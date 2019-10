Azimut annonce des résultats de forages sur la Propriété Eléonore Sud, région de la Baie James, Québec

Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) a le plaisir d'annoncer les résultats de 26 forages au diamant (7 365 m) réalisés à la fin de l'automne 2018 et au cours de l'hiver 2019 sur la Propriété Eléonore Sud (« la Propriété »), un projet conjoint avec Newmont Goldcorp Corporation et Ressources Eastmain Inc. Le projet est localisé immédiatement au sud de la mine d'or d'Eléonore (Newmont Goldcorp) dans la région de la Baie James au Québec (voir figure 1).

Les forages ont été principalement réalisés dans la tonalite de Cheechoo sur un secteur de 1,3 km de long pour tester les extensions sud et ouest des minéralisations aurifères du Trend Contact et du Trend Moni.

Le programme d'exploration de surface de l'été 2019, qui a débuté au mois d'août, inclut également un budget pour un suivi en forages au mois d'octobre.

FAITS SAILLANTS ( voir figures 2 à 6 )

Forage ES19-156: 7,44 g/t Au sur 9,7 m (Trend Contact), incluant 63,3 g/t Au sur 0,8 m

incluant 63,3 g/t Au sur Forage ES19-157: 1,02 g/t Au sur 92,0 m (Trend Contact), incluant 7,36 g/t Au sur 8,2 m

Tableau 1: Sommaire des forages 2018-2019 Forage Secteur De

(m) À

(m) Longueur(1)

(m) Teneur(2)

Au (g/t) Profondeur

verticale(3)

(m)

Programme 2019 ES19-052-EXT Tonalite Centrale 239,0 264,5 25,5 0,61 192 incl. 239 245,0 6,0 1,14 ES19-147 Tonalite Centrale 130,5 138,1 7,6 1,03 103 incl. 137,1 138,1 1,0 2,32 150,0 151,5 1,5 15,7 116 ES19-149 Tonalite Centrale 14,1 105,0 90,9 0,23 45 ES19-150 Trend Contact 11,5 29,0 17,5 0,53 15 incl. 11,5 13,6 2,1 2,50 277,5 292,0 14,5 0,45 218 ES19-152 Trend Contact 91,5 124,5 33,0 0,45 83 incl. 103,5 105,0 1,5 2,84 ES19-156 Trend Contact 140,3 150,0 9,7 7,44 111 incl. 140,3 141,1 0,8 12,2 incl. 144,7 145,5 0,8 63,2 385,5 400,5 15,0 0,84 301 incl. 394,5 396,0 1,5 4,83 ES19-157 Trend Contact 157,0 249,0 92,0 1,02 155 incl. 179 187,2 8,2 7,36 ES19-158 Trend Contact 91,5 334,0 242,5 0,25 162 incl. 211,5 229,5 18,0 0,46 incl. 255,1 275,5 20,4 0,54

Programme 2018 ES18-134 Trend Contact 47,5 49,0 1,5 0,50 37 66,5 68,0 1,5 0,49 52 144,9 156,5 11,6 0,52 115 incl. 155,0 156,5 1,5 2,99 166,0 169,0 3,0 0,55 125 235,0 236,0 1 3,16 180 ES18-135 Tonalite Centrale 46,3 47,1 0,8 0,84 36 75,3 76,5 1,2 0,96 58 96,1 99,0 2,9 0,77 75 178,5 183,0 4,5 0,66 138 ES18-138 Trend Moni-101 90,1 91,5 1,4 1,36 70 297,5 299,0 1,5 1,20 228 ES18-139 Prospect JT 60,0 61,5 1,5 0,89 47 163,5 165,0 1,5 2,44 126 ES18-140 Prospect JT 57,4 57,9 0,5 28,3 44 95,8 107,7 11,9 0,43 78 incl. 104,7 107,7 3,0 0,97 ES18-141 Prospect JT 17,5 18,9 1,4 2,35 14 23,2 24,4 1,2 0,88 18 143,1 144,5 1,4 0,67 110 ES18-142 Prospect JT 16,0 17,3 1,3 0,63 13 60,0 61,5 1,5 0,73 47 72,0 73,5 1,5 0,48 56 137,0 138,5 1,5 0,53 106 162,5 164,0 1,5 0,64 125 ES18-143 Trend Contact 48,5 49,3 0,8 0,75 37 62,4 76,8 14,4 0,32 53 incl. 73,5 76,8 3,3 0,76 203,0 204,5 1,5 0,45 156 219,5 221,0 1,5 0,5 169 238,5 240,0 1,5 8,12 183 ES18-144 Moni-101 Trend 206,5 207,7 1,2 0,41 159 ES18-145 Tonalite Centrale 60,0 63,0 3,0 0,61 47 86,8 100,5 13,7 0,37 72 incl. 86,8 90,6 3,8 0,67 incl. 97,0 100,5 3,5 0,63 106,8 108,0 1,2 0,78 82



