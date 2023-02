TSXV : AZM

OTCQX : AZMTF

LONGUEUIL, QC, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce le début d'un levé géophysique héliporté de 3 000 km de lignes. Ce levé magnétique à haute résolution et électromagnétique VTEMTMPlus couvrira l'ensemble de la Propriété Cuivre-Or Kukamas (la « Propriété ») localisée dans la région Eeyou Istchee Baie James (la « région de la Baie James ») au Québec (voir figures 1 et 2).

Ce levé marque le début de l'exploration sur la Propriété dans le cadre de l'entente d'option conclue avec KGHM International Ltd (« KGHM »). KGHM est une filiale de la société polonaise KGHM Polska Miedź S.A, qui est un producteur majeur de cuivre et d'argent depuis plus de 60 ans, avec des projets miniers en Europe, en Amérique du Nord et du Sud (voir le communiqué de presse du 8 décembre 2022).

En 2023, le programme d'exploration financé par le partenaire totalisera 770 000 $. Azimut est le gérant des travaux. Geotech Ltd, basé à Aurora en Ontario, effectuera le levé avec des lignes de vol espacées tous les 100 m. Une phase de prospection sera ensuite réalisée.

Le projet Kukamas, d'une longueur cumulative de 41 km, couvre une ceinture de roche verte très prospective (le Groupe Yasinski) dans la Sous-province de La Grande de la Province archéenne du Supérieur. À l'échelle de la Baie James, Kukamas présente une des signatures géochimiques les plus fortes (marquée par des valeurs élevées en cuivre, argent, arsenic et antimoine dans les sédiments de fond de lac) pour des systèmes minéralisés en cuivre-or. La géologie est caractérisée par des zones de cisaillement de grande extension latérale, par des métasédiments clastiques, des formations de fer et des métavolcanites mafiques à felsiques entourant des intrusions granitiques.

Kukamas est considéré comme largement sous-exploré. De nombreux prospects sont situés sur ou à proximité du projet. Des échantillons choisis de roches prélevés antérieurement ont des teneurs atteignant jusqu'à 10,63 g/t Au et 20,7 % Cu. Veuillez noter que les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il est improbable qu'ils puissent représenter des teneurs moyennes.

Les deux principaux types de cibles envisagés sur le projet sont des zones de cisaillement à cuivre-or, et des systèmes intrusifs à nickel-cuivre-cobalt-EGP.

La Propriété comprend 537 claims (272,5 km2) en deux blocs de claims. Le projet est facilement accessible avec des infrastructures majeures à proximité. Il est localisé 4 km au nord de la route Trans-Taiga et de la piste d'atterrissage de LG-3 (Km 100), située le long de la route d'accès menant à la centrale hydroélectrique LG-3 juste au nord de la Propriété. La ville la plus proche est Radisson, 80 km au NNO.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Rock Lefrançois, Géo., Directeur - Projets Spéciaux, et Mathieu Landry, Géo., Consultant sénior, ont également revu le contenu de ce communiqué.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d'exploration minière au Québec.

Azimut avance activement vers la définition de ressources initiales son projet-phare aurifère Elmer, détenu à 100%, et situé à la Baie James. Azimut a également acquis dans cette région une position majeure pour le nickel avec le projet Nickel Baie James. Azimut y bénéficie aussi d'un positionnement exceptionnel pour le lithium.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 79,5 millions d'actions émises et en circulation.

www.azimut-exploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Exploration Azimut inc.

Renseignements: Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction, Tel. : (450) 646-3015, Fax : (450) 646-3045; Jonathan Rosset, vice-président développement corporatif, Tel (604) 202-7531, [email protected]