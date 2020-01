Azimut démontre de nouveau l'efficacité du système expert AZtechMine™ pour l'exploration minière

Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 7 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: AZM) souhaite souligner le rôle central de son système expert AZtechMineTM dans la capacité de la Société à identifier des cibles à haut potentiel et à réaliser des découvertes subséquentes. Azimut détient le premier portfolio d'exploration minière au Québec (voir figure 1) et toutes ses propriétés ont été identifiées avec la méthodologie AZtechMineTM.

Les approches numériques, incluant l'intelligence artificielle, sont un nouveau paradigme pour l'exploration minérale. Depuis 2003, Azimut applique le concept de modélisation prévisionnelle à l'exploration minérale. Les résultats de 2019 pour 4 propriétés clés (voir ci-dessous), soulignent de nouveau la forte relation entre la méthodologie prédictive d'Azimut et la réalisation concrète sur le terrain de découvertes substantielles. Ces résultats récents démontrent encore qu'AZtechMineTM est un instrument de découverte efficace et pleinement opérationnel.

En 2020, Azimut avancera sur ces 4 propriétés avec des programmes substantiels, incluant des forages au diamant. Tous les communiqués de presse mentionnés comme référence sont disponibles dans la section Nouvelles du site Web de la Société à www.azimut-exploration.com.

Progrès à la Baie James (voir figures 2 à 5)

Depuis 2003, Azimut a réalisé six modélisations du potentiel minéral dans la région de la Baie James, cinq pour l'or et une pour le cuivre (communiqué de presse du 8 juillet 2019). La dernière modélisation pour l'or a couvert une superficie de 176 300 km2 et a conduit à une alliance stratégique régionale avec SOQUEM (communiqué de presse du 26 septembre 2016).

Les progrès clés réalisés en 2019 sont résumés ci-dessous :

Propriétés aurifères Elmer et Duxbury (100 % Azimut)

Ces deux propriétés adjacentes donnent une position de contrôle sur 35 km de long couvrant la ceinture de roches vertes archéennes Eastmain inférieure. Azimut considère cette région très prospective comme sous-explorée.

Azimut considère cette région très prospective comme sous-explorée. Le Prospect Patwon, une cible prioritaire, fait partie d'un corridor à haute teneur de 7 km de long.

Les travaux de prospection et de rainurage sur Patwon définissent un secteur de 150 m par 50 m livrant les résultats encourageants suivants:

par livrant les résultats encourageants suivants: 9,52 g/t Au sur 7,1 m Rainure Elm-11

Rainure Elm-11

36,3 g/t Au sur 2,0 m Rainure Elm-10

Rainure Elm-10

9,56 g/t Au sur 5,36 m Rainure Elm-40, 44, 44'

Rainure Elm-40, 44, 44'

3,36 g/t Au sur 10,32 m Rainure Elm-33, 33'

Rainure Elm-33, 33'

1,1 g/t Au sur 18,03 m Rainure Elm-42, 43

Les résultats d'un premier programme de forages au diamant de 7 trous totalisant 996 m sont en attente. Tous les trous présentent des évidences de minéralisation incluant, dans chacun de ceux-ci, des grains d'or natif. Voir les communiqués de presse des 16 juillet, 19 septembre, 22 octobre et 28 novembre 2019.

sont en attente. Tous les trous présentent des évidences de minéralisation incluant, dans chacun de ceux-ci, des grains d'or natif. Voir les communiqués de presse des 16 juillet, 19 septembre, 22 octobre et 28 novembre 2019.

Propriété Cuivre-Or Pikwa (SOQUEM / Option Azimut)

Cette propriété, d'une longueur de 40 km par 17 km de large, procure une position de contrôle sur une cible polymétallique majeure marquée par une signature régionale en arsenic-bismuth-cuivre (As-Bi-Cu) dans les sédiments de fonds de lacs (« SFL »), associée à un axe de haut magnétique de 20 km de long. Le projet Pikwa est localisé dans la Sous-province archéenne de La Grande.

Les travaux réalisés en 2019 se sont localisés sur le Trend Copperfield, une cible cuivre-or de 20 km de long comprenant deux segments, chacun de 10 km de long (Copperfield Est et Ouest).

Copperfield Est inclut une zone cible de 5,5 km de long par 500 m de large définie par l'association spatiale d'une forte anomalie dans les SFL (Cu-Mo-Ag-Bi-W) avec une forte anomalie en cuivre dans les sols.

Un important champ de blocs erratiques minéralisés, constitué surtout de blocs anguleux à partiellement arrondis, est présent selon l'axe long de l'anomalie de sol. Les meilleures teneurs obtenues sur 141 blocs échantillonnés indiquent jusqu'à 20,1 % Cu, 2,99 g/t Au, 58 g/t Ag et 0,246 % Mo.

