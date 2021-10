Awaye™, la nouvelle crème anti-douleur unique de Lumiera Health, active les récepteurs cannabinoïdes de type 2 du corps pour diminuer la douleur et l'inflammation

« On estime qu' un Canadien sur cinq souffre de douleurs chroniques », déclare Carlos Ponce, chef de la direction de Lumiera Health. « Cependant, malgré le nombre de produits sur le marché, les personnes souffrant de douleurs sont généralement insatisfaites des options existantes et continuent à chercher des solutions efficaces. Dans certains cas, cela peut conduire à l'utilisation de médicaments plus puissants et créant une dépendance. Nous savons que la douleur affecte le comportement des gens. Notre objectif était de mettre au point un produit qui non seulement répond au besoin d'une solution novatrice de soulagement de la douleur, mais qui soit également soutenu par la science, facilement accessible, efficace et sans accoutumance. Nous sommes fiers de dire qu'awaye™ est le seul produit topique anti-douleur disponible en vente libre, qui utilise des phytocannabinoïdes, sans recourir au cannabis, pour réduire la douleur et l'inflammation », ajoute M. Ponce.

La formulation inédite d'awaye™ combine deux agents aux mécanismes d'action complémentaires : la capsaïcine, dérivée du piment de Cayenne, et le β-caryophyllène. La capsaïcine active le canal du potentiel récepteur transitoire vanilloïde 1 (TRPV1), un récepteur impliqué dans la transmission de la douleur.

Le ß-caryophyllène est un terpène naturel que l'on trouve dans de nombreuses huiles essentielles, notamment l'huile de clou de girofle produite à partir des tiges et des fleurs de Syzygium aromaticum, ainsi que les huiles de romarin et de houblon. Il active les récepteurs du système endo-cannabinoïde de l'organisme, un système de défense naturel contre la douleur et l'inflammation qui aide à gérer la douleur, entre autres fonctions vitales. Le β-caryophyllène active spécifiquement les récepteurs cannabinoïdes de type 2 (CB2) pour aider à diminuer la douleur et l'inflammation.

« Bien qu'il existe un certain nombre de produits anti-douleur disponibles dans les magasins de santé, les pharmacies et en ligne, les produits de santé naturels (PSN) deviennent un moyen de plus en plus populaire de lutter contre la douleur quotidienne et l'inflammation associée à la douleur chronique. L'utilisation de PSN de bonne qualité contenant des ingrédients actifs adéquats peut aider à soulager la douleur et à accélérer la guérison. Pour faire le bon choix, il est important de rechercher des produits réglementés par Santé Canada et ayant un numéro de produit naturel (NPN). Si l'on se fie à leur innocuité et à leur efficacité, certains PSN sont puissants, fiables et procurent un soulagement durable de la douleur, directement là où elle est ressentie », déclare Jean-Yves Dionne, pharmacien, formateur, consultant clinique et conseiller scientifique réputé en matière de produits de santé naturels (PSN).

« Cette formulation unique associant le ß-caryophyllène et la capsaïcine semble prometteuse. Elle est non grasse, ne tache pas, ne crée pas de dépendance et est efficace pour soulager la douleur à la source », ajoute M. Dionne.

« Garder les Canadiens en bonne santé, physiquement actifs et capables de pratiquer un sport, de faire de l'exercice et d'accomplir les activités de la vie quotidienne sans douleur est un défi de taille », déclare M. Ponce. « Cela a été particulièrement difficile au cours des 18 derniers mois et exacerbé par le manque d'activité physique et le stress émotionnel qui a été ressenti. Je suis convaincu que les personnes souffrant de douleurs et les professionnels de la santé accueilleront favorablement une nouvelle option pour gérer la douleur tandis que les Canadiens reprennent leurs habitudes ou en créent de nouvelles. »

Awaye™ est disponible sur awaye.ca et amazon.ca , et sera bientôt en vente libre dans les magasins de produits naturels, entre autres.

À propos de Lumiera Health Innovation

Lumiera Health Innovation (une division de Lumiera Health Inc.) est une entreprise canadienne de produits de santé naturels dont l'objectif est de contribuer à améliorer la vie des personnes en offrant des produits novateurs inspirés de la nature. Pionnière dans le domaine de la santé et de la gestion de la douleur, la marque Lumiera est ancrée dans ses valeurs fondamentales que sont la science, la nature et la compassion.

Passionné par la volonté de faire en sorte que les personnes se sentent mieux, Lumiera propose des solutions cliniquement prouvées qui fonctionnent avec les propres systèmes du corps. Le nom Lumiera est synonyme de progrès et de découverte, et rend hommage au professeur Lumir Hanus, un pionnier reconnu dans la compréhension du système endo-cannabinoïde de l'organisme et de la manière dont il peut être utilisé pour répondre à des besoins médicaux. Pour plus d'information, visitez le site Web de Lumiera : lumiera.ca

SOURCE Lumiera Santé Inc.

Renseignements: CONTACT MÉDIA : Energi PR : Simon Falardeau - 514-755-5831, [email protected]

Liens connexes

https://www.lumiera.ca/