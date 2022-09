TSXV : AZM

LONGUEUIL, QC, le 9 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») ( TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) a le plaisir d'annoncer la clôture de deux transactions sur les propriétés Éléonore Sud et Wabamisk situées dans la région Eeyou-Istchee Baie James au Québec (voir communiqué de presse du 8 août 2022).

Dans le cadre de la transaction sur Éléonore Sud, Azimut a échangé son intérêt dans le projet en coparticipation Éléonore Sud (« ELSJV ») en contrepartie de 2,9 millions d'actions ordinaires émises et en circulation de la Société (les « Actions »). Ces Actions ont été annulées par Azimut dès leur réception. De plus, la réduction du nombre d'Actions fait en sorte que Mines Agnico Eagle Ltée (« Agnico Eagle ») détient un intérêt d'approximativement 10,09% dans les Actions. Azimut annonce également qu'elle a conclu une convention sur les droits de l'investisseur modifiée et mise à jour qui confère à Agnico Eagle certains droits décrits ci-dessous.

Transaction sur Eléonore Sud

Azimut a vendu son intérêt participatif de 23,77% dans le projet Éléonore Sud à des sociétés affiliées de : (i) Newmont Corporation (TSX : NGT) (NYSE : NEM) et de (ii) Fury Gold Mines Limited (TSX : FURY) (NYSE : FURY).

En contrepartie de la vente de son intérêt dans ELSJV, Azimut a reçu 2,9 millions d'Actions qui étaient contrôlées directement ou indirectement par Newmont. Le retour de ces Actions au trésor a nécessité leur annulation, ce qui a réduit le nombre d'Actions émises et en circulation à 79 293 844. Cette annulation a pour effet de réduire d'environ 3,5% le nombre d'Actions émises et en circulation de la Société et, en conséquence, d'augmenter d'environ 3,7% l'intérêt respectif des actionnaires dans Azimut, incluant le projet-phare Elmer détenu à 100%.

Le ELSJV a été considéré comme un actif secondaire par la Société depuis l'annonce en janvier 2020 d'une découverte aurifère sur la Propriété Elmer. Azimut poursuit activement la délimitation de la Zone aurifère Patwon sur la Propriété Elmer pour définir une ressource minérale initiale conforme à la Norme canadienne 43-101.

Transaction sur Wabamisk

Newmont a exercé son droit de se retirer volontairement du projet en coparticipation Wabamisk et a cessé d'en être un participant. En lien avec ce retrait, Newmont a transféré à Azimut un intérêt participatif de 51% dans le projet Wabamisk, permettant à Azimut de regagner 100% d'intérêt dans cette propriété de 333 claims miniers.

Les formulaires de transfert de droits miniers afférents aux transactions Eléonore Sud et Wabamisk ont été déposés auprès du Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (Québec).

Investisseur stratégique

Avec l'annulation de 2,9 millions d'Actions en lien avec la transaction sur Éléonore Sud, l'intérêt d'Agnico Eagle dans les Actions d'Azimut a augmenté de 9,74% à 10,09% approximativement.

Depuis 2020, Agnico Eagle a participé à trois des financements d'Azimut (voir communiqués de presse du 26 février 2020, 23 juin 2021 et 16 juillet 2021 reliés à ces financements). La direction d'Azimut est satisfaite de l'intérêt continu d'Agnico Eagle dans les progrès de la Société sur le projet aurifère Elmer.

Immédiatement après la clôture de la transaction sur Éléonore Sud, Agnico Eagle et Azimut ont conclu une convention modifiée et mise à jour sur les droits de l'investisseur permettant, entre autres, à Agnico Eagle de participer aux futures émissions d'actions pour maintenir son intérêt pro rata dans Azimut au moment d'une telle émission, ou d'acquérir jusqu'à 12% d'intérêt dans Azimut.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société avance activement vers la définitionNGT de ressources aurifères initiales sur son projet-phare Elmer, détenu à 100%.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 79,3 millions d'actions émises et en circulation.