Notes: (1) Les intervalles correspondent aux longueurs de carotte; les épaisseurs vraies ne sont pas connues au stade actuel; (2) Les analyses sont non coupées; (3) La profondeur verticale est mesurée de la surface jusqu'à la mi-distance de la profondeur de l'intervalle.

Forages le long du Trend Contact

Neuf forages (ES19-150 à ES19-152 et ES19-154 à ES19-159) ont testé le Trend Contact pour établir la continuité de ce secteur exploré depuis 2016.

Le forage ES19-156 a recoupé une section avec une teneur de 7,44 g/t Au sur 9,7 m. Le long de cet intervalle, la minéralisation aurifère est associée à une tonalite altérée (12,2 g/t Au de 140,3 m à 141,1 m), à un lamprophyre (63,2 g/t Au de 144,7 m à 145,5 m) et à une pegmatite (3,86 g/t Au de 141,1 m à 142 m).

Le forage ES19-157 comprend une section à 1,02 g/t Au sur 92,0 m dans une tonalite altérée recoupée par plusieurs unités de pegmatite altérée et de lamprophyre. Cette section minéralisée inclut un intervalle de 7,36 g/t Au sur 8,2 m associée à des dykes de lamprophyre déformés et altérés avec veines de quartz. Des intervalles comparables de tonalite altérée et minéralisée recoupée par des pegmatites sont reportées dans la plupart des trous forés dans ce secteur.

Forages le long de la Tonalite Centrale (secteur situé entre les trends Moni et Contact)

Neuf forages (ES18-134, ES18-135, ES18-143, ES18-145 à ES19-149 et ES19-155) et un forage prolongé (ES19-052 EXT) ont vérifié la portion relativement peu forée de la tonalite de Cheechoo entre les trends Moni et Contact.

Les forages ES18-143 et ES19-147 ont été forés le long d'une section située au nord-ouest du trou ES18-128 pour tester l'extension du Trend Contact vers le nord. Chacun de ces forages a recoupé des intervalles à hautes teneurs en profondeur: 8,12 g/t Au sur 1,5 m (ES18-143), et 16,7 g/t Au sur 1,5 m (ES19-147).

Forages le long du contact ouest de la tonalite et du Prospect JT

Trois forages (ES18-136, ES19-153 et ES19-154) ont testé l'extension ouest du Trend Contact approximativement 500 m à l'ouest du forage ES17-90 (0,5 g/t Au sur 123,5 m), dans un secteur ayant déjà fait l'objet de plusieurs forages (voir communiqué de presse du 12 décembre 2017). Les forages ont recoupé une tonalite modérément altérée avec localement une forte foliation mais sans rencontrer de minéralisation aurifère significative.

Les forages ES18-139 à ES18-142 ont testé le Prospect JT environ 3 km à l'ouest des trends Contact et Moni. Ces trous ont vérifié la tonalite de Cheechoo en forant à partir de la séquence métasédimentaire de JT à proximité du trou historique ES08-12 (2,15 g/t Au sur 14 m). Le meilleur résultat est 28,3 g/t Au sur 0,5 m (ES18-140) relié à une mince veine sulfurée encaissée dans des métagrauwackes près d'un contact avec une pegmatite.

