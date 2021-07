AXTER Agroscience de St-Hilaire renforce son secteur ventes et accueille une nouvelle directrice des ventes corporatives pour l'ensemble du Québec

En outre, cette jeune professionnelle agronome verra à apporter une contribution à l'élaboration et à la réalisation de la stratégie commerciale de l'entreprise, tout en générant et maintenant des relations d'affaires productives avec les principaux intervenants à la grandeur du Québec, dans le but d'élargir la clientèle et d'introduire du même coup de nouveaux produits.

Pour le président d'AXTER Agroscience, Pierre Migner, agr., la venue de madame Lafortune est comme « un naturel pour l'entreprise », dans la mesure où la nouvelle directrice possède une expérience de premier plan du secteur agricole, ayant occupé successivement, depuis 2012 jusqu'à ce jour, des fonctions stratégiques de coordonnatrice à l'approvisionnement et au service à la clientèle d'Unicoop, dans la région de Chaudière-Appalaches et de cheffe du service à la clientèle et ventes végétales de Agri-Marché de St-Isidore, en Montérégie. « Madame Lafortune incarne parfaitement le célèbre proverbe qui dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années » a poursuivi monsieur Migner en se disant confiant de voir la croissance d'AXTER Agroscience se poursuivre allègrement dans un marché de plus en plus exigeant au chapitre des solutions nutritives foliaires dans lequel l'entreprise s'active avec succès depuis plus de 30 ans déjà, grâce notamment à un programme intensif de R&D en continu et de vérification de l'efficacité de plusieurs de ses biostimulants utilisés par les agriculteurs du pays avec les nouveaux herbicides et produits phytosanitaires.

Pour celui-ci, l'occasion s'avère propice au renforcement et à la dotation d'un nouveau souffle aux ventes des produits issus de la technologie 2.0 de l'entreprise.

Après des études en agronomie à l'Université Laval de Québec, madame Lafortune est devenue Bachelière en Sciences appliquées (B.A.Sc.) et a décroché coup sur coup, entre 2011 et 2016, un Certificat en sciences et technologies des aliments et un Certificat en Administration des affaires de la même institution.

« Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec des professionnels reconnus et entièrement dévoués à la satisfaction des besoins spécifiques du monde agricole québécois » a pour sa part affirmé madame Lafortune qui a dit croire que les solutions foliaires novatrices proposées par Axter Agroscience permettront encore aux cultures de ses multiples clients de recenser des augmentations notables de rendement ainsi qu'une amélioration de la qualité de leurs récoltes.

SOURCE Axter Agroscience inc.

