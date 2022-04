Forages par circulation inverse sur 9 km de long dans un secteur très prospectif

LONGUEUIL, QC, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce des progrès significatifs réalisés dans le secteur environnant la Zone aurifère Patwon de la Propriété Elmer avec des travaux d'exploration visant à identifier un camp minier potentiel. Le projet Elmer (« la Propriété ») est détenu à 100% par la Société, dans la région Eeyou-Istchee Baie James au Québec.

La Société vient de compléter un programme systématique de 507 forages par circulation inverse (« RC ») pour tester des secteurs très prospectifs situés en continuité, ou de façon subparallèle, à la Zone Patwon. Cet important programme a été réalisé simultanément à une phase de forages au diamant d'un minimum de 20 000 m destinée à étendre Patwon et à préparer un estimé initial des ressources minérales (voir communiqué de presse du 10 mars 2022).

Le programme de RC est une étape clé de validation avant d'entreprendre le programme de forage carotté planifié pour l'été 2022. Des données essentielles ont été collectées sur un secteur de 9 km de long dans un corridor structural aurifère d'environ 20 km par 1,5 à 2 km déjà défini par les travaux systématiques d'Azimut (incluant de la prospection, l'échantillonnage de till et des forages carottés).

FAITS SAILLANTS ( voir figures 1 à 8 et tableau 1) tableau 1)

507 trous verticaux de RC totalisant 6 681 m ont été forés cet hiver avec des sections de forages régulièrement espacées pour acquérir des données critiques dans un secteur prospectif, mais non affleurant, de 9 km de long par 0,5 à 1,5-km de large autour de la Zone Patwon.

totalisant ont été forés cet hiver avec des régulièrement espacées pour acquérir des données critiques dans un secteur prospectif, mais non affleurant, de autour de la Zone Patwon. La grille de forage de ce programme de RC a consisté en 44 sections de forages espacées de 300 m en moyenne, avec des trous espacés tous les 25 m le long de ces sections. L'objectif était de collecter des échantillons du socle rocheux à la base de la couverture de sédiments glaciaires . Le forage par RC est une approche efficace pour échantillonner de façon systématique de larges secteurs qui sont autrement inaccessibles à l'observation directe.

en moyenne, avec des L'objectif était de collecter des à la base de la couverture de sédiments glaciaires Le forage par RC est une approche efficace pour échantillonner de façon systématique de larges secteurs qui sont autrement inaccessibles à l'observation directe. Le programme de forage utilise comme référence la géométrie de Patwon en surface pour optimiser la découverte de nouvelles zones aurifères. Patwon a été défini sur 600 m de long et 35 m d'épaisseur. Cette zone est accompagnée d'un halo géochimique bien défini, jusqu'à 200 m de large, corrélé à des teneurs croissantes en or. L'agencement de cette grille de forages de RC maximise les chances de recouper une géométrie minéralisée comparable si celle-ci existe dans ce secteur (voir figure 5).

Les observations visuelles préliminaires réalisées sur les fragments de roche prélevés par le programme de RC sont encourageantes, incluant de nombreux échantillons avec pyrite et/ou quartz associés à des intrusifs felsiques altérés et des roches volcaniques. Cela suggère que plusieurs secteurs présentent des caractères comparables à Patwon.

Le positionnement des sections de forages prend en compte les résultats du programme d'exploration de 2021, qui inclut de la prospection (203 échantillons choisis de roches, 104 échantillons de rainures), de l'échantillonnage de till (199 échantillons) et des forages carottés (31 trous, 5 034 m) (voir tableau 1). Est également pris en compte un levé magnétique à haute résolution, un levé géophysique au sol (polarisation provoquée) et une interprétations géologique et structurale détaillée. Quelques lignes de forages ont été repositionnées en fonction de contraintes hydrographiques.

Au moins 3 cibles prioritaires d'échelle kilométrique, situées au voisinage de Patwon, justifient des forages carottés. Les résultats en attente des 507 forages de RC contribueront à mieux définir ces cibles et, potentiellement, à en ajouter de nouvelles (voir les figures 6 à 8).

Zone Gabbro

Secteur de 2 km de long marqué par une zone cisaillée localisée environ 200 m au sud de Patwon. Les travaux d'exploration antérieurs indiquent les résultats suivants (voir communiqué de presse du 11 novembre 2021):

Forage carotté ELM21-88 : 122 g/t Au, 160 g/t Ag et 307 g/t Te sur 0,5 m ;

; Échantillons choisis de roche : jusqu'à 77,8 g/t Au, 167 g/t Ag et 124 g/t Te sur le Prospect Gabbro;

sur le Prospect Gabbro; Échantillons de till : comptes élevés en grains d'or, surtout délicats, jusqu'à 166 grains d'or;

Géophysique : anomalies de polarisation provoquée corrélées au trend lithostructural.

