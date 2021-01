Azimut définit d'excellentes cibles aurifères près de la découverte de Patwon sur la Propriété Elmer, région de la Baie James, Québec

Jusqu'à 880 grains d'or dans des échantillons de till provenant de 9 clusters aurifères

LONGUEUIL, QC, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce les résultats préliminaires d'un levé détaillé de till réalisé dans le secteur environnant la découverte aurifère de Patwon sur la Propriété Elmer détenue à 100% par la Société (« la Propriété »), dans la région de la Baie James au Québec (voir figure 1 à 5). Ces résultats indiquent de nouveau l'excellent potentiel pour réaliser des découvertes additionnelles sur la Propriété, en continuité géologique ou de façon subparallèle à la Zone Patwon.

L'échantillonnage de till est une méthode d'exploration classique pour détecter dans les sédiments glaciaires des minéraux spécifiques (par exemple : des grains d'or) pouvant indiquer la présence de minéralisation à proximité. Quand les glaciers érodent des gisements situés dans le socle, ils produisent des fragments minéralisés de toutes tailles (de blocs erratiques jusqu'à de fines particules) qui sont transportés sur des distances variables. Dans le cas de l'or, la morphologie des grains reflète de façon typique la distance de transport : des grains de forme délicate suggèrent que l'échantillon pourrait être proche de la source minéralisée, des grains arrondis indiquent une source plus distale.

Faits saillants et perspective

Neuf clusters aurifères distincts identifiés dans le till , surtout dominés par des grains d'or délicats. Des échantillons contenant jusqu'à 881 grains d'or par échantillon ont été prélevés dans un corridor d'exploration prioritaire de 8 km de long par 3 km de large (voir figure 3).





, Des échantillons contenant ont été prélevés dans un corridor d'exploration prioritaire de 8 km de long par 3 km de large (voir figure 3). Six de ces clusters sont spatialement corrélés avec des prospects aurifères à haute teneur , incluant un cluster superposé à la découverte de Patwon. Ce dernier cluster est considéré comme étant la signature directe dans les sédiments glaciaires de cette zone minéralisée significative.





, incluant un cluster superposé à la découverte de Patwon. Ce dernier cluster est considéré comme étant la signature directe dans les sédiments glaciaires de cette zone minéralisée significative. En se servant de la signature de Patwon comme référence, les autres clusters aurifères suggèrent la présence de multiples zones minéralisées au sein du corridor prioritaire. Les résultats de till seront bientôt intégrés à d'autres données (polarisation provoquée, prospection, interprétation structurale) pour définir des cibles de forages.





Un nouveau programme de 15 000 m de forage au diamant débutera à la fin janvier sur la Propriété avec deux objectifs: 1) Étendre la découverte de Patwon latéralement et en profondeur; et 2) Tester de nouvelles cibles en continuité ou subparallèles à Patwon au sein du corridor prioritaire largement sous-exploré.

Données sur le levé de till et résultats

Un total de 192 échantillons de till a été prélevé et traité par Consultants Inlandsis en 2020, incluant 12 échantillons pour caractériser avec une étude-test la signature de Patwon, puis 180 échantillons dans le corridor prioritaire de 8 km par 3 km environnant Patwon.





La taille des échantillons varie de 3 à 15 kg dû à la faible quantité de till généralement disponible. Dans certains cas, les échantillons contenaient une quantité significative de matériel organique. Le compte des grains par échantillon a été normalisé à une moyenne de 5 kg par échantillon tamisé à une maille de 3 mm. Après extraction des fines par décantation, la fraction dense a été extraite manuellement avec une batée. Les grains d'or ont été comptés et décrits au moyen d'un microscope binoculaire. Des analyses quantitatives pour l'or et multi-élémentaires seront réalisées sur la fraction dense par activation neutronique, et sur la fraction fine par la méthode ICP-MS. Le comptage de grains d'or à partir d'échantillons de till est une technique d'exploration indirecte qui, par elle-même, n'est pas indicatrice de découvertes aurifères dans le socle.