Programme de terrain de l'été 2019

Le programme de terrain héliporté, d'une durée de 2 mois, a été conçu pour vérifier des cibles aurifères additionnelles potentiellement associées à des intrusions dans les parties sud et centrale de la Propriété, et d'autres cibles reliées à des métavolcanites dans la partie ouest. Les éléments clés de ce programme incluent de la prospection et de la cartographie, ainsi qu'un levé géochimique de sol (horizon B).

Tableau 2: Données sur la localisation des forages Cible Forage Azimut Angle Profondeur UTM Est UTM Nord Elévation Contact Trend ES18-134 320 -50 267 437333 5829454 230 Central Tonalite ES18-135 320 -50 261 437454 5829600 229 Contact Trend ES18-136 340 -50 351 436800 5828920 224 Moni - 101 Trend ES18-138* 140 -50 306 437082 5829998 245 JT Prospect ES18-139 110 -50 234 435270 5830107 232 JT Prospect ES18-140 110 -50 201 435286 5830037 233 JT Prospect ES18-141 110 -50 204 435249 5829973 221 JT Prospect ES18-142 110 -50 225 435245 5829876 239 Contact Trend ES18-143 320 -50 300 437678 5829592 232 Moni - 101 Trend ES18-144 160 -50 300 437055 5829790 242 Tonalite Centrale ES18-145 320 -50 207 437099 5829434 219 Central Tonalite ES19-146 320 -50 248 437674 5829779 223 Central Tonalite ES19-147 320 -50 201 437581 5829727 228 Contact Trend ES19-148 320 -50 252 437755 5829664 226 Contact Trend ES19-149 320 -50 321 437593 5829544 228 Contact Trend ES19-52 ext 320 -50 159 437882 5829660 232 Contact Trend ES18-150 320 -50 299 437958 5829726 235 Contact Trend ES18-151 320 -50 317 438003 5829515 223 Contact Trend ES18-152 320 -50 300 438068 5829588 226 Contact Trend ES18-153 360 -50 300 436595 5828947 208 Contact Trend ES18-154 320 -50 351 437084 5828852 209 Contact Trend ES19-155 320 -50 255 436928 5829202 203 Contact Trend ES19-156 320 -50 426 438200 5829705 231 Contact Trend ES19-157 320 -50 306 437751 5829279 240 Contact Trend ES19-158 320 -50 420 437554 5829171 225 Contact Trend ES19-159 320 -50 354 437214 5829207 227



Le forage ES18-137 a été arrêté suite à un mauvais alignement.

A propos de la Propriété Eléonore Sud

La Propriété Eléonore Sud est un projet conjoint entre Exploration Azimut Inc. (TSXV :AZM) (26,6%), Eastmain Resources Inc. (TSX: ER) (36,7%) et Newmont Goldcorp Corporation (TSX:NGT; NYSE:NEM). Azimut a approuvé le programme 2019 mais ne contribue pas à la phase actuelle des travaux; la décision de contribuer pourrait changer dans le futur. Eastmain est le gérant du programme actuel sous la supervision de William McGuinty, géologue, VP Exploration de Eastmain, et Personne qualifiée selon la Norme canadienne 43-101. L'information technique supportant ce communiqué de presse a été fournie par Eastmain et révisée par Jean-Marc Lulin, géologue, agissant en tant que Personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 56,4 millions d'actions émises.

Azimut détient le premier portfolio d'exploration minière au Québec. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Cela inclut deux alliances stratégiques régionales avec SOQUEM sur 6 propriétés aurifères dans la région de la Baie James et 3 propriétés majeures or-cuivre au Nunavik.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Exploration Azimut inc.

Renseignements: Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction, Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045, info@azimut-exploration.com, www.azimut-exploration.com

