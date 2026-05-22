Créé par Austin Gill, John Getchell et Jeff Robbins, trois vétérans de l'industrie des semiconducteurs, Axion Semiconductor acquiert la plateforme mondiale des équipements de semiconducteurs Moov Technologies

GREENWOOD VILLAGE, Colorado, 22 mai 2026 /CNW/ - Axion Semiconductor, une entreprise de plateforme de semiconducteurs axée sur les opérations et les services de la chaîne d'approvisionnement, annonce avoir acquis Moov Technologies, une place de marché d'équipement de semiconducteurs basée à Austin, au Texas, et une plateforme de gestion d'actifs servant des clients dans plus de 55 pays. L'acquisition élargit la plateforme d'exploitation d'Axion Semiconductor et renforce sa position dans la chaîne d'approvisionnement de fabrication de semiconducteurs. Les clauses financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Axion Semiconductor, founded by semiconductor industry leaders Austin Gill, John Getchell and Jeff Robbins, acquires global semiconductor equipment marketplace Moov Technologies.

Moov Technologies s'est imposé comme une plateforme leader pour l'achat, la vente et la gestion d'équipements et de pièces de fabrication de semiconducteurs. Moov a mis au point la première plateforme interactive de marché d'équipement et de gestion des actifs au monde, fondée sur une pile technologique moderne conçue pour soutenir les opérations mondiales de fabrication de semiconducteurs. Bon nombre des plus grandes entreprises de semiconducteurs au monde comptent sur la plateforme de Moov pour gérer les actifs de fabrication, rationaliser les transactions et améliorer la visibilité sur tous les cycles de vie des équipements.

La plateforme de Moov prend en charge l'approvisionnement et la vente de semiconducteurs de fabrication, d'emballage, de test, d'équipement EMS et SMT, ainsi que d'outils excédentaires, inactifs et de déchet. En plus des services de marché, l'entreprise offre des capacités de logistique, de désinstallation, de gréage, de mise en caisse, de remise à neuf, d'installation et de suivi des expéditions en direct pour les clients qui exercent leurs activités dans plusieurs régions. La plateforme de Moov combine la fonctionnalité du marché numérique avec des services opérationnels qui prennent en charge les transactions complexes d'équipement semiconducteur, de la mise en liste initiale à la livraison et à l'installation.

Basé au Colorado, Axion acquiert et intègre des entreprises de semiconducteurs dans une plateforme d'exploitation unifiée conçue pour répondre aux besoins changeants en matière d'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement des semiconducteurs. L'entreprise a été créée par les vétérans de l'industrie des semiconducteurs Austin Gill, John Getchell et Jeffrey Robbins. Ensemble, l'équipe de direction compte plus de 60 ans d'expérience dans la création, la propriété et l'exploitation de chefs de file de l'industrie et a géré des milliards de dollars en équipements de semiconducteurs, en services et en transactions sur les marchés mondiaux.

« Moov a bâti une plateforme et une entreprise exceptionnelles avec une solide réputation dans l'industrie des semiconducteurs », déclare Austin Gill, chef de la direction d'Axion Semiconductor. « La technologie, les relations avec les clients et les capacités opérationnelles de l'entreprise lui ont permis de devenir un partenaire de confiance pour de nombreux grands fabricants mondiaux. En réunissant la plateforme de Moov avec l'équipe de direction d'Axion et la stratégie à long terme, nous croyons que l'entreprise est bien placée pour accélérer sa croissance et étendre son rôle au sein de l'écosystème mondial des semiconducteurs. »

« L'une des forces de la plateforme Moov est sa capacité à connecter les propriétaires d'équipement, les acheteurs et les fournisseurs de services grâce à un processus plus efficace et transparent », déclare Jeff Robbins, directeur de l'exploitation d'Axion Semiconductor. « L'industrie des semiconducteurs continue de faire face à une complexité croissante en matière d'approvisionnement en équipement, d'utilisation des actifs et de gestion du cycle de vie. En combinant les capacités de la plateforme de Moov à l'infrastructure opérationnelle d'Axion, nous sommes en mesure de mieux soutenir nos clients dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semiconducteurs. »

Jim O'Reilly occupera le poste de chef de la direction de Moov Technologies, tandis que Jeff Kielty continuera d'assumer son rôle de directeur général. L'équipe de direction combinée possède des décennies d'expérience dans la fabrication de semiconducteurs, l'exploitation d'équipement, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les services technologiques.

Moov Technologies poursuivra ses activités à partir de ses centres d'Austin, au Texas, et de New York, dans l'État de New York, tout en soutenant ses clients en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. La société maintient également des opérations à Tempe, en Arizona et à Taipei, à Taïwan, dans le cadre de la plateforme plus large d'Axion Semiconductor. L'acquisition permettra à Moov d'étendre sa plateforme et ses services tout en continuant de répondre aux besoins opérationnels des fabricants de semiconducteurs et des fournisseurs d'équipement à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur Axion Semiconductor, visitez le site www.axionsemi.co/. Pour en savoir plus sur Moov Technologies, rendez-vous sur https://moov.co/.

À propos d'Axion Semiconductor

Axion Semiconductor, basé à Greenwood Village, au Colorado, acquiert et intègre des entreprises de chaîne d'approvisionnement de semiconducteurs dans une plateforme d'exploitation unifiée soutenant les activités de fabrication de semiconducteurs à l'échelle mondiale. Fondée par les vétérans de l'industrie des semiconducteurs Austin Gill, John Getchell et Jeff Robbins, l'entreprise se concentre sur le développement d'infrastructures, de capacités opérationnelles et technologiques qui répondent aux besoins changeants de l'industrie mondiale des semiconducteurs. Les secteurs d'activité d'Axion Semiconductor comprennent Moov Technologies et Texas Semiconductor Technologies, dont les activités couvrent l'Amérique du Nord et l'Asie.

À propos de Moov Technologies

Moov Technologies est un marché d'équipement semiconducteur et une plateforme de gestion des actifs dont le siège social est situé à Austin, au Texas. La société a développé la première plateforme interactive de marché d'équipement et de gestion d'actifs au monde pour l'équipement et les pièces de fabrication de semiconducteurs, soutenant des clients dans plus de 55 pays. En plus de son marché numérique, Moov fournit des services de logistique, de remise à neuf, d'installation et de soutien opérationnel aux fabricants de semiconducteurs, aux fournisseurs d'équipement et aux entreprises connexes dans le monde entier.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2985486/Moov_Technologies.jpg

SOURCE Axion Semiconductor

CONTACT : Morgan Lawrence, APR, directrice des communications, THE rAVe Agency, portable : 419 631-8052, courriel : [email protected], www.theraveagency.com