Des marécages ont limité le programme d'échantillonnage dans certaines parties du corridor. Plusieurs clusters aurifères demeurent ouverts latéralement du fait de ces contraintes d'échantillonnage.





98 échantillons au total contiennent des grains d'or : 22 avec des grains très délicats, 31 avec grains délicats, 25 avec grains presque délicats, 17 presque arrondis and 3 arrondis.

80% des échantillons contiennent des grains d'or très délicats à presque délicats ce qui suggère de faibles distances de transport à partir du socle minéralisé (probablement moins de 200 m ).





). Résultats détaillés par cluster (voir figure 3)

Cluster Nombre

d'échantillons de

till aurifère Compte aurifère le

plus élevé

(normalisé pour un

échantillon de 5 kg) Morphologie

dominante des

grains d'or dans

le cluster Autres informations #1 8 881 Délicat Pas de prospect aurifère à

proximité. Forage limité (un

trou en dehors de la cible). #2 15 33 Principalement

délicat à presque

délicat Pas de prospect aurifère à

proximité. Secteur non foré. #3 7 28 Principalement

délicat, ou

presque arrondis Prospect aurifère en

continuité (jusqu'à 12,6 g/t

Au sur échantillons choisis).

Peu de forages. #4 5 14 Délicat Prospect aurifère (jusqu'à

6,7 g/t Au sur échantillons

choisis); zone de cisaillement. Secteur non foré. #5 6 31 Principalement

délicat Prospect aurifère à proximité

(jusqu'à 8,6 g/t Au sur

échantillons choisis); zone de

cisaillement. Secteur non foré. #6 9 10 Principalement

délicat à presque

délicat Prospect aurifère (jusqu'à

77,8 g/t Au et 167 g/t Ag sur

échantillons choisis); zone de

cisaillement. Peu de forages. #7 2 80 Délicat à

presque délicat Pas de prospect aurifère à

proximité. Secteur non foré. #8 3 2 Délicat et

presque arrondis Prospect aurifère en

continuité (jusqu'à 6,3 g/t Au

sur échantillons choisis). Peu

de forages. #9 22 24 (échantillonné directement sur Patwon) 169 (distal) Principalement

délicat Zone aurifère de Patwon.

Le cluster identifié sur la découverte de Patwon et sa proximité immédiate (cluster #9 sur la figure 3) est considéré comme la signature directe dans les sédiments superficiels de la zone minéralisée. Deux échantillons prélevés près de la zone minéralisée contiennent 24 et 41 grains d'or délicats. Le meilleur échantillon du cluster, prélevé environ 300 m au NO de Patwon, indique 169 grains d'or presque délicats.

La découverte de Patwon

Patwon se révèle comme une découverte aurifère significative avec une forte probabilité d'expansion latérale et en profondeur (voir communiqué de presse du 30 novembre 2020). Les forages réalisés jusqu'à présent confirment une zone minéralisée s'étendant sur une longueur de 500 m, une profondeur de 250 m, avec une épaisseur vraie atteignant jusqu'à 80 m.

La Propriété Elmer

La Propriété Elmer comprend 515 claims couvrant 271,3 km2 sur 35 km de long. Le projet est localisé à 285 km au nord de Matagami, 60 km à l'est de la municipalité de Eastmain et 5 km à l'ouest de la route asphaltée de la Baie James. La région de la Baie James bénéficie d'infrastructures de qualité incluant des routes d'accès majeures, un réseau hydro-électrique et des aéroports. Le projet a été acquis par désignation sur carte à la suite d'une modélisation prévisionnelle du potentiel aurifère réalisée par Azimut dans la région de la Baie James avec le système expert exclusif AZtechMineTM.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Le communiqué a également été révisé par Rémi Charbonneau, géologue consultant sénior en quaternaire pour Consultants Inlandsis.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 69.1 millions d'actions émises. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Exploration Azimut inc.

Renseignements: Contact et information: Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction, Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045, [email protected], www.azimut-exploration.com

Liens connexes

www.azimut-exploration.com