LONGUEUIL, QC, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) annonce le début d'un levé de géophysique au sol totalisant 100 km en polarisation provoquée (« PP »). Ce levé couvrira un corridor à haut potentiel renfermant la découverte aurifère de Patwon sur la Propriété Elmer détenue à 100% par la Société (« la Propriété ») dans la région de la Baie James au Québec (voir figures 1 à 4).

Patwon se révèle comme une découverte aurifère significative avec une forte probabilité d'expansion latérale et en profondeur (voir communiqué de presse du 30 novembre 2020). Plusieurs cibles hautement prospectives sont situées près de la découverte et seront évaluées en 2021.

Le programme de forages de 15 000 m qui débutera en janvier comprend deux objectifs :

Étendre la découverte de Patwon latéralement et en profondeur. La zone minéralisée est actuellement reconnue sur une longueur de 500 m, une profondeur de 250 m, avec une épaisseur vraie atteignant jusqu'à 80 m. Tester de nouvelles cibles en continuité ou subparallèles à Patwon au sein d'un corridor prioritaire sous-exploré de 8 km de long par 3 km de large. Plusieurs prospects aurifères à haute teneur sont déjà identifiés dans ce secteur.

Le levé PP en cours (100 km de lignes) vise à renforcer la définition de nouvelles cibles au voisinage de la découverte. Ce levé va étendre le levé PP initial réalisé l'hiver dernier qui a totalisé 51,9 km de lignes sur une grille de 2,5 km de long par 1 km de large centrée sur Patwon. De façon combinée, ces deux levés couvrent une superficie d'environ 8 km par 3 km (voir figure 3).

Les cibles de forages seront définies en combinant les résultats suivants: levés PP, données magnétiques héliportées à haute résolution, prospection détaillée, levés de till, et interprétation structurale à l'échelle de la propriété.

La correspondance entre le corps minéralisé de Patwon et la chargeabilité en PP est raisonnablement bonne (voir figure 4), permettant de continuer à utiliser cette méthode pour caractériser des cibles au sein du corridor prioritaire. Les anomalies de chargeabilité identifiées sur la zone minéralisée peuvent être facilement expliquées par la présence de pyrite variant généralement entre 3% et 10%.

A propos de la méthode de polarisation provoquée

La méthode PP a pour principe d'injecter du courant dans le sol avec des électrodes et de mesurer la réponse en voltage. Les mesures sont utilisées pour déterminer la chargeabilité des minéraux métalliques et la résistivité des roches. Une plus grande quantité de matériel chargeable va, de façon typique, produire une réponse plus forte.

Cette méthode est particulièrement appropriée pour déterminer l'importance de minéralisations de type disséminé (en particulier avec des minéraux comme la pyrite) dans des environnements résistifs. Cette approche est fréquemment utilisée dans l'exploration aurifère.

Geosig Inc. de la ville de Québec (Québec) effectue actuellement le levé géophysique PP selon une configuration pôle-dipôle, avec des lignes espacées de 200 m, et des mesures tous les 25 m (n=1 à 8).

La Propriété Elmer

La Propriété Elmer comprend 515 claims couvrant 271,3 km2 sur 35 km de long. Le projet est localisé à 285 km au nord de Matagami, 60 km à l'est de la municipalité de Eastmain et 5 km à l'ouest de la route asphaltée de la Baie James. La région de la Baie James bénéficie d'infrastructures de qualité incluant des routes d'accès majeures, un réseau hydro-électrique et des aéroports. Le projet a été acquis par désignation sur carte à la suite d'une modélisation prévisionnelle du potentiel aurifère réalisée par Azimut dans la région de la Baie James avec le système expert exclusif AZtechMineTM.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, Géo., et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Le programme de terrain a été placé sous la direction de François Gagnon, Géo., Directeur de Projet et de François Bissonnette, Géo., Directeur des Opérations.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 69.1 millions d'actions émises. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

