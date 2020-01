Axiom Space obtient de la NASA l'approbation l'autorisant à construire sa station spatiale commerciale sur la SSI

Cofondée par Kam Ghaffarian (Ph.D.), entrepreneur spatial de renom, et Michael Suffredini, ancien directeur du programme ISS de la NASA, qui cumulent tous deux plus de 35 ans d'expérience des vols spatiaux habités, Axiom entend lancer un module de nœud, une installation de recherche et de fabrication, un habitat de l'équipage et un observatoire de la Terre à grande fenêtre pour constituer le « segment Axiom » de la SSI. Cette nouvelle plateforme commerciale, qui augmentera sensiblement le volume utile et habitable de la SSI, viendra offrir de nouvelles pistes de recherche dans de nombreux domaines, tels que les études d'isolation et l'observation de la Terre, et permettra le transfert progressif des travaux novateurs menés sur place afin d'éviter les interruptions lorsque la SSI sera finalement mise hors service.

Axiom Space compte lancer le premier module au cours du second semestre 2024.

Michael Suffredini a commenté : « Nous saluons la décision audacieuse de la NASA d'ouvrir la voie à un avenir commercial en orbite terrestre basse (LEO). Notre sélection par la NASA est une consécration tant pour l'équipe Axiom, vue notre caractère unique, que pour notre plan d'entreprise pour créer et soutenir un écosystème LEO prospère, durable et dirigé par les Américains. »

« Axiom, a-t-il ajouté, a pour mission de mettre en place l'infrastructure spatiale nécessaire pour qu'une diversité d'utilisateurs puissent mener des recherches, découvrir de nouvelles technologies, tester des systèmes d'exploration de la Lune et de Mars, fabriquer des produits perfectionnés destinés à être utilisés en orbite et au sol et, à terme, servant à améliorer la vie sur Terre. Alors que nous misons sur l'héritage et les acquis du programme ISS, nous entendons mener cette initiative phare en travaillant avec la NASA et l'écosystème des partenaires internationaux actuels et futurs. »

En effet, le facteur décisif de la sélection d'Axion relève de son équipe de direction, c'est-à-dire de son expertise de haut niveau dans la gestion des vols spatiaux habités, l'ingénierie et l'exploitation des systèmes spatiaux, l'utilisation de la microgravité, le financement spatial, le marketing et le droit.

D'un côté, Kam Ghaffarian a fondé Stinger Ghaffarian Technologies (SGT) qui, ayant pris de l'ampleur, est devenue le deuxième fournisseur de services d'ingénierie à la NASA, assurant à ce titre la formation de ses astronautes et le fonctionnement de la SSI. De l'autre, il y a KBR qui assure ces fonctions à présent, ayant repris SGT en 2018 et rejoint l'équipe Axiom en étant entrepreneur sous-traitant à la proposition gagnante.

« Une plateforme commerciale en orbite terrestre porte en elle le ferment d'un changement de société à l'exemple de celui que subissent les astronautes lorsqu'ils voient la planète d'en haut », explique M. Ghaffarian, président exécutif d'Axiom. « Notre objectif est de faire progresser l'état de l'humanité et des connaissances humaines. Je suis heureux de voir reconnaître l'équipe Axiom, du fait de notre expertise avancée en termes de vol spatial habité, d'ingénierie et d'exploitation, gage de notre savoir-faire dans ces domaines et de notre capacité de mettre à profit la SSI. »

L'équipe Axiom comprend également Boeing, Thales Alenia Space Italy, Intuitive Machines et Maxar Technologies.

Axiom est fondée en 2016 portée par sa vision de faire entrer la civilisation humaine dans l'orbite circumterrestre. Outre la construction et le lancement du segment Axiom, la société procédera également des vols en équipage à destination de la SSI et, ultérieurement, du complexe SSI/Axiom, à raison de deux ou trois vols par an. Avant que la SSI ne soit mise hors service, quelques mois avant, Axiom lancera sa grande plateforme électrique pour assurer, comme le faisait la SSI, l'alimentation et le refroidissement du segment Axiom.

À la date du déclassement de la SSI, le segment Axiom s'en détachera et continuera à fonctionner en étant une station spatiale commerciale en vol libre et accessible au monde entier. Cette station aura été construite à une fraction du coût de la SSI. La NASA, ayant plus à supporter les coûts d'exploitation de la SSI, pourra se lancer corps et âme dans une nouvelle ère d'exploration.

« Les vols spatiaux humains imposent une courbe d'apprentissage extrêmement raide, mais l'expérience collective chez Axiom l'a très bien entamée. Et comme nous savons de première main ce qui marche ou non en LEO, nous nous employons à innover en termes de design, d'ingénierie et de procédés, tout en veillant à la sécurité et en réduisant considérablement les coûts », a conclu M. Suffredini.

À propos d'Axiom Space

Axiom Space est fondée en 2016 portée par l'ambition d'en faire une réalité, à savoir la vie et le travail en orbite, cette réalité étant comprise comme un moyen de poursuivre durablement l'exploration spatiale lointaine et d'améliorer la vie sur Terre. Alors qu'elle s'emploie à construire et à lancer le segment Axiom pour monter un jour la première station spatiale commerciale au monde, Axiom propose aujourd'hui aux particuliers des expéditions à destination de la SSI en lançant des vols en équipage à raison de deux ou trois vols par an. Pour en savoir plus sur Axiom, rendez-vous sur www.axiomspace.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1082752/F_AxStation_Forward_Persp1_Rev1_Instagram.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1082753/Image___Axiom_modules_connected_to_ISS.jpg

SOURCE Axiom Space

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Beau Holder, [email protected], http://www.axiomspace.com

Liens connexes

http://www.axiomspace.com