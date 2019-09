Azimut confirme une découverte aurifère en surface sur la Propriété Elmer, région de la Baie James, Québec

Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce que des minéralisations aurifères substantielles ont été découvertes en surface sur le Prospect Patwon, localisé sur la Propriété Elmer (« la Propriété ») détenue à 100% par la Société à la Baie James. Un total de 473 échantillons choisis de roches et de rainures a été prélevé cet été au cours d'un programme de travaux sur la Propriété, incluant 281 échantillons sur Patwon. Les résultats initiaux ont été divulgués le 16 juillet 2019. La prochaine phase d'exploration, qui débutera cet automne, comportera du décapage mécanisé et un premier programme de forage carotté.

FAITS SAILLANTS (figures à 1 à 5)

Sur le Prospect Patwon, 191 échantillons de rainures (totalisant 178,94 m ) et 90 échantillons choisis de roches ont été prélevés sur une superficie d'environ 220 m de long par 100 m de large. L'échantillonnage réalisé dans le même secteur en 2018 a consisté en 14 échantillons de rainures (totalisant 6,18 m) et 17 échantillons choisis.

) et 90 échantillons choisis de roches ont été prélevés sur une superficie d'environ de long par de large. L'échantillonnage réalisé dans le même secteur en 2018 a consisté en 14 échantillons de rainures (totalisant 6,18 m) et 17 échantillons choisis. Des résultats aurifères significatifs ont été obtenus sur l'ensemble de ce secteur. Tous les résultats acquis en 2019 et 2018 sont présentés aux figures 4 et 5.

2018 sont présentés aux figures 4 et 5. Les meilleurs résultats des rainurages sont:

Elm18-001 5,61 g/t Au sur 0,59 m



Elm18-002 2,90 g/t Au sur 3,52 m



Elm-2, 2' 1,38 g/t Au sur 1,96 m



Elm-3 3,61 g/t Au sur 1,56 m



Elm-4 6,47 g/t Au sur 1,96 m



Elm-5 1,28 g/t Au sur 0,98 m



Elm-6 2,16 g/t Au sur 2,98 m



Elm-09 22,1 g/t Au sur 2,95 m



Elm-10 36,3 g/t Au sur 2,0 m



Elm-11 9,52 g/t Au sur 7,1 m



Elm-12, 12' 1,14 g/t Au sur 3,59 m



Elm-12'''' 22,54 g/t Au sur 1,63 m



Elm-19 1,88 g/t Au sur 1,0 m



Elm-33 3,33 g/t Au sur 8,0 m incl. 5,33 g/t Au sur 4,0 m

incl.

Elm-38 2,03 g/t Au sur 1,39 m



Elm-40 24,36 g/t Au sur 0,92 m

De plus, une rainure située 250 m au sud-ouest de Patwon indique 25,2 g/t Au sur 1,0 m .

De plus, une rainure située au sud-ouest de Patwon indique Les teneurs obtenues sur les échantillons choisis de roches peuvent être regroupées comme suit :

14 échantillons avec des teneurs supérieures à 5,0 g/t Au, incluant:

54,6 g/t Au, 25,6 g/t Au , 20,7 g/t Au, 11,65 g/t Au, 11,1 g/t Au, 9,84 g/t Au, 9,8 g/t Au, 9,24 g/t Au, 9,01 g/t Au, 8,98 g/t Au, 8,44 g/t Au, 7,12 g/t Au, et 5,61 g/t Au

, et

54 échantillons avec des teneurs comprises entre 1,0 g/t Au et 5,0 g/t Au



31 échantillons avec des teneurs comprises entre 0,5 g/t Au et 1,0 g/t Au



Plusieurs veines localisées dans la partie nord-ouest du prospect présentent des valeurs en argent plus élevées, jusqu'à 331 g/t Ag .

. Les faciès minéralisés correspondent à un réseau de veines et veinules de quartz d'épaisseur centimétrique à métrique, avec des épontes fortement chloritisées et carbonatisées contenant 1% à 10% de pyrite disséminée. Une intrusion mafique recoupée par des dykes felsiques à intermédiaires constituent les principales roches encaissantes.

Quatre types de veines de quartz minéralisées ont été identifiées :

Des veines en extension orientées NO-SE (photo 1), obliques sur la schistosité de direction NE-SO; plusieurs veines d'extension ont une forme de plis en « Z »;



Des veines de cisaillement subparallèles à la schistosité;



Des stockworks principalement associés à des dykes felsiques à intermédiaires (photo 2); et



Des veines et/ou des épontes minéralisées au contact des dykes felsiques et des lithologies mafiques encaissantes (photos 3 et 4).

Le programme de terrain actuel permet d'envisager une cible substantielle qui demeure largement ouverte. Un modèle géométrique préliminaire suggère une série de veines en extension subparallèles, placées au sein d'une enveloppe minéralisée interprétée de 30 à 50 m de large et globalement conforme à la direction NE-SO de la schistosité (voir figure 5).

de large et globalement conforme à la direction NE-SO de la schistosité (voir figure 5). Le Prospect Patwon fait partie d'un corridor aurifère à haute teneur nouvellement interprété de 7 km de long qui comprend 4 autres prospects: Zone Gabbro (jusqu'à 77,8 g/t Au, 167,0 g/t Ag), Zone Gold (jusqu'à 102,5 g/t Au), Zone Patwon Est (jusqu'à 2.2 g/t Au) et Zone Est (jusqu'à 6,3 g/t Au) (voir figures 2 et 3). Dans ce corridor, les travaux de prospection historiques ont été sporadiques et limités. Les résultats encourageants obtenus cet été sur Patwon renforcent le potentiel d'exploration sur l'ensemble du corridor.

La Propriété Elmer comprend 276 claims (145.4 km2) sur 22 km de long. Elle a été acquise par désignation sur carte en 2018 (voir communiqués de presse du 13 septembre 2018, du 20 novembre 2018 et du 13 juin 2019). Le projet est localisé 285 km au nord de Matagami, 60 km à l'est de la municipalité de Eastmain et 40 km à l'ouest de la route de la Baie James. La région de la Baie James bénéficie d'infrastructures de qualité incluant des routes d'accès majeures, un réseau hydro-électrique et des aéroports.

Les échantillons choisis et de rainures ont été localisés sur le terrain avec un GPS de haute précision. Les échantillons de rainures ont généralement été coupés de façon perpendiculaire à la direction des veines. Les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il est improbable qu'ils puissent représenter des teneurs moyennes. Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 53,3 millions d'actions émises.

Azimut détient le premier portfolio d'exploration minière au Québec. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Cela inclut deux alliances stratégiques régionales avec SOQUEM sur 6 propriétés aurifères dans la région de la Baie James et 3 propriétés majeures or-cuivre au Nunavik.

www.azimut-exploration.com

Renseignements: Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction, Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045, info@azimut-exploration.com

