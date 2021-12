Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce des résultats préliminaires encourageants provenant du programme de prospection initial récemment entrepris par la Société sur la Propriété Wapatik (« la Propriété »). La Propriété est localisée dans la région Eeyou Istchee Baie-James au Québec et a été optionnée à Mont Royal Resources Limited (« Mont Royal ») (ASX: MRZ), qui peut acquérir un intérêt de 50% en dépensant 4,0 millions $ en exploration.

La prochaine phase d'exploration commencera au début 2022 et consistera en un levé géophysique au sol suivi par du forage carotté.

FAITS SAILLANTS (voir figures 1 à 3 et photos 1 et 2)

Découverte d'une intrusion ultramafique d'échelle kilométrique avec des minéralisations en nickel-cuivre associées. Les résultats les plus significatifs parmi les échantillons choisis prélevés dans l'intrusion sont les suivants:

Cuivre (%) Nickel (%) Cobalt (ppm) EGP (Pt+Pd) (ppb) Ag (g/t) MgO (%) Echantillon # 1,035 0,384 316 28 5,42 15,09 E6320167 0,814 0,267 223 44 1,91 15,38 E6320152 0,731 0,061 112 176 7,09 14,72 E6320221 0,653 0,085 127 153 5,92 15,30 E6320154 0,098 0,129 132 7 0,64 26,61 E6320155 0,072 0,171 161 Non analysé 0,27 26,42 E6320234

L'intrusion ultramafique, de dimension approximative 1 000 m par 400 m , est environnée par des roches volcano-sédimentaires de la ceinture Eastmain inférieure, plus spécifiquement par des formations de fer, des métasédiments riches en pyrite et des volcanites mafiques. Ce contexte lithologique est considéré comme étant très favorable pour des minéralisations massives à semi-massives en nickel-cuivre sulfuré, souvent positionnées à la base des corps intrusifs.





par , est environnée par des roches volcano-sédimentaires de la ceinture inférieure, plus spécifiquement par des formations de fer, des métasédiments riches en pyrite et des volcanites mafiques. Ce contexte lithologique est considéré comme étant très favorable pour des minéralisations massives à semi-massives en nickel-cuivre sulfuré, souvent positionnées à la base des corps intrusifs. Les faciès minéralisés contiennent de la chalcopyrite, de la pyrrhotite et possiblement de la pentlandite, sous forme de veinules, en disséminé ou en sulfures interstitiels dans une pyroxénite à grains grossiers et dans un gabbro.





L'intrusion est caractérisée par une forte anomalie magnétique subcirculaire définie par un levé héliporté à haute résolution complété plus tôt cette année sur la Propriété (5 116 km de lignes espacées aux 25 m ). L'anomalie apparaît composée de 3 lobes magnétiques contigus qui pourraient correspondre à 3 pulsations magmatiques. Une inversion des données magnétiques en 3D suggère une géométrie en cuvette dans la partie basale de l'intrusion pouvant constituer un emplacement très favorable pour une accumulation de sulfures (voir figure 3).





). L'anomalie apparaît composée de 3 lobes magnétiques contigus qui pourraient correspondre à 3 pulsations magmatiques. Une inversion des données magnétiques en 3D suggère (voir figure 3). La prochaine phase d'exploration consistera en un levé électromagnétique au sol pour détecter des conducteurs potentiellement reliés au type de minéralisation décrit ci-dessus. Ce levé sera entrepris dès que possible l'an prochain et sera probablement suivi par un programme initial de forages carottés.





Mont Royal a renouvelé son option sur la Propriété pour la deuxième année. Le prochain programme d'exploration en 2022, qui totalise 800 000 $, sera entièrement financé par Mont Royal . Azimut agit comme gérant des travaux.

Protocoles analytiques

Les échantillons ont été envoyés à ALS Canada Ltd. à Val d'Or, Québec, et analysés par méthode ICP pour un ensemble de 48 éléments chimiques. L'or, le platine et le palladium sont également analysés par ICP. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie.

Un total de 119 échantillons choisis a été collecté au cours du programme de prospection de cet automne. Veuillez noter que les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il est improbable qu'ils représentent des teneurs moyennes.

Propriété Wapatik

Wapatik est un projet de 25 km de long couvrant une partie largement sous-explorée de la ceinture de roches vertes Eastmain inférieure dans la Sous-province archéenne de La Grande. Il est situé en continuité géologique avec la zone aurifère Patwon, localisée approximativement 35 km à l'est, et environ 10 km au nord de la limite avec la Sous-province d'Opinaca. Les résultats des cinq zones cibles aurifères identifiées sur la Propriété seront revus au moment où toutes les analyses seront reçues.

La Propriété est constituée d'un seul bloc de 220 claims (115 km2). Le secteur présente d'excellentes infrastructures incluant un accès routier et des lignes électriques. Mont Royal peut acquérir de la part d'Azimut un intérêt de 50% dans le projet sur une période de 4 ans avec 4 millions $ en dépenses d'exploration, et un intérêt additionnel de 20% avec un investissement de 3 millions $ et la préparation d'une étude économique préliminaire.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. François Bissonnette, Géo., Directeur des opérations, Simon Houle, Géo., Chef géologue, et Mathieu Landry, Géo., ont également revu le contenu de ce communiqué.

Mathieu Landry quitte sa position à temps plein en tant que Vice-Président Technologie et Développement des Affaires pour des raisons personnelles. Il continuera à supporter étroitement les objectifs d'Azimut en tant que consultant sénior. Son engagement et sa contribution à la Société ont été grandement appréciés par tous.

À propos de Mont Royal

Mont Royal Resources Limited est une société australienne incorporée développant différentes opportunités dans le secteur minier avec l'objectif de créer de la valeur pour ses actionnaires notamment par l'acquisition, l'exploration, l'évaluation et l'exploitation de projets miniers. Pour plus d'information concernant Mont Royal Resources Limited, veuillez visiter le site web de la Société www.montroyalres.com et le site de la bourse australienne ASX (ASX : MRZ).

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles de qualité et en développement du partenariat. La Société avance activement vers la définition de ressources aurifères sur son projet-phare Elmer, détenu à 100%, situé dans la région de la Baie James.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 81.7 millions d'actions émises et en circulation. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Elmer. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l'emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l'impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, l'imprécision des estimations de réserves, la récupération de l'or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l'augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses incluant la COVID-19, et l'incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d'autres risques liés au développement et à l'exploitation. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s'appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

