Avizo Experts-Conseils et CANN Forecast s'unissent pour offrir aux municipalités québécoises une gestion prédictive des inondations urbaines.

Le partenariat met en lumière InteliFlow, une plateforme combinant l'intelligence artificielle prédictive de CANN Forecast et l'expertise technique d'Avizo, déjà déployée en milieu municipal.

MONTRÉAL, le 20 août 2026 /CNW/ -- Avizo Experts-Conseils, firme spécialisée en mesure hydrologique depuis 1992, et CANN Forecast, entreprise spécialisée en intelligence artificielle appliquée à la gestion de l'eau, annoncent aujourd'hui la conclusion d'un partenariat commercial visant à offrir aux villes du Québec une approche proactive et prédictive de la gestion des inondations urbaines.

Ce partenariat s'appuie sur InteliFlow, une plateforme d'intelligence artificielle développée par CANN Forecast, alimentée par les données de terrain recueillies grâce à l'instrumentation et à l'expertise d'Avizo. Cette solution réunit deux spécialistes pour transformer la donnée brute en prédictions directement exploitables par les villes. Le système permet d'anticiper les impacts des pluies extrêmes sur un réseau municipal jusqu'à 72 heures à l'avance, par sous-bassin, afin de guider les décisions opérationnelles avant qu'une crise ne survienne.

Une réponse à une réalité climatique bien réelle

Les villes québécoises font face à une augmentation marquée de la fréquence et de l'intensité des événements de précipitations extrêmes (+40 % depuis 2000). Ces événements génèrent des coûts de réclamations importantes, en plus de mobiliser les équipes municipales dans l'urgence et de fragiliser la confiance des citoyens. Les deux entreprises démontrent qu'une approche prédictive, appuyée sur des données fiables, permet de passer d'une gestion réactive dans la crise à une anticipation proactive des impacts.

Deux expertises complémentaires

Avizo Experts-Conseils apporte 34 années d'expertise en mesure de débit sur les réseaux d'eaux urbaines, la plus importante flotte d'équipements de mesure de l'Est du Canada, ainsi qu'une certification ISO 9001:2015 garantissant la fiabilité de chaque donnée collectée.

apporte 34 années d'expertise en mesure de débit sur les réseaux d'eaux urbaines, la plus importante flotte d'équipements de mesure de l'Est du Canada, ainsi qu'une certification ISO 9001:2015 garantissant la fiabilité de chaque donnée collectée. CANN Forecast met à profit son expertise scientifique avancée en intelligence artificielle et en modélisation des réseaux d'eau. Plusieurs approches d'IA y sont comparées pour produire la prévision la plus fiable par sous-bassin, avec un modèle algorithmique qui apprend et s'améliore à chaque événement.

Une solution déjà déployée sur le terrain

Avec InteliFlow, Avizo et CANN Forecast proposent aux villes une solution clé en main qui couvre toute la chaîne de prévention, de l'installation des équipements de mesure jusqu'à la collecte des données, leur modélisation et leur visualisation dans une plateforme interactive. En réunissant la donnée terrain, l'intelligence artificielle et l'expertise municipale dans un même outil, la solution vise à donner aux équipes un portrait clair et exploitable des risques, avant que les épisodes de pluie intense ne se transforment en interventions d'urgence.

La technologie InteliFlow est déjà à l'œuvre sur le terrain pour soutenir la prédiction des inondations urbaines et permettre aux gestionnaires d'optimiser le déploiement de leurs équipes avant que l'eau ne cause des dommages. Une présentation détaillée du fonctionnement de la plateforme et une vidéo explicative sont accessibles au avizo.ca/inteliflow-prevention-inondations/.

« Pour une ville, un débordement de réseau, ce n'est jamais un événement isolé. C'est un sous-sol inondé, puis un deuxième, puis une rue complète. Ce sont des dégâts qui reviennent aux mêmes endroits, année après année. Et derrière chaque débordement : des réclamations d'assurance, des risques de poursuite, et une facture qui grimpe. » - Charles Duguay, PDG d'Avizo Experts-Conseils

Pour découvrir la plateforme et visionner la vidéo de présentation :

https://www.avizo.ca/inteliflow-prevention-inondations/

À propos d'Avizo Experts-Conseils

Fondée en 1992, Avizo Experts-Conseils est une firme de génie-conseil québécoise spécialisée dans le cycle de l'eau. Elle exploite la plus importante flotte d'équipements de mesure de débit de l'Est du Canada et réalisant des mandats au Québec, en Ontario, dans les Maritimes et dans l'est de États-Unis. Avizo compte quatre bureaux au Québec : Laval, Montréal, Québec et Sherbrooke.

Site web : https://www.avizo.ca/

À propos de CANN Forecast

Fondée en 2016 à la suite du défi AquaHacking, CANN Forecast développe des outils d'intelligence artificielle et des algorithmes prédictifs destinés à la gestion des infrastructures d'eau municipales. L'entreprise collabore avec plus de 40 municipalités et organisations au Canada, aux États-Unis et en France pour transformer la modélisation complexe en outils de décision simples et efficaces. CANN Forecast est basée à Montréal.

Site web : https://www.cannforecast.com/

SOURCE Avizo Experts-Conseils

Information et contact média : Yann Smith, Directeur marketing chez Avizo Experts-Conseils, [email protected]