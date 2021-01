10 000 m pour étendre la découverte aurifère de Patwon

LONGUEUIL, QC, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce le début d'un programme de 60 forages au diamant totalisant 15 000 m sur la Propriété Elmer détenue à 100% par la Société (« la Propriété »), dans la région de la Baie James au Québec (voir figures 1 à 4). Les forages débuteront la première semaine de février.

Les objectifs sont:

Agrandir la Zone Patwon latéralement et en profondeur avec 10 000 m de forage; et Tester de nouvelles cibles de qualité au sein du corridor prioritaire de 8 km de long par 3 km de large environnant la découverte de Patwon avec 5 000 m de forage.

Zone Patwon

La stratégie est d'agrandir le corps minéralisé déjà connu en forant 30 trous additionnels sur une longueur de 800 m et jusqu'à une profondeur de 350 m selon une grille systématique. Les forages seront espacés aux 50 m latéralement et en profondeur. Au stade actuel, la priorité est l'extension de la zone minéralisée plutôt que de faire des forages intercalaires.

En référence au communiqué de presse du 30 novembre 2020 :

La Zone Pawon a été découverte en novembre 2019 au cours du programme initial de forage totalisant 996 m (7 forages). A ce jour, un total de 11 511 m (62 forages) a été réalisé par Azimut sur la Propriété Elmer.





La Zone Patwon est large, géométriquement simple et consistante, en se basant sur les résultats de 39 trous minéralisés forés aux 50 m.





La zone minéralisée est actuellement définie sur une longueur de 500 m, une profondeur de 250 m, avec une épaisseur vraie atteignant jusqu'à 80 m. Le corps minéralisé de fort pendage est ouvert latéralement et en profondeur.





Les données préliminaires sur la géométrie indiquent que le concept d'une opération minière initiale à ciel ouvert pourrait être considéré. La présence consistante de hautes teneurs dans la plupart des trous pourrait indiquer également un potentiel pour une mine souterraine. Le type de gisement auquel s'apparente Patwon (« or orogénique ») suggère un potentiel d'extension verticale d'échelle kilométrique.





Les 39 intersections définissant l'enveloppe aurifère de Patwon, telle que connue actuellement, sont présentées au tableau 1 (déjà divulgué). Les meilleurs intervalles minéralisés obtenus à ce jour sont présentés au tableau 2.

Nouvelles cibles de forage

Environ 30 trous seront forés pour tester de nouvelles cibles identifiées par l'intégration d'une importante base de données (voir ci-dessous). La plupart de ces données résultent des travaux de terrain réalisés en 2020 et au début de 2021. Les trous planifiés dans des secteurs marécageux seront priorisés pour forer sur des sols gelés en hiver. D'autres détails suivront dès que le processus de ciblage sera complété.

Géophysique au sol (polarisation provoquée ou "PP"): 51,9 km de lignes centrées sur Patwon (communiqué de presse du 18 mars 2020) et 100 km de lignes pour étendre le levé précédent à l'échelle du corridor prioritaire de 8 km par 3 km (communiqué de presse du 14 décembre 2020). Les résultats préliminaires du levé PP en cours sont très encourageants.





Echantillonnage de till: 192 échantillons de till (sédiments glaciaires) ont été prélevés dans le corridor prioritaire. Neuf clusters aurifères sont ainsi identifiés, surtout dominés par des grains d'or délicats. Ces résultats suggèrent de faibles distances de transport provenant de multiples sources minéralisées dans le socle. Plusieurs clusters montrent une bonne corrélation spatiale avec des prospects aurifères connus, à haute teneur, mais non forés. Le levé de till permet aussi de bien caractériser la signature de Patwon qui servira de référence pour hiérarchiser les nouvelles cibles (communiqué de presse du 19 janvier 2021).





Prospection: 863 échantillons de roches, incluant 102 échantillons de Patwon, ont été prélevés en 2019 et en 2020 principalement dans le corridor prioritaire. Plusieurs prospects ont été découverts, ou réévalués, incluant: 58,20 g/t Au et 18,55 g/t Au (non foré, 2,6 km au NO de Patwon); 18,25 g/t Au et 17,15 g/t Au (forage limité, 1,5 km au NE de Patwon); et 8,60 g/t Au et 6,73 g/t Au (non forés, environ à 3,5 km au SO de Patwon) (communiqué de presse du 30 novembre 2020). Les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il est improbable qu'ils puissent représenter des teneurs moyennes.





Analyse structurale à l'échelle de la Propriété: réalisation d'un traitement avancé des levés magnétiques héliportés à haute résolution, de données satellitaires et de données de terrain.





à l'échelle de la Propriété : réalisation d'un traitement avancé des levés magnétiques héliportés à haute résolution, de données satellitaires et de données de terrain. Ciblage géochimique : au moyen du système expert exclusif AZtechMineTM.

Explorer durant une pandémie

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, Azimut a mis en place des mesures de protection strictes pour ses opérations selon les guides élaborés par l'INSPQ et la CNESST. Les protocoles de la Société ont été revus par le Gouvernement de la Nation Crie. Azimut reconnaît l'excellente collaboration des autorités cries pour aider à avancer les opérations dans ces circonstances très difficiles. Ces mesures sont revues de façon continue et régulièrement ajustées si besoin.

Contrats d'opération et procédures

Le contrat de forage a été octroyé à Forages RJLL Inc. de Rouyn Noranda au Québec. Le diamètre des carottes est NQ.

Les échantillons de carotte seront envoyés au Laboratoire AGAT de Mississauga en Ontario. L'or est analysé par pyroanalyse, suivi par absorption atomique ou finition gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Tous les échantillons sont analysés par méthode ICP pour un ensemble de 48 éléments chimiques. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d'échantillons de forages seront insérés dans tous les envois pour analyse.

La Propriété Elmer

La Propriété Elmer comprend 515 claims couvrant 271,3 km2 sur 35 km de long. Le projet est localisé à 285 km au nord de Matagami, 60 km à l'est de la municipalité de Eastmain et 5 km à l'ouest de la route asphaltée de la Baie James. La région de la Baie James bénéficie d'infrastructures de qualité incluant des routes d'accès majeures, un réseau hydro-électrique et des aéroports.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Le programme de terrain est placé sous la direction de François Bissonnette, Géo., Directeur des opérations, et de Simon Houle, Géo., Chef géologue qui ont également revu le contenu de ce communiqué de presse.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 69,2 millions d'actions émises. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Exploration Azimut inc.

Renseignements: Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction, Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045, [email protected], www.azimut-exploration.com

