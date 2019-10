Axine traite avec succès un large éventail de produits pharmaceutiques polluants dans les eaux usées industrielles

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 29 octobre 2019 /CNW/ - Axine Water Technologies, fournisseur de traitement des eaux usées industrielles sur site, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un programme d'essais à long terme pour valider sa technologie d'oxydation électrochimique pour traiter des principes pharmaceutiques actifs dans les eaux usées. Le programme d'essais a confirmé avec succès que la technologie exclusive d'oxydation électrochimique d'Axine est capable de traiter un large éventail de principes actifs à des niveaux très bas pour répondre aux objectifs les plus exigeants en vue d'un rejet sans danger dans l'environnement.

Le programme d'essais a été mené sur une gamme de principes actifs comme des antibiotiques, des antimicrobiens, des médicaments chimiothérapeutiques, des analgésiques et d'autres principes actifs que l'on trouve couramment dans les eaux usées issues des procédés de fabrication. Les essais ont été menés sur des principes actifs individuels ainsi que sur des « mélanges » de plusieurs principes actifs à différentes concentrations et avec des origines chimiques diverses. Les masses moléculaires des principes actifs testés allaient de moins de 150 g/mol à plus de 800 g/mol.

Dans tous les cas, les résultats montrent que la technologie d'Axine a traité des principes actifs à des niveaux inférieurs aux exigences du site, inférieurs aux valeurs de concentration sans effet prévu (CSEP) et/ou inférieurs aux limites de détection analytiques, certains aussi bas que <0,005 ppb. Les valeurs CSEP sont des objectifs recommandés par l'industrie pour les concentrations de principes actifs qui sont sans danger pour les écosystèmes. Les essais et les analyses ont été menés dans les installations de développement de produit d'Axine à Vancouver, au Canada, ainsi que sur des sites de clients.

« Notre objectif est d'établir de nouvelles normes pour traiter les principes actifs et d'autres substances organiques toxiques dans les eaux usées pharmaceutiques afin d'aider à éliminer les principes actifs dans les effluents industriels, réduire les risques environnementaux et concrétiser nos objectifs de durabilité, » a déclaré Jonathan Rhone, chef de la direction d'Axine. « Ces résultats démontrent la polyvalence de notre technologie pour répondre aux exigences les plus strictes dans le traitement d'une gamme diverse de principes actifs. »

La technologie d'oxydation électrochimique d'Axine est idéale pour traiter les principes actifs dans les eaux usées pharmaceutiques. La technologie d'Axine applique de l'électricité sur des électrodes de pointe pour oxyder et détruire tous les types de principes actifs sans utiliser de produits chimiques dangereux et sans générer de déchets liquides ou solides.

Pour ce programme d'essais, Axine a reçu le soutien du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC).

Pour en savoir plus, téléchargez le bulletin technique des principes actifs d'Axine.

À propos d'Axine Water Technologies

Axine a créé une nouvelle norme pour le traitement des produits polluants organiques toxiques persistants dans les eaux usées provenant des usines de fabrication de produits pharmaceutiques, chimiques ou d'autres types d'installations industrielles. La technologie révolutionnaire d'Axine allie une technologie d'oxydation électrochimique avancée avec un système modulaire flexible et un modèle commercial d'eaux usées comme service. Axine offre aux clients une solution solide et polyvalente capable de traiter tous les types de produits organiques pour répondre aux exigences les plus contraignantes de traitement sans besoin de recourir à des produits chimiques dangereux. Le modèle de service d'Axine permet aux clients d'atteindre leurs objectifs de traitement d'eaux usées et de durabilité avec un minimum d'investissement de capital et de risque technologique. Pour en savoir plus, consultez le site www.axinewater.com.

