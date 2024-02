L'expansion de la mine Zgounder est achevée à 83 %

MONTRÉAL, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Aya Or & Argent Inc. (TSX: AYA) (OTCQX: AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que le troisième prélèvement totalisant 25 millions de dollars a été complété sur sa facilité de financement de projet de 100 millions de dollars (la « facilité ») pour l'expansion de la mine d'argent Zgounder dans le Royaume du Maroc. La facilité est fournie conjointement par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (« BERD ») et les Fonds d'investissement pour le climat par l'entremise du Fonds pour les technologies propres (« FTP »). Tous les montants sont en dollars américains, sauf indication contraire

Faits saillants de l'expansion (en date du 31 janvier 2024, sauf indication contraire)

La construction globale est achevée à environ 83 %, en respect des budgets

L'expansion à Zgounder est entièrement financée et progresse vers la mise en service prévue au T2-2024

Troisième prélèvement de 25 M$ sur la facilité complété en février 2024, pour un total de 85 M$ déboursé jusqu'à maintenant

Installations de stockage des résidus et de l'eau achevées

L'installation du broyeur à boulets devrait être achevée à la fin du mois de mars

Usine de traitement achevée à environ 77 %

Infrastructures électriques achevées à 85 %

Développement souterrain de 8 712 mètres (« m ») achevé, soit 92 % du programme de développement latéral initial

Environ 80 % du développement vertical achevé

Exploitation minière en cours dans la fosse avec plus de 110 000 tonnes (« t ») empilées

« Avec la construction bien avancée et les activités d'exploitation qui grimpent vers les niveaux à plein régime, nous sommes extrêmement fiers de la transformation disciplinée de Zgounder jusqu'à maintenant. Notre récent retrait témoigne de notre capacité à systématiquement honorer nos obligations importantes et à réduire le risque associé au développement et à la construction de notre expansion, qui continue de progresser en respect des budgets vers la production commerciale d'ici au T4-2024. Nous avons également donné suite à l'exigence de produire notre premier rapport conforme aux recommandations du GIFCC, ce qui réduit notre coût du capital de 25 % sur la tranche du FTP. L'expansion de Zgounder est entièrement financée, en respect des budgets, et progresse comme prévu pour générer de la valeur pour toutes les parties prenantes pendant de nombreuses années », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction.

Pour suivre la transformation visuelle de Zgounder, visionnez la vidéo de construction de février 2024 ici .

Exploitation minière et développement minier

En 2023, les infrastructures d'accès à la mine souterraine ont été avancées conformément au plan.

La rampe d'accès souterraine a progressé de plusieurs kilomètres à partir du portail et relie maintenant tous les niveaux historiques de la mine aux niveaux nouvellement développés (niveaux 1 950 m et 1 925 m). Les entrepreneurs souterrains ont fait progresser le développement latéral et vertical à des taux conformes au plan mis de l'avant. Les conditions du sol sont telles que prévues et les entrées d'eau, jusqu'à maintenant, sont négligeables.

La construction des infrastructures minières de surface et souterraines, incluant les ateliers, les entrepôts, la station de remblayage et la sous-station électrique, se poursuit dans les délais prévus.

La production minière a continué d'augmenter tel que planifié, atteignant une moyenne de 1 964 tonnes par jour au T4-2023. Au total, des stocks de 291 000 t avaient été accumulés à la fin de janvier 2024 pour la mise en service du nouveau concentrateur.

Usine de traitement

Les travaux civils et de bétonnage de l'usine sont achevés à 97 % et il ne reste que des travaux mineurs.

Les cuves de cyanuration ont été érigées. L'assemblage des structures en acier progresse bien. D'ailleurs, la structure en acier de l'affinerie d'argent a été entièrement assemblée et l'installation de l'équipement Merrill Crowe est en cours. L'assemblage des convoyeurs se poursuit et la plupart des équipements de l'usine ont été mis en place. L'installation du broyeur à boulets se déroule sous la supervision du fabricant et devrait être achevée en mars.

