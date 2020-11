LONGUEUIL, QC, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) a le plaisir d'annoncer qu'un premier programme d'exploration va bientôt débuter sur la Propriété Wapatik (« la Propriété ») localisée dans la région de la Baie James au Québec ( voir figures 1 à 4 ). La Propriété a été optionnée par Mont Royal Resources Limited (« Mont Royal ») (ASX: MRZ), tel qu'annoncé dans le communiqué de presse du 22 septembre 2020. Wapatik est situé selon le même trend géologique que la Propriété Elmer où Azimut a annoncé plus tôt cette année une découverte aurifère significative (communiqués de presse du 14 janvier, 27 juillet et 15 septembre 2020).