/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ EST DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AU CANADA SEULEMENT ET IL EST INTERDIT DE LE DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES OU DE LE DIFFUSER AUX ÉTATS UNIS./

MONTRÉAL, le 15 sept. 2021 /CNW/ - Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA) (« Aya » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la clôture de son financement par voie d'acquisition ferme annoncé précédemment (le « placement »). Au total, 6 830 000 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») ont été vendues dans le cadre du placement au prix de 10,25 $ chacune, procurant ainsi à Aya un produit brut global de 70 007 500 $.

Le placement a été réalisé par un consortium de preneurs fermes dirigé conjointement par Desjardins Marché des capitaux (« Desjardins »), agissant à titre de teneur de livres unique, et Sprott Capital Partners (collectivement, les « co-chefs de file »), et comprenant aussi Valeurs mobilières Cormark inc., Financière Banque Nationale Inc., Stifel GMP et BMO Marchés des capitaux (collectivement avec les co-chefs de file, les « preneurs fermes »).

Les actions ordinaires ont été émises conformément au prospectus simplifié daté du 9 septembre 2021 (le « prospectus ») qui a été déposé dans chacune des provinces canadiennes. On peut consulter le prospectus sous le profil de la Société sur SEDAR (www.sedar.com).

Aya a l'intention d'affecter le produit net qu'elle a tiré du placement à l'agrandissement de la mine Zgounder, au développement de ses autres terrains et aux fins générales de son entreprise.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et aucune vente de titres ne sera effectuée aux États-Unis ou dans un autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n'ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États Unis, en sa version modifiée, le cas échéant, ou des lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables, et ils ne peuvent être placés ou vendus aux États Unis s'ils n'ont pas été inscrits en vertu de cette loi ou si une dispense applicable des obligations d'inscription qui y sont prévues n'a pas été obtenue.

À propos d'Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d'argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière produisant de l'argent pur cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d'argent Zgounder à forte teneur et explore ses terrains situés le long de la faille prometteuse du Sud-Atlas, dont plusieurs ont déjà été exploités dans le cadre d'anciennes mines productrices et recèlent des ressources historiques. En plus de son actif minier marocain, Aya compte le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui est en voie de passer à l'étape de l'étude de faisabilité.

L'équipe de direction d'Aya a pour objectif de maximiser la valeur de la participation des actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses plans relatifs à la production, aux ressources, à la gouvernance et à la croissance financière.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comporte de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes. Tous les renseignements qui figurent dans les présentes et qui ne portent manifestement pas sur des faits historiques pourraient constituer de l'information prospective. En règle générale, l'information prospective est signalée par l'utilisation de mots tels que « continuer de », « prévoir », « à l'heure actuelle », « raisonnable », « établi », « démontrer », « éventuel » et des expressions similaires, ou encore par l'utilisation du futur ou du conditionnel. L'information prospective comprend des énoncés relatifs à l'emploi du produit tiré du placement. L'information prospective comporte des risques connus et inconnus et un certain degré d'incertitude et repose sur d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus par la Société, son degré d'activité, son rendement ou ses réalisations diffèrent considérablement de ceux qu'exprime ou sous-entend l'information prospective, y compris (i) la volatilité du cours des actions, (ii) la conjoncture des marchés et la situation économique à l'échelle mondiale, (iii) la possibilité de devoir comptabiliser des dépréciations, (iv) les risques inhérents à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements miniers, y compris l'exactitude des estimations actuelles des réserves et des ressources minérales de la Société (y compris les estimations relatives au tonnage de minerai et à la teneur en minerai) et les plans miniers de la Société (y compris le fait que les caractéristiques métallurgiques puissent avoir des répercussions sur le taux de production et de récupération), (v) les risques inhérents à l'établissement du titre de propriété des terrains et des éléments d'actif miniers, y compris l'obtention des permis, et à la possibilité que les activités de développement, d'exploitation et de production de la Société ne correspondent pas aux attentes et aux projections, (vi) la fluctuation du cours des produits de base et les autres risques et facteurs qui sont décrits ou mentionnés à la rubrique intitulée « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société, que l'on peut consulter au www.sedar.com; tous ces risques devraient être examinés de concert avec les renseignements donnés dans le présent communiqué.

Bien que la Société ait tenté de relever les facteurs principaux qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans l'information prospective, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ne correspondent pas à ceux qui sont prévus, estimés ou attendus. Il n'est pas garanti que l'information prospective se révélera exacte, étant donné que les résultats effectivement obtenus et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux qui y sont prévus. L'information prospective est fournie afin d'aider les épargnants à comprendre l'entreprise, les activités et les projets d'exploration de la Société et pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Par conséquent, les épargnants ne devraient pas se fier indûment à l'information prospective. L'information prospective est donnée en date du présent communiqué et la Société n'assume aucune obligation de la mettre à jour, sauf si elle doit le faire pour se conformer aux lois applicables.

SOURCE Aya Gold & Silver Inc

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d'Aya, au www.ayagoldsilver.com, ou communiquer avec l'une des personnes suivantes : Benoit La Salle, FCPA FCA, Président et chef de la direction, [email protected]; Alex Ball, Vice-président, Expansion de l'entreprise et relations avec les investisseurs, [email protected]

Liens connexes

https://ayagoldsilver.com/