L'entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction (« IAC ») a finalisé tous les achats requis et tous les éléments qui restent à venir sont en transit. Les dernières pièces d'équipement mécanique et le matériel électrique et de tuyauterie devraient être livrés sur le site au T1-2024 en vue de terminer leur installation d'ici au début du T2-2024.

Infrastructures

La construction du nouveau laboratoire d'analyse est achevée à 61 % et sa mise en service est prévue au T2-2024. La construction de la sous-station électrique, des pylônes et de la ligne de transmission de 60 kV progresse vers une opérationnalisation prévue d'ici la fin du T1-2024.

La période de précipitations annuelles a commencé dans la région. L'eau captée par les barrages de la mine est pompée vers les bassins de stockage des eaux récemment achevés pour la mise en service. Une capacité de stockage de plus de 300 000 m³ d'eau a été construite, soit suffisamment pour soutenir les opérations durant la saison sèche.

État de préparation opérationnelle

L'équipe des opérations continue ses préparatifs en vue de commencer la mise en service planifiée au T2-2024. Le recrutement de personnel technique et opérationnel de haut niveau a commencé.

La formation intensive des équipes de sauvetage minier à Zgounder est en cours et ces dernières devraient être pleinement opérationnelles au S2-2024. Par ailleurs, les équipes environnementales et communautaires maintiennent les engagements de la Société envers les autorités locales, les membres des communautés et les parties prenantes externes en intensifiant le niveau d'engagement et la production de rapports.

Mise à jour sur le financement

La Société a prélevé un montant de 25 millions de dollars de plus sur sa facilité, pour un total de 85 millions de dollars. Ceci fait suite à une visite technique du site en janvier par les prêteurs et leur conseiller technique, incluant une visite spécifique des installations de gestion des résidus à Zgounder. Le produit du troisième prélèvement sera utilisé pour poursuivre l'avancement du projet d'expansion de la mine Zgounder. Un dernier prélèvement sur la facilité est prévu au S1-2024 au fil de l'avancement du projet.

À la fin de l'exercice 2023, la Société a réussi à atteindre le jalon 1 de la tranche du FTP du prêt, ce qui a entraîné une réduction de 25 % du taux d'intérêt de la tranche du FTP. Les deux autres jalons devraient être franchis au courant de l'année 2024.

À propos d'Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d'argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d'argent Zgounder à forte teneur et explore ses terrains situés le long de l'Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d'anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui avance à l'étape de l'étude de faisabilité.

L'équipe de direction d'Aya a pour objectif de maximiser la valeur de la participation des actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de sa production, de ses ressources, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d'Aya, à l'adresse www.ayagoldsilver.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l'information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d'affaires d'Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d'exploration) et d'autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « progresser », « planifier », « budget », « générer », « prévu », « planifié », « valider », « confirmer », « continuer » et d'autres expressions similaires ou des énoncés à l'effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l'information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, des énoncés et de l'information à propos du potentiel d'exploration et de développement de Zgounder, l'exécution prévue du projet d'expansion, les délais prévus pour l'atteinte de jalons spécifiques, le calendrier et le coût du projet d'expansion, la capacité du gisement Zgounder de générer de la valeur pendant des années à venir, la capacité de procéder à d'autres prélèvements sur la facilité de prêt, et la capacité de réduire davantage le taux d'intérêt de la tranche du FTP. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l'avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n'a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s'avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, le fait que les fournisseurs et les sous-traitants s'acquittent de leurs obligations contractuelles, la capacité d'obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l'obtention des permis règlementaires pour les travaux sur le site, pour l'importation de biens et de machinerie et des permis d'emploi, l'exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales, le prix de l'argent, le prix de l'or, les taux de change, les coûts du carburant et de l'électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d'action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l'exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l'obtention des permis, l'évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l'argent, pour l'or et d'autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s'y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d'autres facteurs, comme des retards dans l'exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d'Aya, ainsi que d'autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2022 d'Aya datée du 31 mars 2023 et dans les autres documents d'Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Aya n'assume aucune obligation d'actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres d'Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s'y prête pas.

