CALGARY, AB, le 9 janv. 2023 /CNW/ - Aware360, une société de technologie logicielle qui développe solutions de sécurité et productivité pour les entreprises avec travailleurs isolés, a nommé Eric Fishman au poste de Directeur Stratégique. Fishman prévoit d'optimiser les partenariats stratégiques, d'aider à élaborer la vision du produit et de fournir un leadership aux ressources de vente et de marketing pour continuer à favoriser les relations avec les clients nouveaux et existants.

Fishman apporte une vaste expérience dans le domaine des logiciels, dont plus de 10 ans à des postes de direction, et 3 ans en tant que président d'un fournisseur de solutions de sécurité. Après 17 ans dans ce domaine, il est tout à fait naturel pour Fishman de faire écho aux intentions d'Aware360. Il affirme: "Au travail et dans la vie, les personnes sont ma passion. Nos familles, nos employés et les employés de nos clients sont ce qui nous motive chaque jour. Technologie mise à part, je veux savoir ce que c'est que d'être la personne à l'autre bout du fil. Lorsque on est axé sur le client, l'empathie permet de comprendre comment on peut contribuer à résoudre ses problèmes. Ma priorité est d'apprendre d'eux; nos clients d'aujourd'hui nous aideront à débloquer le potentiel de demain."

L'équipe de direction d'Aware360 est confiante dans la capacité de Fishman à aider Aware360 dans l'acquisition de nouveaux clients et dans les comptes existants. "La connaissance d'Eric de nos principaux clients verticaux et sa philosophie d'entreprise centrée sur le client sont des atouts considérables alors que nous entrons dans une nouvelle ère de croissance", a déclaré le président d'Aware360, Joel Leetzow. "Je suis enthousiaste à l'idée qu'il mette en œuvre sa stratégie, alignée pleinement sur notre mission, vision et valeurs."

En dehors du travail, Fishman aime passer du temps avec sa famille et rester actif. "Chaque minute passée au travail est une minute que je ne passe pas avec ma famille, donc je veux m'assurer que je fais quelque chose d'utile -Aware360 peut satisfaire cela."

Découvrez Aware360:

Aware360 fournit la technologie nécessaire pour que les travailleurs isolés soient plus sûrs et productifs pendant la journée. Avec plus de 400 clients et 50000 utilisateurs actifs à travers le monde, leur plateforme s'appuie sur la technologie personnelle pour protéger les travailleurs à risque grâce à un suivi, une communication et une réponse en temps réel.

