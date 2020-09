Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) a le plaisir d'annoncer la signature d'une entente d'option de coentreprise (« joint-venture ») avec Mont Royal Resources Limited (« Mont Royal ») (ASX: MRZ) sur la Propriété Wapatik (« la Propriété ») localisée dans la région de la Baie James au Québec (voir figure 1).

Mont Royal peut acquérir de la part d'Azimut un intérêt de 50% dans le projet sur une période de 4 ans avec 4 millions $ en dépenses d'exploration, et un intérêt additionnel de 20% avec un investissement de 3 millions $, incluant la remise d'une évaluation économique préliminaire (« PEA »). Le projet Wapatik est situé selon le même trend géologique que la Propriété Elmer où Azimut a annoncé plus tôt cette année une découverte aurifère significative (communiqués de presse du 14 janvier, 27 juillet et 15 septembre 2020).

La Propriété Wapatik comprend 220 claims en un seul bloc couvrant 115 km2. La Propriété bénéficie d'excellentes infrastructures, incluant un accès routier et des lignes électriques. Elle couvre sur une longueur de 24,4 km la ceinture de roches vertes Eastmain inférieure située dans la Sous-province archéenne de La Grande. La Propriété, qui présente des failles de grande extension subparallèles aux directions géologiques, est considérée comme très prospective pour des minéralisations aurifères à contrôle structural et des minéralisations en cuivre-or reliées à des intrusions. Les travaux antérieurs sur la Propriété sont limités. La première phase d'exploration consistera en un levé géophysique héliporté couvrant l'ensemble du projet, en échantillonnage systématique du till et en prospection. Azimut sera le gérant des travaux.

Mont Royal peut acquérir un intérêt de 50% dans Wapatik aux conditions suivantes :

Dépenses minimales en travaux de 600 000 $ la première année (engagement ferme) et 800 000 $, 1 200 000 $ et 1 400 000 $ les années subséquentes pour un total de 4 000 000 $.

1 400 000 $ les années subséquentes pour un total de 4 000 000 $. Paiements de 20 000 $ au premier anniversaire et 20 000 $ aux dates anniversaires des 3 années subséquentes pour un total de 80 000 $.

Au moment où Mont Royal aura acquis un intérêt de 50%, Mont Royal aura l'option de gagner un intérêt additionnel de 20% avec la délivrance d'un PEA aux conditions suivantes :

Dépenses minimales en travaux de 1 000 000 par année sur une période de 3 ans.

Paiements de 40 000 $ par année pendant 3 ans pour un total de 120 000 $.

Si Mont Royal décide de ne pas exercer son option additionnelle, Mont Royal devra payer à Azimut un montant final de 50 000 $.

La période de la seconde option peut être prolongée pendant 3 ans aux conditions suivantes :

Dépenses minimales de1 000 000 $ par année additionnelle.

Paiement de 100 000 $ par année additionnelle.

La transaction est conditionnelle à la réception par Mont Royal de l'approbation de ses actionnaires au cours de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu au plus tard le 15 novembre 2020.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.

À propos de Mont Royal Resources

Mont Royal Resources Limited est une société australienne incorporée développant différentes opportunités dans le secteur minier avec l'objectif de créer de la valeur pour ses actionnaires notamment par l'acquisition, l'exploration, l'évaluation et l'exploitation de projets miniers.

Pour plus d'information concernant Mont Royal Resources Limited, veuillez visiter le site web de la Société www.montroyalres.com et le site de la bourse australienne ASX (ASX : MRZ).

À propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 69.1 millions d'actions émises. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Azimut détient le premier portefeuille de projets d'exploration minérale au Québec.

www.azimut-exploration.com