Plusieurs affleurements minéralisés à haute teneur situés dans la zone de sol anomale indiquent jusqu'à 9,81 % Cu, 13,45 g/t Au et 37,6 g/t Ag.

situés dans la zone de sol anomale indiquent jusqu'à , et . Deux forts conducteurs électromagnétiques VTEM situés dans le prolongement ouest de la forte anomalie de sol constituent des cibles attrayantes pour des minéralisations sulfurées.

Copperfield Ouest présente de fortes anomalies en cuivre dans les SFL et la même signature magnétique (haut magnétique linéaire). Ce secteur a, jusqu'à présent, été peu exploré.

Voir les communiqués de presse des 20 mars, 15 avril, 22 juillet, 16 octobre, 23 octobre et 3 décembre 2019.

Progrès au Nunavik (voir figures 6 à 11)

En 2009, Azimut a acquis une position stratégique dans une vaste région sous-explorée du Nord du Québec (le « Corridor Rex ») avec ses propriétés Rex et Rex Sud. Les projets ont été acquis par désignation sur carte suite à une modélisation prédictive du potentiel cuivre-or réalisée sur une superficie de 1 247 900 km2. Azimut a procédé à une mise à jour des cibles cuivre-or à l'échelle de la Province en 2015 suite au développement par la Société de nouveaux outils de calcul (communiqué de presse du 19 novembre 2015).

Le Corridor Rex est défini par une forte anomalie en cuivre de 300 km de long dans les SFL associée à une forte anomalie en terres rares de 100 km de long (communiqués de presse du 31 mars et du 22 juillet 2011). Azimut considère le Corridor Rex comme une nouvelle province minérale reliée à un important corridor structural avec le potentiel de renfermer des gisements majeurs pouvant comprendre les types de gisements suivants : oxydes de fer-cuivre-or (« IOCG »), systèmes or-polymétalliques reliés à des intrusions réduites, minéralisations à cuivre-or dans des zones de cisaillement, et sulfures massifs volcanogènes.

En 2019, Azimut et SOQUEM ont annoncé la conclusion d'une seconde alliance stratégique couvrant les propriétés Rex, Rex Sud et Nantais (communiqués de presse des 25 février, 15 mai et 4 septembre 2019).

Propriété Rex (Azimut / Option SOQUEM)

Les travaux de terrain de 2019 ont conduit à la découverte de plusieurs zones minéralisées, renforçant encore Rex comme un projet polymétallique ayant l'échelle d'un district avec un potentiel en or, cuivre, argent, tellure, molybdène et tungstène.

Deux zones minéralisées majeures ont été identifiées :

La Zone Mousquetaires, reconnue sur 1 050 m de long par 80 m de large, correspond à une faille cassante minéralisée en cuivre avec des teneurs jusqu'à 13,65 % Cu, 0,12 % Mo et 25,9 g/t Te. Cette zone pourrait être la continuité latérale de la Zone RBL, déjà reconnue sur 3 km de long, située sur la Propriété à 10 km au NNO, qui présente des teneurs jusqu'à 11,6 % Cu sur échantillons choisis.

reconnue sur 1 de long par de large, correspond à une faille cassante minéralisée en cuivre avec des teneurs jusqu'à , et . Cette zone pourrait être la continuité latérale de la , déjà reconnue sur 3 km de long, située sur la Propriété à 10 km au NNO, qui présente des teneurs jusqu'à sur échantillons choisis.

La Zone Subtile, reconnue sur 500 m de long par 150 m de large, est un système aurifère à haute teneur avec argent et zinc, situé dans une zone de cisaillement, indiquant des teneurs jusqu'à 141 g/t Au, 915 g/t Ag et 7,87 % Zn ainsi qu'un résultat antérieur de 580 g/t Au (obtenu en 2010). Cette zone apparaît en continuité latérale avec un groupe de 10 prospects localisés de 5 à 12 km plus au sud sur la Propriété, qui présente des teneurs jusqu'à 133,5 g/t Au, 851 g/t Ag, 9,09 % Zn, >500 g/t Te, 1,6 % Cu, et 0,87 % W. Voir communiqué de presse du 6 novembre 2019.

, reconnue sur de long par de large, est un système aurifère à haute avec argent et zinc, situé dans une zone de cisaillement, indiquant des teneurs jusqu'à , et ainsi qu'un résultat antérieur de (obtenu en 2010). Cette zone apparaît en continuité latérale avec un groupe de localisés de 5 à 12 km plus au sud sur la Propriété, qui présente des teneurs jusqu'à , , , , , et . Voir communiqué de presse du 6 novembre 2019.

