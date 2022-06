Axe routier 173/277, entre Saint-Henri et Saint-Anselme - Inauguration du dernier tronçon du projet de réaménagement

SAINT-HENRI, QC, le 27 juin 2022 Le réaménagement de l'axe routier 173/277 est maintenant terminé. La députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille, Mme Stéphanie Lachance, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a procédé aujourd'hui à l'inauguration du dernier tronçon de ce projet d'envergure.

Cette dernière phase des travaux, réalisée au coût total de 37 M$, consistait à réaménager la route sur une longueur de 6,1 km, entre Saint-Henri et Saint-Anselme, afin d'en améliorer la fonctionnalité, tout en rehaussant la sécurité des usagers et en facilitant le transit de la circulation lourde. Les améliorations apportées se traduisent principalement par :

l'élargissement de la route, de deux à quatre voies, avec chaussées séparées par un terre-plein central à certains endroits, entre les municipalités de Lévis et Saint-Anselme , dans le but de réduire le risque de collision frontale;

, dans le but de réduire le risque de collision frontale; l'aménagement de boucles de virage pour faciliter les manœuvres de demi-tour et pour diminuer les détours engendrés par la présence d'un terre-plein central dans le secteur rural;

le réaménagement de différentes intersections, dont la construction d'un carrefour giratoire, afin d'améliorer la sécurité et la fonctionnalité à l'intersection avec le rang de la Montagne, tout en assurant la transition entre les secteurs périurbain et rural.

« Deux aspects ont revêtu une importance capitale pour notre gouvernement durant ce projet : la prise en compte de l'opinion citoyenne, notamment par la collaboration avec le Comité action-sécurité axe 277/173, et le maintien de la sécurité des usagers de la route à toutes les étapes des travaux. Ainsi, nous avons été en mesure d'adapter nos actions tout au long du processus, et le résultat est fort concluant. La population peut désormais circuler en toute sécurité sur cet axe routier, complètement revu et réaménagé. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La route 277 est une artère importante pour Bellechasse, mais elle soulevait de grands enjeux pour la sécurité des citoyens et des usagers de la route. Le besoin de réaménagement de l'axe 277/173 a nécessité un long processus de travail avec plusieurs étapes de réalisation pour en arriver à une route des plus sécuritaires. Les différents intervenants, dont le ministère des Transports et le Comité action-sécurité axe 277/173, ont travaillé d'arrache-pied pour arriver à aménager ce que nous inaugurons aujourd'hui. Je suis convaincue que ces réaménagements augmenteront la sécurité des usagers de la route dans ce secteur et amélioreront la fluidité, en plus de répondre aux besoins de la population. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille

Les dernières interventions se sont échelonnées de 2018 à 2021 et se sont concentrées dans trois secteurs :

de la rue Albert-DeBlois jusqu'au rang de la Montagne (2018);

jusqu'au rang de la Montagne (2018);

du chemin de la Petite-Grillade jusqu'au chemin du Trait-Carré (2020);



du rang de la Montagne jusqu'au chemin de la Petite-Grillade (2021).

Rappelons que, depuis 2005, d'autres segments de l'axe routier 173/277 entre Lévis et Sainte-Claire ont également fait l'objet d'un réaménagement :

reconstruction du profil urbain de la municipalité de Sainte-Claire, sur 3,1 km, entre 2005 et 2010 (13,4 M$);

, sur 3,1 km, entre 2010 (13,4 M$);

reconstruction du profil urbain de la municipalité de Saint-Anselme, sur 3,4 km, entre 2006 et 2012 (15,1 M$);

, sur 3,4 km, entre 2012 (15,1 M$);

élargissement à quatre voies, entre Lévis et le sud de Saint-Henri, sur 9,3 km, entre 2006 et 2018 (57,5 M$).

