AWE 2021 : Dreame lance de nouveaux produits, notamment l'aspirateur sans fil V16 et le Dreame Bot L10 Pro

Élaboré de façon indépendante par Dreame, le moteur haute vitesse sans balai SPACE 6.0 innovant et efficace qui équipe l'aspirateur sans fil V16 peut atteindre 160 000 tr/min et une puissance d'aspiration de 200 AW pour un nettoyage très performant. L'aspirateur et vadrouille tout-en-un est en mesure d'effectuer un nettoyage en profondeur, ce qui permet d'économiser du temps et de la main-d'œuvre. Sa brosse à plancher éclairée rétroprojetée assure également une propreté absolue sans qu'aucun coin ne soit négligé.

Muni d'un système de navigation par lidar précis reposant sur une technologie à double laser et un capteur de distance laser (LDS), le Dreame Bot L10 Pro peut détecter et éviter les obstacles tout en reconstruisant constamment l'environnement 3D en temps réel. Son système cartographique avancé permet une planification dynamique des trajets et peut être géré à partir d'une application ou d'Alexa. Grâce à sa puissance d'aspiration ultra-forte de 4 000 Pa, le Dreame Bot L10 Pro peut facilement enlever la saleté et les gros débris. Ce produit devrait être mis sur les tablettes virtuelles d'Amazon et d'AliExpress au début de mai.

L'exposition de Dreame, qui a été digne du prix AWE 2021, a compris de nombreuses activités interactives visant à révéler au public les nouveaux produits et les nouvelles technologies de l'entreprise. La présentation a également incité les médias de premier plan Bloomberg Businessweek et Forbes Chine à accorder une entrevue au chef de la direction de Dreame dans le cadre d'un possible rapport détaillé au cours des prochaines semaines.

« L'innovation, ce sera la clé pour nous au cours des cinq prochaines années. Nous consacrerons plus d'énergie et de temps à rechercher des renseignements sur la clientèle, ce qui nous aidera également à innover et à mieux comprendre les besoins des consommateurs », a déclaré Hao Yu, chef de la direction de Dreame Technology, lors d'un entretien avec Bloomberg Businessweek.

Le grand lancement de Dreame a également mis en valeur le Dreame Bot Z10 Pro, un robot aspirateur outillé d'un socle à vidange automatisé qui élimine automatiquement la saleté, ainsi que le Dreame Bot W10, qui offre une expérience de nettoyage mains libres grâce à un aspirateur puissant et une vadrouille efficace aux capacités de nettoyage automatique. Les deux produits seront lancés sous peu cette année.

« Nous sommes ravis d'échanger avec tous les visiteurs et amis des médias présents à l'AWE, a exprimé Roc Woo, cofondateur de Dreame. C'est un immense honneur de remporter le prix AWE cette année. Nous demeurerons fermement engagés à offrir le produit le plus puissant qui soit afin de faciliter l'expérience de nettoyage pour nos utilisateurs à l'échelle mondiale. »

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2015, Dreame Technology, une entreprise novatrice de produits de consommation qui met l'accent sur les appareils ménagers intelligents, est portée par sa vision d'améliorer la qualité de vie des utilisateurs à l'échelle mondiale grâce à la technologie.

