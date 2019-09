Axine conclut avec un important fabricant une entente de service pluriannuelle pour le traitement des eaux usées pharmaceutiques

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 17 septembre 2019 /CNW/ - Fournisseur connu de services de traitement des eaux usées industrielles sur site, Axine Water Technologies annonce avoir signé avec un important fabricant pharmaceutique une entente pluriannuelle pour la prestation de services de traitement des eaux usées dans son usine de fabrication située dans le Midwest des États-Unis. Les eaux usées, contaminées par des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et des solvants, sont actuellement transportées par camion, hors site, et incinérées.

Dans le cadre de cet accord, Axine va concevoir, construire sur place, dans l'usine du client, un système de traitement des eaux usées, l'exploiter et l'entretenir, en tant que propriétaire du dispositif. Le système, axé sur la technologie d'oxydation électrochimique brevetée d'Axine, détruira les IPA de telle sorte que l'eau, une fois traitée, peut se trouver rejetée en toute sécurité dans les égouts.

Équipée de la solution Axine, l'usine pharmaceutique pourra réaliser des économies immédiates, gagner en efficacité opérationnelle et améliorer son bilan écophile en éliminant plus de 161 000 km (100 000 milles) de camionnage, en se passant d'incinérer des déchets chiffrés à plus de 36 millions de kg (8 millions de livres) et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre pendant la durée de l'accord.

L'accord fait suite à des tests de traitabilité ayant permis de vérifier le coût et les performances de la technologie Axine, en termes de capacité de traitement des eaux usées du client dans le respect des exigences réglementaires municipales en la matière. Le développement et la commercialisation de la technologie d'Axine sont soutenus par le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI-CNRC) et Technologies du développement durable Canada (TDDC).

« La technologie d'Axine, une innovation dans le traitement des eaux usées, s'attaque à un problème de l'industrie pharmaceutique, à l'échelle mondiale, et permettra le traitement sûr et fiable des eaux usées, entre autres avantages, bien nombreux, en termes de durabilité, de productivité et de santé », a déclaré Leah Lawrence, présidente-directrice de TDDC.« Nous sommes très heureux de soutenir les efforts accrus d'Axine pour accroître sa compétitivité sur les marchés internationaux, et ce, en faisant appel à des technologies de pointe, et promouvoir les initiatives de développement durable dans le monde entier. »

De son côté, Jonathan Rhone, président-directeur général d'Axine, a déclaré : « Les sociétés pharmaceutiques du monde entier se sont engagées à réduire les incidences environnementales de leurs activités de fabrication. Ce projet illustre de façon éclatante en quoi consiste la nouvelle norme de diligence qu'Axine est en train d'établir, relativement au traitement des IPA dans les flux de déchets pharmaceutiques, une norme qui aide l'industrie pharmaceutique à atteindre ses objectifs de durabilité tout en réduisant le coût, le risque et l'impact des produits pharmaceutiques sur l'environnement. »

À propos de Technologies du développement durable Canada

Technologies du développement durable Canada (TDDC), une fondation créée par le gouvernement du Canada, a pour mission de faire avancer au Canada l'innovation dans le domaine des technologies propres en finançant et en appuyant les petites et moyennes entreprises qui s'emploient à développer et à déployer des solutions technologiques vertes.

À propos d'Axine Water Technologies

Axine, soucieuse de s'attaquer à un problème mondial, a établi une nouvelle norme de traitement des polluants organiques toxiques dans les eaux usées pharmaceutiques et d'autres secteurs industriels. La solution d'Axine marque une rupture en ce qu'elle allie une technologie électrochimique de pointe, une conception de système modulaire et l'analyse de données à un modèle d'entreprise unique, celui du traitement des eaux usées en tant que service. Notre approche permet aux clients de réaliser des économies, de diminuer les risques, de rationaliser leurs opérations, de réduire les déchets et les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre leurs objectifs de durabilité. Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site à l'adresse www.axinewater.com.

Personne-ressource aux médias :

Kristin Mills, directrice du marketing

Axine Water Technologies

Téléphone : 404-402-0267

Courriel : kmills@axinewater.com

