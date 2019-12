Azimut clôture un placement privé accréditif de 785 000 $

Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce la clôture d'un placement privé sans courtier pour un montant totalisant 785 000 $. Ce placement consiste en l'émission de 1 189 365 actions ordinaires accréditives à un prix de 0,66 $ par action.

Le placement a été réalisé auprès d'investisseurs qualifiés et auprès d'administrateurs et dirigeants d'Azimut. La participation des initiés s'élève à 80 071 $ et celle d'un proche partenaire d'affaires à 66 000 $.

Les titres émis dans le cadre de ce financement privé feront l'objet d'une période de rétention de quatre mois expirant le 19 avril 2020. A la clôture de ce placement, Azimut dispose de 58 575 726 actions ordinaires émises et en circulation.

Azimut utilisera le produit de ce placement pour engager des frais d'exploration éligibles au Québec pour des programmes d'exploration sur ses propriétés.

Le présent placement privé est assujetti à l'approbation définitive de la Bourse de croissance TSX. Des honoraires d'intermédiation totalisant 21 697 $ ont été versés à des tierces parties sans lien de dépendance à l'égard d'Azimut.

Autres informations

Le conseil d'administration de la Société s'est doté d'un Comité de gouvernance et de rémunération, avec mandat de s'assurer qu'Azimut s'inspire des meilleures pratiques et tendances pour une gouvernance efficace et rigoureuse. Le comité est présidé par M. Jacques Simoneau et les membres sont Mme Angelina Mehta et Me Michel Brunet. Rappelons que le comité d'audit est présidé par M. Jean-Charles Potvin et les membres sont MM. Jean-Marc Lulin et Jacques Simoneau.

Azimut annonce qu'elle a augmenté de 2 068 000 le nombre d'actions ordinaires réservées pour émission future en vertu de son régime d'options d'achat d'actions pour un total de 5 857 000, soit approximativement 9,99 % des 58 575 726 actions ordinaires émises et en circulation de la société au 18 décembre 2019. Les autres modalités du régime d'options demeurent inchangées.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 58,5 millions d'actions émises. La structure de l'actionnariat est considérée par la Société comme un atout clé. Aucune consolidation du capital n'a été effectuée par Azimut depuis sa fondation en 1986.

Azimut détient le premier portfolio d'exploration minière au Québec. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

