LONGUEUIL, QC, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce d'excellents résultats à partir des tests métallurgiques initiaux réalisés sur des échantillons de la Zone aurifère de Patwon située sur la Propriété Elmer (« la Propriété ») détenue à 100% par la Société, dans la région de la Baie James au Québec. La lixiviation au cyanure suggère un excellent potentiel d'extraction de l'or. Des tests métallurgiques additionnels sont en cours.

Le programme de forages actuel, débuté en février 2021, comprend 60 trous totalisant 15 000 m (voir communiqué de presse du 14 avril 2021). À ce jour, 7 531 m (29 trous) ont été complétés. La Zone Patwon est forée selon une maille systématique avec des sondages espacés aux 50 m. Jusqu'à présent, le trou le plus profond a testé la zone à 450 m sous la surface. Les résultats d'analyses sont attendus.

Tests métallurgiques initiaux

Treize échantillons de rejets grossiers ont été sélectionnés à partir de trois trous forés au cours de la campagne de 2020. Chaque échantillon a été séparé en deux échantillons de 1 kg pour les travaux suivants :

Tests de lixiviation au cyanure pour évaluer le potentiel d'extraction de l'or par cyanuration; et

Tests par tamisage métallique (metallic screen) pour déterminer la précision de la méthode de pyro-analyse dans la prise en compte de l'or grossier.

Les résultats de la lixiviation par cyanuration (voir Tableau 1) sont très encourageants et suggèrent que des récupérations très élevés pourront être atteintes en optimisant la maille de broyage et le temps de lixiviation. Les échantillons, broyés jusqu'à une granulométrie où 80% des échantillons passent une maille de 140 mesh (105 microns), ont ensuite été lixiviés pendant 12 heures. Comparés aux résultats de pyro-analyse, la récupération moyenne est de 83,6% pour tous les échantillons soumis, et de 90,5% pour les deux échantillons à haute teneur (>10 g/t Au).

Les résultats par tamisage métallique (voir Tableau 2) indiquent une précision acceptable des résultats obtenus par pyro-analyse; 18% de l'or en moyenne est contenu dans la fraction grossière. Ce dernier résultat suggère une bonne possibilité de récupérer une partie de l'or de Patwon par circuit gravimétrique.

Ces tests ont été réalisés par AGAT Laboratoires basé à Mississauga (Ontario).

Travaux additionnels en cours

D'autres tests métallurgiques sont en cours pour caractériser le matériel minéralisé de Patwon et acquérir des informations additionnelles sur le potentiel de récupération de l'or :

Etudes minéralogiques

Analyses chimiques des fractions granulométriques et tamisage métallique

Tests de broyabilité utilisant un broyeur à boulets pour déterminer l'indice de Bond (BWI)

Cyanuration directe

Tests de séparation gravimétrique (Knelson/Mozley) et lixiviation par cyanuration selon différentes tailles de particules et durées de lixiviation.

SGS Canada Inc. réalise ces tests à Québec (Québec) en utilisant deux échantillons composites représentatifs de carottes de forage de 15 kg chacun.

La Propriété Elmer

La Propriété Elmer comprend 515 claims couvrant 271,3 km2 sur 35 km de long. Le projet est localisé à 285 km au nord de Matagami, 60 km à l'est de la municipalité de Eastmain et 5 km à l'ouest de la route asphaltée de la Baie James. La région de la Baie James bénéficie d'infrastructures de qualité incluant des routes d'accès majeures, un réseau hydro-électrique et des aéroports.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Simon Houle, Géo., Chef géologue a revu le contenu de ce communiqué de presse.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. Azimut avance activement la découverte aurifère de Patwon sur son projet-phare de Elmer, détenu à 100% par la Société, et situé dans la région de la Baie James.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 69.2 millions d'actions émises. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux tests métallurgiques réalisés sur la Propriété Elmer. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l'emploi de mots comme « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l'impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, l'imprécision des estimations de réserves, la récupération de l'or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l'augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses incluant la COVID-19, et l'incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d'autres risques liés au développement et à l'exploitation. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s'appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Tableau 1. Tests de lixiviation par cyanuration, Zone aurifère de Patwon, Propriété Elmer.

Numéro du forage De (m) À (m) Résultats de pyroanalyse (g/t Au) Lixiviation au cyanure (g/t Au) Récupération calculée (%) ELM20-009 119 121,15 0,24 0,2 83,2% ELM20-009 121,15 122,6 0,81 1,4 172,2% ELM20-009 122,6 124 3,65 4 109,6%











ELM20-026 162,2 163,7 0,45 0,4 89,9% ELM20-026 152,4 154,75 1,78 1,2 67,6% ELM20-026 154,75 156,25 40,17 37,2 92,6% ELM20-026 156,25 158,15 42,77 37,8 88,4%











ELM20-034 221,55 223,5 0,42 0,3 72,2% ELM20-034 220,1 221,55 0,46 0,3 65,7% ELM20-034 227,1 228,5 1,96 0,8 40,8% ELM20-034 223,5 224,8 2,71 1,2 44,2% ELM20-034 224,8 227,1 3,48 3,9 112,1% ELM20-034 228,5 231,5 8,35 4 47,9%

Tableau 2. Tests par tamisage métallique, Zone aurifère de Patwon, Propriété Elmer

Numéro du forage De (m) À (m) Résultats de pyroanalyse (g/t Au) Lixiviation au cyanure (g/t Au) Au dans la fraction grossière (%) Au dans la fraction fine (%) ELM20-009 119 121,15 0,24 0,32 13% 87% ELM20-009 121,15 122,6 0,81 1,49 32% 68% ELM20-009 122,6 124 3,65 6,11 13% 87%













ELM20-026 162,2 163,7 0,45 0,61 7% 93% ELM20-026 152,4 154,75 1,78 1,57 14% 86% ELM20-026 154,75 156,25 40,17 39,50 14% 86% ELM20-026 156,25 158,15 42,77 51,20 30% 70%













ELM20-034 221,55 223,5 0,42 0,49 10% 90% ELM20-034 220,1 221,55 0,46 0,85 4% 96% ELM20-034 223,5 224,8 2,71 1,43 27% 73% ELM20-034 224,8 227,1 3,48 3,44 34% 66% ELM20-034 228,5 231,5 8,35 4,32 19% 81%

















Intervalles minéralisés (voir communiqué de presse du 30 novembre 2020):

ELM20-009: 1,14 g/t Au sur 103,10 m incluant 4,15 g/t Au sur 12,00 m

ELM20-026: 2,61 g/t Au sur 72,15 m incluant 29,24 g/t Au sur 4,95 m

ELM20-034: 3,01 g/t Au sur 90,20 m incluant 13,82 g/t Au sur 14,20 m

