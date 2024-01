MONTRÉAL, le 19 janv. 2024 /CNW/ - Aya Or & Argent Inc. (TSX: AYA) (OTCQX: AYASF) (« Aya » ou la « Société ») est fière d'annoncer que la Société a été nommée au palmarès 2024 OTCQX Best 50, une liste des titres les plus performants négociés sur le marché OTCQX l'an dernier.

Aya figure sur cette liste pour la première fois après une première année civile complète à l'OTCQX, confirmant ainsi la valeur qu'elle génère pour ses actionnaires.

Aya s'est classée 12e parmi plus de 575 sociétés œuvrant dans différents secteurs industriels, grâce au rendement boursier de ses actions en 2023.

Benoit La Salle, président et chef de la direction, a déclaré : « Notre surperformance boursière en 2023 continue de nous distinguer en tant que société parmi les plus performantes et reflète notre engagement continu à réussir. Cette importante reconnaissance fait suite à notre classement au palmarès TSX30 pour une troisième année consécutive, et met en évidence notre exécution opérationnelle ainsi que notre discipline financière et la croissance au sein même de notre portfolio de projets, tous des éléments qui ont contribué à notre surperformance. »

Au cours de la dernière année, Aya a réussi à atteindre tous ses objectifs stratégiques, en réduisant notamment le risque à Boumadine en poursuivant l'exploration et les essais métallurgiques; en livrant une production annuelle et trimestrielle record à Zgounder; en franchissant avec succès toutes les étapes importantes en vue de l'expansion de la mine Zgounder; et en procédant à une refonte de ses programmes de santé et sécurité et de développement durable. Ce faisant, Aya se positionne comme un premier de classe à titre de producteur d'argent actif en exploitation minière et en exploration dans la ceinture de calibre mondial de l'Anti-Atlas au Maroc. Aya est également bien placée en tant que futur chef de file de l'industrie minière durable et a pris les mesures nécessaires pour décarboner ses opérations et rapprocher ses émissions de portée II près du seuil de zéro.

Le palmarès 2024 OTCQX Best 50 est un classement des sociétés les plus performantes sur le marché OTCQX en fonction du rendement global et de la croissance du volume quotidien moyen en valeur monétaire en 2023.

À propos d'Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d'argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d'argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l'Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d'anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui avance à l'étape de l'étude de faisabilité.

L'équipe de direction d'Aya a pour objectif de maximiser la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses opérations, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l'information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d'affaires d'Aya, le succès continu de ses efforts d'exploration, sa solide exécution continue de ses plans et de ses projets, sa capacité à accroître sa production d'argent et à générer de la valeur (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d'exploration) et d'autres opportunités. Dans la mesure du possible, des expressions ou des énoncés à l'effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l'information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, des énoncés et de l'information à propos des efforts d'Aya pour devenir un premier de classe à titre de producteur d'argent, l'avenir d'Aya en tant de chef de file de l'industrie minière durable et sa capacité de rapprocher ses émissions de portée II près du seuil de zéro. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l'avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n'a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s'avérer inexacts. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs, ainsi que d'autres risques et incertitudes, sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2022 d'Aya datée du 31 mars 2023 et dans les autres documents d'Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR + à l'adresse www.sedarplus.ca. Aya n'assume aucune obligation d'actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres d'Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s'y prête pas.

