LOS ANGELES, 31 octobre 2025 /CNW/ - Azazie, le principal détaillant en ligne de DTC pour tout ce qui est de la mariée et de l'occasion, prend la route en novembre avec sa très attendue tournée éphémère dans plusieurs villes et pays, qui se déroule à Toronto (1 novembre), dans le comté d'Orange, en Californie (8 novembre) et à Sunnyvale, en Californie (15 novembre).

Conçue pour donner vie à l'expérience en ligne d'Azazie, la fenêtre contextuelle invite les invités à découvrir les robes et les robes les plus vendues de la marque en personne, avec des économies exclusives, des essais immersifs et des tailles inclusives de 00 h à 30.

DATES DE LA VISITE

1er novembre 2025 - Toronto, Canada

Hôtel Chelsea, 2e étage

33, rue Gerrard Ouest, Toronto (Ontario) M5G 1Z4

9 h à 19 h

8 novembre 2025 - Costa Mesa, Californie

Crowne Plaza Costa Mesa Orange County, un hôtel IHG

3131, rue Bristol, Costa Mesa, CA 92626

9 h à 17 h

15 novembre 2025 - Sunnyvale, Californie

Hilton Garden Inn Sunnyvale

767 N, avenue Mathilda, San Jose, Californie

9 h à 17 h

À quoi s'attendre

Les invités profiteront d'une expérience de magasinage pratique rehaussée et de l'excitation de trouver « la seule » IRL :

Essayez les styles préférés des amateurs : Célébrez la saison en explorant les silhouettes, les couleurs et les tissus les plus aimés d'Azazie en personne, des robes de mariée et robes de mariée de rêve aux favoris festifs de notre collection Atelier.



Célébrez la saison en explorant les silhouettes, les couleurs et les tissus les plus aimés d'Azazie en personne, des robes de mariée et robes de mariée de rêve aux favoris festifs de notre collection Atelier. Obtenez jusqu'à 85 % de rabais : profitez de rabais contextuels exclusifs sur certains styles, offerts pour une fin de semaine seulement.



profitez de rabais contextuels exclusifs sur certains styles, offerts pour une fin de semaine seulement. Donnez le cadeau « Ruffle » : Gagnez des coupons de 5 $ à 20 $ échangeables pendant l'événement.



Gagnez des coupons de 5 $ à 20 $ échangeables pendant l'événement. Taille inclusive pour chaque corps : De taille 00 à 30, Azazie offre quelque chose pour toutes les formes, tous les styles et toutes les célébrations.

Billets

Entrée générale - Gratuit : Naviguez, essayez et magasinez tout au long de la journée.



Naviguez, essayez et magasinez tout au long de la journée. Billet VIP d'accès anticipé - 30 $ : Obtenez une entrée prioritaire et le premier choix des étagères avant d'ouvrir les portes au public.

Nous encourageons les invités à confirmer leur présence tôt, car le nombre de places est limité.

Pour en savoir plus ou pour réserver des billets, visitez Azazie.com/popup-list

À propos d'Azazie :

Azazie est le premier détaillant en ligne DTC pour les robes de mariée, les robes de mariée, les vêtements d'occasion spéciaux et les accessoires, offrant des blouses de haute qualité à des prix abordables. Basée dans la capitale technologique de la Silicon Valley, Azazie perturbe l'industrie traditionnelle des mariages tout en obtenant des cotes élevées de la part des clients et des sites d'évaluation. Avec plus de 200 robes de mariée et plus de 400 robes de fête de mariée dans plus de 80 couleurs, Azazie s'engage à la mode positive pour le corps, offrant toutes les robes de taille 0 à 30, coupées et cousues pour commander des motifs personnalisés coûteux. Visitez le site Web à www.azazie.com.

