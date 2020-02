Azimut annonce un financement privé de 6 millions $

Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce un placement privé sans courtier pour un montant de 6 000 000 $ en actions accréditives à un prix d'émission de 2,45 $ par action.

Le produit résultant du placement des actions accréditives sera utilisé par Azimut pour engager des frais d'exploration admissibles au Canada avec une priorité sur sa Propriété aurifère Elmer détenue à 100%. Azimut a récemment annoncé des résultats de forages substantiels sur cette propriété (voir le communiqué de presse du 14 janvier 2020). Le placement accréditif est financé par un seul investisseur stratégique.

Aucune commission ni honoraire d'intermédiation ne seront payés dans le cadre de ce placement.

Les titres émis dans le cadre de ce financement feront l'objet d'une période de rétention de quatre mois à compter de la date de clôture. Les modalités du placement sont assujetties à l'acceptation de la Bourse de croissance TSX.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 60,6 millions d'actions émises.

Azimut détient le premier portfolio d'exploration minière au Québec. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Cela inclut deux alliances stratégiques régionales avec SOQUEM sur six (6) propriétés aurifères dans la région de la Baie James et trois (3) propriétés majeures or-cuivre au Nunavik.

