HOUSTON, 26 janvier 2021 /CNW/ - Axiom Space a dévoilé mardi l'équipage qui réalisera le premier vol de particuliers vers une destination en orbite terrestre basse de l'histoire de l'humanité. Il s'agira de la toute première mission entièrement privée à mettre le cap vers la Station spatiale internationale (SSI).

Vous trouverez le communiqué de presse interactif multicanal ici : https://www.multivu.com/players/English/8798651-axiom-space-reveals-historic-first-private-crew-planned-to-visit-international-space-station/

L'équipage du projet de mission historique Axiom Space-1 (Ax-1) comprendra Michael López-Alegría, ancien astronaute de la NASA et vice-président d'Axiom au poste de commandant; Larry Connor, entrepreneur américain, investisseur impliqué dans les organismes à but non lucratif et militant au poste de pilote; Mark Pathy, investisseur et philanthrope canadien; et Eytan Stibbe, investisseur d'impact et philanthrope d'Israël.

M. López-Alegría, qui a effectué quatre vols dans l'espace au cours d'une carrière sans précédent de 20 ans à la NASA et qui a visité la SSI pour la dernière fois en 2007, deviendra la première personne à commander un vol spatial habité à la fois civil et commercial. M. Connor deviendra le premier pilote de mission privé dans l'histoire des vols spatiaux.

M. Pathy sera le 11e astronaute canadien. M. Stibbe, un ami intime de l'astronaute de Colombie Ilan Ramon et ancien pilote de la Force aérienne israélienne, sera le deuxième astronaute israélien. Les deux hommes participeront au vol à titre de spécialistes de mission.

« Cette équipe de pionniers, le premier équipage spatial du genre, incarne un moment décisif dans la poursuite éternelle de l'exploration et du progrès humain, a déclaré M. López-Alegría. Je sais d'expérience que ce que les humains vivent dans l'espace est profond et les pousse à contribuer de façon plus importante à leur retour sur Terre. Et comme tous les astronautes qui les ont précédés, les membres de cet équipage ont accompli le genre de choses qui leur permettent d'assumer cette responsabilité, d'agir en fonction de cette expérience et d'avoir un réel impact à l'échelle mondiale.

Je me réjouis à l'idée de diriger cette équipe et de participer à sa prochaine contribution concrète et productive à l'histoire de l'humanité, tant en orbite que de retour sur Terre. »

Peggy Whitson, ancienne astronaute de la NASA, sera la commandante de relève de l'Ax-1, tandis que John Shoffner, de Knoxville, au Tennessee, sera le pilote de relève de la mission. L'équipage principal et l'équipage de remplacement, qui devront adopter l'approche traditionnelle héritée de l'ère des vols spatiaux civils dans le cadre de ce vol spatial privé, seront soumis au programme d'entraînement complet d'Axiom.

Axiom Space-1 (Ax-1)

La mission Ax-1 proposée impliquera un séjour de l'équipage dans le segment américain de la SSI pendant environ huit jours. L'équipage participera alors à différents projets de recherche et de philanthropie.

M. Connor, qui a fondé et dirigé des entreprises des secteurs de l'immobilier de la technologie financière et des organismes sans but lucratif, travaillera à des projets de recherche en collaboration avec la Mayo Clinic et la Cleveland Clinic. Il a également l'intention d'enseigner aux étudiants de la Dayton Early College Academy, dans sa ville natale de Dayton, en Ohio.

M. Pathy collabore avec l'Agence spatiale canadienne et l'Hôpital de Montréal pour enfants. Ces organismes aident à déterminer les projets de recherche en santé qui pourraient être entrepris pendant la mission.

M. Stibbe envisage de mener des expériences scientifiques en collaboration avec des chercheurs et entrepreneurs israéliens et coordonnées par The Ramon Foundation et l'Agence spatiale israélienne au ministère des Sciences et des Technologies, et d'entreprendre des activités éducatives en orbite pour inspirer les enfants, les jeunes et les éducateurs israéliens.

« Nous cherchions à former un équipage pour cette mission historique qui avait démontré un engagement de toute une vie à améliorer la vie des gens sur Terre, et je suis heureux de dire que nous avons réussi avec ce groupe, a déclaré Michael Suffredini, président-directeur général d'Axiom Space. Ce n'est que la première de plusieurs équipes spatiales d'Axiom dont les missions privées vers la Station spatiale internationale ouvriront véritablement la voie à un avenir fructueux pour l'humanité dans l'espace. Les membres de ces équipes feront ensuite une différence importante dans le monde lorsqu'ils rentreront chez eux. »

Axiom Space est l'unique fournisseur de missions orbitales à service complet de l'industrie spatiale commerciale pour les astronautes privés et nationaux. Son offre tout compris propose des services comme la formation, le transport, la planification de mission, le développement du matériel, le maintien des fonctions vitales, le soutien médical, les services d'équipage, la certification de la sécurité et du matériel, les opérations en orbite et la gestion globale de la mission.

Pionnier de la commercialisation de l'orbite terrestre basse (OTB)

La mission Ax-1, dont la première occasion de lancement est prévue au plus tôt en janvier 2022 à bord d'un vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon, est la première d'une série de missions « pionnières » d'astronautes privés d'Axiom Space à bord de la SSI, sous réserve de l'approbation de la NASA et de ses partenaires internationaux. Axiom Space et la NASA collaborent à l'approbation finale d'un accord type de passation de commande (BOA) officiel visant à permettre les missions privées d'astronautes, et d'autres discussions sont en cours pour convenir du profil de la mission Ax-1 et l'autoriser.

Axiom, dont le siège social est à Houston, a l'intention de proposer des vols d'astronautes privés et nationaux à bord de la SSI à une fréquence pouvant atteindre deux vols par année en fonction des occasions de vol à mesure qu'elles sont offertes par la NASA, tout en construisant simultanément sa propre station spatiale privée. Les modules de la station Axiom seront fixés au nœud Harmony de la SSI dès 2024, une expansion commerciale du laboratoire orbital pour lequel la NASA a sélectionné Axiom en janvier 2020.

Quand la SSI arrivera à terme, la station Axiom se séparera pour former la première station spatiale autonome, privée et disponible au niveau international. Elle deviendra le nœud central d'un réseau futur de recherche, de fabrication et de commerce dans le secteur de l'OTB.

À propos d'Axiom Space

Axiom Space a été fondée en 2016 dans le but de créer un chez-soi dans l'espace prospère qui profite à tous les humains. Tout en réalisant les travaux de construction en vue du lancement du segment Axiom de la Station spatiale internationale dans le but de former un jour la première station spatiale commerciale autonome au monde, Axiom donne accès à la SSI aujourd'hui en effectuant des missions complètes avec équipage de bout en bout pour des astronautes professionnels et privés. Pour en savoir plus sur Axiom, consultez le site www.axiomspace.com.

SOURCE Axiom Space

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Demandes de renseignements des médias : Beau Holder, [email protected], http://www.axiomspace.com

Liens connexes

http://www.axiomspace.com