Ce secteur est principalement non affleurant. Un total de 36 trous de RC répartis en 4 sections a été foré pour évaluer cette cible et préparer un suivi en forages carottés.

Zone 881

Cible de 1,8 km de long marquée par des volcanites felsiques et mafiques cisaillées, localisée environ 1,0 km au nord de Patwon.

Échantillons de till : comptes élevés en grains d'or, surtout délicats, jusqu'à 881 grains d'or ;

; Échantillons choisis de roche: jusqu'à 102,52 g/t Au sur un prospect localisé 1,0 km à l'est de la trainée de dispersion glaciaire mentionnée ci-dessus;

sur un prospect localisé 1,0 km à l'est de la trainée de dispersion glaciaire mentionnée ci-dessus; Géophysique: anomalies de polarisation provoquée corrélées au trend lithostructural.

Un total de 35 trous de RC a été foré en 3 sections pour évaluer la cible et préparer un suivi en forages carottés.

Zone Wolf

Cible de 0,8 km de long marquée par des volcanites felsiques et mafiques cisaillées, localisée 2,5 km au NO de Patwon.

Échantillons en rainures: une veine de quartz de 40 m de long orientée NE sur le Prospect Wolf indique jusqu'à 19,25 g/t Au sur 1,0 m et 12,3 g/t Au sur 1,75 m ;

de long orientée NE sur le Prospect Wolf indique jusqu'à et ; Forage carotté ELM21-107: 3,7 g/t Au sur 0,7 m , localisé 400 m au NE du Prospect Wolf;

, localisé au NE du Prospect Wolf; Géophysique: anomalies de polarisation provoquée corrélées au trend lithostructural.

La Propriété Elmer comprend 515 claims couvrant 271,3 km2 sur 35 km de long. Le projet est localisé à 285 km au nord de la ville de Matagami, 60 km à l'est de la municipalité de Eastmain et 5 km à l'ouest de la route Billy Diamond, une voie d'accès majeure. La région bénéficie d'excellentes infrastructures, incluant des routes d'accès asphaltées, un réseau hydro-électrique et des aéroports.

Base de données des forages mise à jour

La base de données actualisée des forages de la Zone Patwon est disponible pour téléchargement sur le site web d'Azimut : Elmer Drilling Data

Contrats de forage et procédures analytiques

Le contrat de forage par circulation inverse a été octroyé à Steve's Equipment Services Inc. de Sesekinika, Ontario. Les fragments de roche obtenus par les forages en RC ont été envoyés aux Laboratoires ALS ("ALS") à Val d'Or, Québec. Tous les résultats sont en attente.

Le contrat de forage carotté a été octroyé à Forages RJLL Inc. de Rouyn Noranda au Québec. Le diamètre des carottes est NQ. Les échantillons de carotte ont été envoyés aux Laboratoires AGAT à Mississauga, Ontario. Les échantillons de prospection ont été envoyés à ALS. L'or est analysé par pyroanalyse, suivi par absorption atomique ou finition gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Tous les échantillons sont analysés par méthode ICP pour un ensemble de 48 éléments chimiques. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d'échantillons de forages sont insérés dans tous les envois pour analyse. Les échantillons choisis de roches sont sélectifs par nature et il est improbable qu'ils puissent représenter des teneurs moyennes.

Les échantillons de till ont été prélevés et traités sous la supervision de Rémi Charbonneau, Géo. Le poids des échantillons variait de 3 à 15 kg. Dans certains cas, les échantillons contenaient une quantité significative de matériel organique. Le compte des grains par échantillon a été normalisé à une moyenne de 5 kg par échantillon tamisé à une maille de 3 mm. Après extraction des fines par décantation, la fraction dense a été extraite manuellement avec une batée. Les grains d'or ont été comptés et décrits au moyen d'un microscope binoculaire. Des analyses quantitatives pour l'or et multi-élémentaires ont été réalisées sur la fraction dense par activation neutronique, et sur la fraction fine par la méthode ICP-MS. Le comptage de grains d'or à partir d'échantillons de till est une technique d'exploration indirecte qui, par elle-même, n'est pas indicatrice de découvertes aurifères dans le socle.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et Personne Qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. François Bissonnette, Géo., Directeur des Opérations, Michel Chapdelaine, Géo., Directeur de Projets, et Rémi Charbonneau, Géo., Consultant sénior en géologie du quaternaire, ont également revu le contenu de ce communiqué de presse.

Modifications au régime d'options d'achat d'actions

Le conseil d'administration a approuvé des modifications au régime d'options d'achat d'actions de la société (le « régime d'options ») en conformité avec les nouvelles dispositions de la Politique 4.4 de la Bourse de croissance TSX, comme suit :

Azimut a augmenté de 2 333 000 le nombre d'actions ordinaires réservées pour émission future en vertu du régime d'options pour un total de 8 190 000, soit approximativement 9,99 % des 81 903 844 actions ordinaires émises et en circulation de la société au 4 avril 2022.

