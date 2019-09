Azimut annonce un placement privé de 1 430 000 $

Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) a le plaisir d'annoncer un placement privé en unités pour un produit total pouvant atteindre jusqu'à 1 430 000 $ avec des fonds institutionnels du Québec.

Chaque unité, à un prix de 0,35 $ par unité, est constituée d'une action ordinaire d'Azimut et d'un demi-bon de souscription d'action. Chaque bon entier donne le droit à son détenteur de souscrire à une action ordinaire de la Société à un prix de 0,46 $ sur une période de 18 mois.

Les bons de souscription sont sujets à une clause d'accélération. Si à tout moment après la période de quatre (4) mois et un jour suivant la date de clôture, le cours de clôture des actions ordinaires de la Société à la cote de la Bourse de croissance TSX est égal ou supérieur à 0,65 $ pendant 15 jours de séance consécutifs, la Société aura le droit d'aviser les détenteurs de bons de souscription de son intention de forcer l'exercice des bons de souscription et, sur réception de cet avis, les détenteurs de bons de souscription auront 30 jours pour exercer les bons de souscription, à défaut de quoi les bons de souscription expireront automatiquement.

En date du 27 septembre 2019, Azimut a clôturé une première tranche du placement privé, représentant un produit brut de 1 080 000 $, et émis un total de 3 085 714 unités aux fonds institutionnels du Québec suivants :

CDPQ Sodemex Inc. (« CDPQ Sodemex »)

(« CDPQ Sodemex ») SIDEX s.e.c. (« SIDEX »)

(« SIDEX ») Capital régional et coopératif Desjardins (« CRCD »); et

(« CRCD »); et Société de développement de la Baie James (« SDBJ »)

Les titres émis, et pouvant être émis avec ce placement privé, sont sujets à une période de détention de quatre mois venant à échéance le 28 janvier 2020. Des frais de gestion totalisant 48 200 $, représentant 4,46 % du montant brut du placement, ont été payés au comptant.

Ce placement privé demeure sujet à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Le produit de ce placement sera utilisé pour explorer la Propriété Elmer (Au-Ag-Cu-Zn), détenue à 100% par la Société, et la Propriété Pikwa (Au-Cu), ces deux projets étant situés à la Baie James au Québec, pour conduire d'autres travaux d'exploration, pour le développement des affaires et le fonds de roulement.

À propos de CDPQ Sodémex

Par l'entremise de son portefeuille minier CDPQ Sodémex, la Caisse contribue au développement de l'industrie minière québécoise par la prise de participation dans des sociétés juniors d'exploration et des producteurs miniers actifs au Québec.

À propos de SIDEX

SIDEX est une initiative du gouvernement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ qui a pour mission d'investir dans des entreprises engagées dans l'exploration minière au Québec afin d'en diversifier l'inventaire minéral, d'appuyer l'innovation et de soutenir la relève.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec plus de 105 000 actionnaires, CRCD est une société publique dont l'actif net atteint 2 212 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi que CRCD appuie la croissance de près de 500 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec, contribuant ainsi au maintien et à la création de plus de 60 500 emplois.

À propos de la SDBJ

La SDBJ a été créée en 1971 par la Loi sur le développement de la région de la Baie James. la SDBJ a pour mission de favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement économique, la mise en valeur et l'exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques relevant du mandat d'Hydro-Québec, du territoire de la Baie-James. Elle peut notamment susciter, soutenir et participer à la réalisation de projets visant ces fins.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 56 386 363 millions d'actions émises.

Azimut détient le premier portfolio d'exploration minière au Québec. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Cela inclut deux alliances stratégiques régionales avec SOQUEM sur 6 propriétés aurifères dans la région de la Baie James et 3 propriétés majeures or-cuivre au Nunavik.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements: Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction, Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045, info@azimut-exploration.com, www.azimut-exploration.com

