anomalie en lithium de 26 km de long dans les sédiments de lac, corrélée à une forte signature en césium, rubidium, gallium et étain (Cs-Rb-Ga-Sn). La Propriété Kaanaayaa (421 claims, 216 km2), de 25,6 km de long, présente plusieurs intrusions granitiques environnées de paragneiss et de métavolcanites incluant des roches ultramafiques. Plusieurs anomalies coïncidentes en Li-Cs-Rb-Ga ont été identifiées avec la géochimie multi-élémentaire des sédiments de lac.

Bien que les programmes d'exploration liés à ces Ententes soient focalisés à identifier des pegmatites à lithium-césium-tantale (LCT), ces deux Propriétés présentent également un fort potentiel pour des minéralisations à cuivre-or reliées à des intrusions et en nickel-cuivre-cobalt de type magmatique.

Termes clés des Ententes

Chaque propriété est sujette à sa propre Entente par laquelle Rio Tinto peut acquérir un intérêt initial de 50% dans la propriété en remplissant les conditions suivantes sur une période de 4 ans :

Financer des dépenses en travaux de 1 500 000 $ au cours de la première année (engagement ferme) et de 5 500 000 $ les années subséquentes pour un total de 7 000 000 $ par propriété.

Effectuer des paiements au comptant de 250 000 $ à la signature dans les 45 jours de la Date de Commencement et de 150 000 $ à chaque anniversaire de la Date de Commencement pour un total de 850 000 $ par propriété.

Après avoir gagné un intérêt de 50%, Rio Tinto aura l'option de gagner un intérêt additionnel de 20% en finançant des dépenses en travaux de 50 millions $ par propriété sur une période de 5 ans. Rio Tinto agira en tant que gérant durant cette seconde phase d'option.

A l'obtention par Rio Tinto de 70% d'intérêt, Azimut aura l'option d'être financé jusqu'à la production, par un prêt sécurisé de Rio Tinto, en échange d'un intérêt additionnel de 5% dans la propriété. A cette étape, les intérêts respectifs dans la propriété seront pour Azimut de 25% et pour Rio Tinto de 75%. Si exercé, ce prêt portera un intérêt au taux SOFR (Secured Overnight Financing Rate : taux de financement à un jour garanti) + 4,5% par année et remboursé à hauteur de 50% à partir du flux de trésorerie de la production.

Les parties traitent à distance. Ces Ententes restent sujettes aux approbations réglementaires de la Bourse de croissance TSX.

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d'exploration minière au Québec. Son projet-phare aurifère Elmer, détenu à 100 %, situé dans la région de la Baie James, progresse vers la définition de ressources initiales. Azimut contrôle également une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium.

La Compagnie avance son portefeuille majeur en lithium à la Baie James selon trois approches simultanées :

Par les ententes d'option avec Rio Tinto (ce communiqué) sur les Propriétés Corvet et Kaanaayaa ;

et ; Par les ententes de coparticipation avec SOQUEM sur la Propriété Pikwa (509 claims), et sur la Propriété Galinée (649 claims); et

(509 claims), et sur la (649 claims); et Par Azimut directement, investissant sur sa Propriété Lithium Baie James (2 955 claims) détenue à 100%.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche compétitive d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 79,9 millions d'actions émises et en circulation.

