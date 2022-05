AXES FINTECH ÉTABLIT SON SIÈGE SOCIAL À MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW/ -- AXES.ai ("AXES" ou la "Compagnie") est heureuse d'annoncer la formation de la division AXES Fintech et l'établissement de son siège social à Place Ville Marie à Montréal, Canada. AXES Fintech a déjà engagé plus de quinze personnes dans le but de continuer le développement et l'accélération de la plateforme SOUVERAIN.

La plateforme SOUVERAIN est la première solution infonuagique dans l'industrie du jeu des casinos qui intègre toutes les étapes d'une expérience sans numéraire. SOUVERAIN offre l'intégration de toutes les technologies sans numéraire existantes sur une même plateforme infonuagique, telles que les impressions de code-barres, les cartes intelligentes, les kiosques, ATM ou applications mobiles.

SOUVERAIN élimine les problèmes de traçabilité et de transparence et transforme le jeu en une source de divertissement légitime et sécuritaire. La gestion de KYC (connaître votre client), AML (anti-blanchiment d'argent), et la gestion du jeu responsable sont au cœur de la solution Fintech afin de garantir une expérience de jeu sécuritaire et amusante sans les dangers associés au jeu de hasard.

"Je suis très excité par l'ouverture d'AXES Fintech à Montréal et de la qualité extraordinaire des membres de l'équipe que nous recrutons," mentionne le président et chef de la direction d'AXES, Earle G. Hall. "Nous sommes un fleuron québécois à l'international et une jeune fintech du Québec. Notre industrie fait le virage vers la légitimation par la traçabilité et le sans numéraire et Montréal est un pôle d'excellence mondial dans la fintech et AXES Fintech est maintenant un fier membre de la communauté."

AXES.ai est une Fintech de classe mondiale, présente dans plus de 40 pays, dédiée à l'éradication du blanchiment d'argent, du jeu addictif et des activités illicites. AXES permet aux gouvernements, aux casinos et aux opérateurs de collecter en temps réel des données IoT basées sur la blockchain, l'intelligence artificielle et des solutions sans numéraire. AXES Fintech intègre l'ensemble du processus de paiement sans numéraire à boucle fermée et à boucle ouverte, via une application virtuelle pour caissiers, l'intégration aux kiosques et Butler, une application de portefeuille électronique avant-gardiste. AXES Média bénéficie d'une expérience multimédia interactive hautement engagée pour diffuser de la publicité, des annonces, des informations et du contenu interactif et est entièrement intégrée à l'expérience AXES sans numéraire. En fournissant des informations quantitatives en temps réel et exploitables, des applications sans numéraire complètement intégrées et des APPS sans limite, AXES est l'avenir de la gestion des informations de casino AUJOURD'HUI.