Propriété Rex Sud (Azimut / Option SOQUEM)

La Propriété renferme au moins 11 zones minéralisées d'extension kilométrique, la plupart situées au voisinage ou entourant une intrusion granitique de forme ovoïde de 15 km par 5 km, (le « Complexe Intrusif de Qalluviartuuq »). Rex Sud est une propriété d'exploration ayant l'envergure d'un district avec un fort potentiel pour le cuivre et l'or, accompagné d'autres substances (argent, tellure, molybdène, tungstène et étain).

La Propriété renferme au moins 11 zones minéralisées d'extension kilométrique, la plupart situées au voisinage ou entourant une intrusion granitique de forme ovoïde de 15 km par 5 km, (le « Complexe Intrusif de Qalluviartuuq »). Rex Sud est une propriété d'exploration ayant l'envergure d'un district avec un fort potentiel pour le cuivre et l'or, accompagné d'autres substances (argent, tellure, molybdène, tungstène et étain). La campagne de terrain de cet été a conduit à la découverte d'une nouvelle zone minéralisée en cuivre (Zone Boreal) et à l'extension de zones minéralisées déjà reconnues sur Copperton, Dragon et Lebreuil :

La Zone Boreal est une brèche hydrothermale identifiée sur 300 m de long par 10 m de large renfermant des teneurs en cuivre jusqu'à 3,07 % Cu sur échantillons choisis.

de long par de large renfermant des teneurs en cuivre jusqu'à sur échantillons choisis.

La Zone Copperton, reconnue sur une longueur de 3,5 km et une largeur de 20 à 100 m, correspond à de la chalcopyrite et pyrite disséminée à semi-massive. Les meilleures teneurs obtenues au cours du dernier programme de prospection sont de 5,0 g/t Au, 1,75 % Cu et 4,83 g/t Au, 1,5 % Cu sur des échantillons choisis.

, correspond à de la chalcopyrite et pyrite disséminée à semi-massive. Les meilleures teneurs obtenues au cours du dernier programme de prospection sont de et sur des échantillons choisis.

La Zone Dragon a environ 450 m de long par 90 m de large et apparaît spatialement corrélée à un haut magnétique. La minéralisation est principalement constituée de chalcopyrite avec des teneurs atteignant 4,05 % Cu, 0,6 % Mo et 2,78 % Cu, 0,13 % Mo sur des échantillons choisis.

de long par de large et apparaît spatialement corrélée à un haut magnétique. La minéralisation est principalement constituée de chalcopyrite avec des teneurs atteignant et sur des échantillons choisis.

La Zone Lebreuil, de 2 km de long environ, indique des teneurs atteignant jusqu'à 3,67 % Cu, 11,2 g/t Au et 48,5 g/t Te sur des échantillons choisis. Voir communiqué de presse du 25 novembre 2019.

, et sur des échantillons choisis. Voir communiqué de presse du 25 novembre 2019.

Les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il est improbable qu'ils puissent représenter des teneurs moyennes. Les échantillons de roches ont été envoyés au Laboratoire ALS Minerals à Val-d'Or au Québec et ont été analysés par méthode ICP pour 48 éléments. L'or a été analysé par pyroanalyse, et ensuite par absorption atomique ou finition gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie.

À propos du système expert AZtechMineTM

AZtechMine relie des bases de données sur les minéralisations à des paramètres géoscientifiques numériques (géochimie, magnétisme, gravimétrie, radioactivité, etc.) acquis à l'échelle régionale ou à l'échelle de pays pour identifier de nouvelles cibles ayant une forte probabilité de découverte. La méthodologie n'est pas limitée géographiquement et peut être mise en œuvre partout où des bases de données adéquates existent. Les principes clés sont les suivants :

AZtechMine est basé sur le postulat que les gisements importants situés près de la surface vont générer une signature multiparamétrique très distincte et statistiquement identifiable.

Une approche statistique innovatrice permet d'extraire ces signatures par type de gisement, ou encore par type de substance. Les résultats sont ensuite hiérarchisés selon leur probabilité relative de découverte.

Les cartes résultantes permettent de localiser précisément les signatures des gisements connus et révèlent également des signatures comparables dans des secteurs peu ou pas explorés, ces dernières pouvant potentiellement constituer des cibles.

Comparé à d'autres approches prédictives (poids de la preuve, réseaux neuronaux, apprentissage automatique), AZtechMine est un système expert opérant uniquement par le traitement de données numériques mesurées, acquises selon une maille régulière, sans aucune pondération ni biais interprétatif. Toutes les étapes de traitement sont compréhensibles et maîtrisables (méthodologie prédictive de type « boite blanche »).

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.

À propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 58,5 millions d'actions émises. La structure de l'actionnariat est considérée par la Société comme un atout clé. Depuis sa fondation en 1986, aucune consolidation du capital n'a été effectuée.

www.azimut-exploration.com

