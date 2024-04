Axel Springer et Microsoft élargissent leur partenariat dans les domaines de la publicité, de l'IA, du contenu et des services de Microsoft Azure

Les entreprises tireront parti de leurs forces respectives en matière de publication numérique et de technologie pour accélérer leur croissance à l'ère de l'IA

REDMOND, Washington, et BERLIN, 29 avril 2024 /CNW/ - Axel Springer SE et Microsoft Corp. ont annoncé un partenariat élargi et multidimensionnel dans les domaines de la publicité, de l'IA, du contenu et de l'informatique en nuage. La coopération vise à tirer parti de l'innovation de pointe pour soutenir le journalisme indépendant partout dans le monde.

Le partenariat élargira et approfondira la coopération existante à différents niveaux. La collaboration actuelle en matière de technologie publicitaire sera élargie pour inclure POLITICO. En s'appuyant sur un engagement mutuel envers les principes et le potentiel d'une IA responsable, les deux entreprises s'associeront pour développer de nouvelles expériences axées sur l'IA pour leurs utilisateurs. De plus, les utilisateurs de Microsoft Start-MSN auront accès à plus de contenu haut de gamme des marques de nouvelles d'Axel Springer, et Axel Springer migrera ses solutions SAP vers Microsoft Azure.

« Dans cette nouvelle ère de l'IA, les partenariats sont essentiels pour préserver et promouvoir le journalisme indépendant tout en assurant un paysage médiatique florissant, a déclaré Mathias Döpfner, chef de la direction d'Axel Springer. Nous sommes optimistes quant à l'avenir du journalisme et aux possibilités que nous pouvons créer grâce à ce partenariat élargi avec Microsoft. »

« Cette nouvelle génération de l'IA transforme presque tous les aspects du travail et de la vie, y compris la façon dont les gens recherchent et consomment du contenu en ligne, a déclaré Satya Nadella, présidente et cheffe de la direction de Microsoft. Notre partenariat élargi avec Axel Springer combine leur leadership en matière de publication numérique avec la puissance du nuage Microsoft, y compris nos solutions publicitaires, pour créer des expériences novatrices axées sur l'IA et créer de nouvelles possibilités pour les annonceurs et les utilisateurs. »

Éléments clés du partenariat

Étendre la collaboration en matière de technologies publicitaires aux États-Unis : Axel Springer adoptera Microsoft Advertising comme solution de serveur publicitaire, élargissant son partenariat actuel en Europe pour y inclure les États-Unis. POLITICO intégrera la technologie de Microsoft Advertising en tant que solution complète, qui sera améliorée par AdLib, la solution d'Axel Springer en matière de gestion et d'optimisation des technologies publicitaires. POLITICO sera également intégré au réseau Microsoft Advertising, ce qui permettra aux annonceurs d'atteindre un auditoire plus vaste.

À propos d'Axel Springer

Axel Springer est une entreprise de médias et de technologies qui exerce ses activités dans plus de 40 pays. En fournissant de l'information par l'intermédiaire de ses diverses marques médiatiques (entre autres BILD, WELT, BUSINESS INSIDER et POLITICO) et de ses portails de petites annonces (The Stepstone Group et AVIV Group), Axel Springer permet aux utilisateurs de prendre librement des décisions pour leur vie.

L'entreprise est passée avec succès d'une entreprise de médias imprimés traditionnels au premier éditeur numérique d'Europe. Grâce à une croissance accélérée, Axel Springer vise à devenir le chef de file mondial du contenu numérique et des petites annonces numériques. Le siège social de l'entreprise est situé à Berlin et emploie plus de 18 000 personnes dans le monde.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) crée des plateformes et des outils alimentés par l'IA pour offrir des solutions novatrices qui répondent aux besoins changeants de nos clients. L'entreprise technologique s'engage à rendre l'IA disponible à grande échelle et à le faire de façon responsable, avec la mission de donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens d'en faire plus.

