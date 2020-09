Azimut annonce un placement privé de 6 000 000 $

Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 3 sept. 2020 /CNW/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») (TSXV : AZM) a le plaisir d'annoncer son intention de procéder à un placement privé de 3 333 335 actions ordinaires à un prix de 1,80 $ l'action pour un produit totalisant 6 000 003 $.

Les titres seront sujets à une période de détention statutaire d'une durée de quatre mois. Ce placement privé demeure sujet à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Le produit de ce placement sera utilisé pour explorer la Propriété Elmer (Au), détenue à 100% par Azimut, pour conduire d'autres travaux d'exploration, pour le développement des affaires et pour le fonds de roulement.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a approximativement 65,8 millions d'actions en circulation. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Exploration Azimut inc.

Renseignements: Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction, Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045, [email protected], www.azimut-exploration.com

Liens connexes

www.azimut-exploration.com