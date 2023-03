TSXV : AZM

LONGUEUIL, QC, le 16 mars 2023 /CNW/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) commente les communiqués de presse inexacts diffusés par les actionnaires activistes Coloured Ties Capital Inc. (TSXV : TIE) et Bullrun Capital Inc. (collectivement, le « groupe Bullrun ») le 3 mars 2023 et le 14 mars 2023 (collectivement, les « communiqués de presse »).

Après avoir examiné attentivement les deux communiqués de presse et les allégations qu'ils contiennent, le conseil d'administration d'Azimut (le « conseil ») a conclu que les communiqués de presse contiennent de nombreuses inexactitudes, interprétations erronées et fausses déclarations. Azimut met en garde les investisseurs et leur recommande de ne pas se former d'opinion en fonction des commentaires désobligeants et trompeurs formulés par le groupe Bullrun. Elle les encourage fortement à consulter des sources d'informations crédibles, notamment les documents qu'Azimut a déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Le conseil, tout comme la majorité des actionnaires avec lesquels il est régulièrement en communication, est confiant dans le plan stratégique général de la Société et dans ses pratiques de gouvernance. La récente réélection de tous les administrateurs de la Société à l'assemblée générale annuelle des actionnaires, avec un soutien allant de 92,5 % à 99,9 % des actions à l'égard desquelles des droits de vote ont été exercés à l'assemblée, démontre que les actionnaires approuvent la direction actuelle de la Société ainsi que sa stratégie d'affaires (voir communiqué de presse du 3 mars 2023).

Les actionnaires d'Azimut savent que l'engagement a toujours été au premier plan des pratiques de gouvernance d'Azimut et la Société reste déterminée à dialoguer avec ses diverses parties prenantes. Contrairement aux allégations formulées par le groupe Bullrun dans les communiqués de presse, Azimut a fait preuve d'ouverture à l'égard des demandes répétées du groupe visant la tenue de rencontres et d'échanges. Cependant, plutôt que d'interagir de manière constructive, le groupe Bullrun a adopté des tactiques d'intimidation pour tenter de faire avancer ses propres intérêts. Azimut a pris part à des conversations et à des échanges écrits avec le groupe Bullrun à plusieurs reprises concernant leur intention d'acquérir une participation dans plusieurs des propriétés d'Azimut. À la suite de ces échanges, qui ont malheureusement dégénéré et donné lieu à de nombreux messages harcelants et agressifs, le conseil a établi que les propositions du groupe Bullrun n'étaient pas attrayantes pour Azimut ou ses actionnaires, et il a conclu qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Société de poursuivre les discussions avec le groupe Bullrun à ce moment-là.

Le conseil reste déterminé à défendre l'organisation contre les déclarations fausses et trompeuses; les actionnaires doivent être assurés qu'Azimut restera centré sur l'avancement de ses affaires, sur la mise en œuvre de sa stratégie et sur la création de valeur durable pour ses actionnaires.

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d'exploration minière au Québec. Son projet-phare aurifère Elmer, détenu à 100 %, situé dans la région de la Baie James, est avancé activement vers la définition de ressources initiales. Azimut contrôle également une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. Au moins 10 programmes de travaux sont prévus en 2023, y compris une phase agressive d'évaluation de terrain centrée sur le lithium, dès que possible après la saison hivernale.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche compétitive d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Azimut est dirigée par une équipe bénéficiant d'une vaste expertise de l'industrie minière au niveau national et international, incluant les aspects techniques, financiers et légaux du stade de l'exploration à la production. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 79,5 millions d'actions émises et en circulation.