Azimut a ajouté une disposition au régime d'options en vertu de laquelle, dans les cas de retraite anticipée, de démission ou de départ volontaire d'un porteur d'options ayant moins de trois (3) ans d'ancienneté, la date d'échéance d'une option sera réputée correspondre a) à sa date d'échéance ou b) à une date tombant un (1) mois suivant la date à laquelle le porteur a cessé d'occuper un poste ou d'exercer des fonctions, selon la plus rapprochée des deux.

Azimut a intégré au régime d'options divers ajustements de nature cléricale destinés à arrimer certaines modalités du régime d'options à de nouvelles dispositions de la Politique 4.4.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société avance activement vers la définition de ressources aurifères initiales sur son projet-phare Elmer, détenu à 100%, situé dans la région de la Baie James.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 81,9 millions d'actions émises et en circulation.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Elmer. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l'emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l'impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, l'imprécision des estimations de réserves, la récupération de l'or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l'augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses incluant la COVID-19, et l'incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d'autres risques liés au développement et à l'exploitation. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s'appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Tableau 1 : Résultats significatifs d'exploration 2021 (en dehors de la Zone aurifère Patwon)

Résultats de prospection ( voir figures 2 à 8)

Nouvelles cibles

Échantillons de roche (G) ou rainurage (C) Distance de Patwon Description 15,75 g/t Au (G) 1,72 g/t Au (G) 1,60 g/t Au, 0,23% Cu (G) 0,38 g/t Au, 0,11% Cu (G) 2,8 km à l'ouest Veines quartz-carbonate-chlorite parallèles à la schistosité

et recoupant un gabbro à traces de pyrite/localement chalcopyrite 2,4 g/t Au (G) 4,9 km à l'ouest Veine de quartz-ankerite-tourmaline recoupant un tuf intermédiaire 2,54 g/t Au sur 0,75 m (C) 1,1 g/t Au sur 0,6 m (C) 3,75 km à l'OSO

0,57 g/t Au (G) 6,66 km à l'ENE Gabbro cisaillé à grains fins et traces de pyrite, recoupé par des veines de quartz

Réévaluation de prospects

Échantillons de rainurage Distance de Patwon Description Prospect Wolf 19,25 g/t Au sur 1,0 m 12,3 g/t Au sur 1,75 m 4,41 g/t Au sur 1,0 m 2,6 km à l'ONO Affleurement de 40 m de long d'une veine de quartz d'épaisseur décimétrique

à métrique et d'orientation NE avec pyrite, chalcopyrite

et altération en silice et séricite aux épontes Prospect Lac Boulder 1,10 g/t Au sur 5,1 m 2,37 g/t Au, 1,2% Zn, 0,85% Pb sur 1,8 m 6,9 km à l'ouest Veines de quartz-chlorite recoupant des roches volcaniques

felsiques ; sphalérite, galène et pyrite avec altération en séricite Prospect AJ-2 2,11% Zn, 968 ppm Pb sur 0,65 m 0,24% Zn sur 1,85 m 0,14% Pb sur 0,85 m 0,66% Zn, 0,24 g/t Au sur 0,6 m 8,5 km à l'ouest Horizon rouillé à sulfures de 0,5 à 0,7 m d'épaisseur affleurant

sur une distance de 60 m, avec sphalérite et galène

Résultats de forages carottés ( voir figures 6 à 8)

Forage # Intervalle De / A Description ELM21-088 122 g/t Au, 160 g/t Ag, 307 g/t Te sur 0,5 m 119,1 m / 199,6 m Veinules de quartz avec or visible, pyrite

et tourmaline au sein d'un gabbro cisaillé ELM21-107 3,7 g/t Au sur 0,7 m 25,6 m / 26,3 m Veine de quartz subparallèle à la schistosité

Coordonnées des sondages

Forage # Azimut Dip Longueur (m) UTM Est UTM Nord Altitude (m) ELM21-088 142,3 -45,2 123 319234,51 5800219,88 160,41 ELM21-107 146,4 -44 150 316534,33 5801313,69 165,90

Résultats de l'échantillonnage de till ( voir figure 4)

Voir aussi le communiqué de presse du 19 janvier 2021 (192 échantillons du programme 2020)

Trainée de dispersion aurifère Nombre d'échantillons

de tills aurifères Compte maximum de grains d'or

(par échantillon normalisé à 5 kg) Morphologie dominante

des grains d'or Autres informations #1 9 108 Délicat Zone cible de 4 km2 marquée par des grains

d'or délicats à très délicats. Aucun prospect connu à proximité. #2 5 28 Principalement délicat à subarrondi Aucun prospect connu à proximité. #3 5 3 Principalement délicat à subarrondi Aucun prospect connu à proximité. #4 4 7 Délicat à sub-délicat Aucun prospect connu à proximité.

